Ο Πέκο Μπανάια τραυματίστηκε σοβαρά μετά τη σύγκρουση με τον Φερμίν Αλντεγκέρ στο Σπριντ και πρόσθετες εξετάσεις σε νοσοκομείο της Ντόχα θα καθορίσουν αν χρειάζεται χειρουργείο.

Δύο κατάγματα στο δεξί πόδι υπέστη ο Πέκο Μπανάια στο σοβαρό ατύχημα που προκάλεσε τη διακοπή του Αγώνα Σπριντ του GP Κατάρ. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ducati, οι πρώτες εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο της πίστας του Lusail έδειξαν κατάγματα στο τέταρτο και στο πέμπτο μετατάρσιο.

Ο Ιταλός αναβάτης απομακρύνθηκε με φορείο από το σημείο του ατυχήματος και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο. Η Ducati ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει μεταφορά σε νοσοκομείο της Ντόχα το βράδυ του Σαββάτου, για πρόσθετες εξετάσεις και αξιολόγηση της ανάγκης χειρουργικής επέμβασης.

Η ιατρική ενημέρωση

Η ανακοίνωση της Ducati μετέφερε την ενημέρωση του ιατρικού διευθυντή του MotoGP, Άνχελ Τσάρτε: «Οι αρχικές ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Φραντσέσκο Μπανάια στο Ιατρικό Κέντρο του Lusail International Circuit αποκάλυψαν δύο κατάγματα στο δεξί του πόδι, στο τέταρτο και στο πέμπτο μετατάρσιο. Ο αναβάτης θα μεταφερθεί απόψε σε νοσοκομείο της Ντόχα για περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα κατάγματα απαιτούν χειρουργική επέμβαση».

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην τελευταία στροφή της πίστας, λίγο μετά την αρχική εκκίνηση του Σπριντ. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ επιχειρούσε να προσπεράσει τον Πέδρο Ακόστα, όταν χτύπησε τη μοτοσικλέτα του Μπανάια, ο οποίος βρισκόταν μπροστά τους.

Η επαφή προκάλεσε βίαιη πτώση του αναβάτη της εργοστασιακής Ducati και ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία. Ο Μπανάια δεν συμμετείχε στην επανεκκίνηση, ενώ ο Αλντεγκέρ κρίθηκε υπεύθυνος από τους αγωνοδίκες και τιμωρήθηκε με διπλή ποινή μεγάλου γύρου.

Αναμένονται νεότερα για τη συμμετοχή του

Με βάση τη συγκεκριμένη ενημέρωση, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο Μπανάια θα χρειαστεί χειρουργείο ούτε έχει ανακοινωθεί χρόνος αποκατάστασης. Η συμμετοχή του στο Grand Prix της Κυριακής είναι εξαιρετικά αμφίβολη, χωρίς ωστόσο η Ducati να έχει επιβεβαιώσει επισήμως την απουσία του στην ανακοίνωση για τον τραυματισμό.

Οι επόμενες εξετάσεις θα καθορίσουν την αντιμετώπιση των καταγμάτων και θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη συνέχεια της αγωνιστικής του παρουσίας, με την Πορτογαλία και τη Βαλένθια να αποτελούν τους δύο τελευταίους σταθμούς της σεζόν μετά το Κατάρ.