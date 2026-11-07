MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ
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Ο Μαρκ Μάρκεθ ξέφυγε με 49 βαθμούς από τον Χόρχε Μαρτίν και μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής την Κυριακή στη Lusail. Οι βαθμολογίες αναβατών, κατασκευαστών και ομάδων.

Το Σπριντ του GP Κατάρ έφερε τον Μαρκ Μάρκεθ ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026. Με τη νίκη του στο Lusail, ο αναβάτης της Ducati έφτασε τους 411 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στους 49, αποκτώντας match point για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Μαρτίν, που ολοκλήρωσε το Σπριντ στην τρίτη θέση, έχει πλέον 362 βαθμούς. Ο Μάρκο Μπετζέκι έμεινε στους 332 μετά την εγκατάλειψή του και βρίσκεται 79 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο και παρότι έχει ακόμα μαθηματικές πιθανότητες, βρίσκεται πρακτικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Πώς κατακτά τον τίτλο ο Μάρκεθ στο Κατάρ

Το σενάριο για να κριθεί το πρωτάθλημα την Κυριακή είναι συγκεκριμένο: ο Μάρκεθ πρέπει να κερδίσει το Grand Prix του Κατάρ και ο Μαρτίν να μη βαθμολογηθεί.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης της Ducati θα φτάσει τους 436 βαθμούς και θα αποκτήσει προβάδισμα 74 βαθμών από τον συμπατριώτη του. Αυτοί είναι ακριβώς οι βαθμοί που θα απομένουν διαθέσιμοι στους δύο τελευταίους γύρους, στην Πορτογαλία και στη Βαλένθια, με τον Μάρκεθ να υπερισχύει σε ενδεχόμενη ισοβαθμία χάρη στις περισσότερες νίκες σε Grand Prix.

 

Το αποτέλεσμα του Μπετζέκι δεν μπορεί να αποτρέψει τη στέψη εφόσον εκπληρωθούν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, καθώς μια νίκη του Μάρκεθ θα θέσει τον Ιταλό οριστικά εκτός διεκδίκησης. Αντίθετα, ακόμη και ένας βαθμός για τον Μαρτίν, δηλαδή η 15η θέση, αρκεί για να μεταφερθεί η μάχη του τίτλου στην Πορτογαλία, ακόμη κι αν ο Μάρκεθ κερδίσει. Το ίδιο θα συμβεί αν ο πρωτοπόρος τερματίσει δεύτερος ή χαμηλότερα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αναβάτη της Aprilia.

Μετά το Grand Prix του Κατάρ απομένουν δύο αγωνιστικά τριήμερα, με ένα Σπριντ και έναν κυρίως αγώνα το καθένα. Συνεπώς, πριν από τον αγώνα της Κυριακής παραμένουν διαθέσιμοι συνολικά 99 βαθμοί: 25 στη Lusail και άλλοι 74 σε Πορτογαλία και Βαλένθια.

Η βαθμολογία των αναβατών

Πίσω από την τριάδα της κορυφής, ο Πέδρο Ακόστα βρίσκεται τέταρτος με 299 βαθμούς, ενώ ο Άι Ογκούρα διατηρεί την πέμπτη θέση με 281. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, μετά τη δεύτερη θέση του στο Σπριντ, έφτασε τους 274 και πλησίασε τον Ιάπωνα στους επτά βαθμούς.

ΘέσηΑναβάτηςΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Μαρκ Μάρκεθ411
2Χόρχε Μαρτίν36249
3Μάρκο Μπετζέκι33279
4Πέδρο Ακόστα299112
5Άι Ογκούρα281130
6Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο274137
7Ραούλ Φερνάντεθ242169
8Άλεξ Μάρκεθ197214
9Πέκο Μπανάια173238
10Ενέα Μπαστιανίνι136275
11Φερμίν Αλντεγκέρ125286
12Μπραντ Μπίντερ118293
13Λούκα Μαρίνι117294
14Φάμπιο Κουαρταραρό79332
15Ντιόγκο Μορέιρα78333
16Φράνκο Μορμπιντέλι65346
17Ζοάν Ζαρκό56355
18Ζοάν Μιρ33378
19Τζακ Μίλερ31380
20Άλεξ Ρινς29382
21Τοπράκ Ραζγκατλίογλου18393
22Μάβερικ Βινιάλες14397
23Ίκερ Λεκουόνα12399
24Αουγκούστο Φερνάντεθ6405
25Πολ Εσπαργκαρό5406
26Σομκιάτ Τσάντρα3408
27Τακάκι Νακαγκάμι3408
28Καλ Κράτσλοου0411
29Τζέικ Ντίξον0411
30Γιόνας Φόλγκερ0411
31Λορέντσο Σαβαντόρι0411
32Μικέλε Πίρο0411
33Αλέις Εσπαργκαρό0411

Κατασκευαστές: Στους 13 βαθμούς η διαφορά Ducati–Aprilia

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Ducati προηγείται με 549 βαθμούς έναντι 536 της Aprilia. Η διαφορά των δύο ιταλικών εργοστασίων βρίσκεται στους 13 βαθμούς, με την KTM τρίτη στους 352. Ακολουθούν η Honda με 183 και η Yamaha με 105.

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Ducati549
2Aprilia53613
3KTM352197
4Honda183366
5Yamaha105444

Ομάδες: Προβάδισμα 110 βαθμών για την Aprilia Racing

Διαφορετική είναι η εικόνα στη βαθμολογία των ομάδων, όπου η Aprilia Racing παραμένει επικεφαλής με 694 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team ακολουθεί με 584, δηλαδή 110 λιγότερους, ενώ η Trackhouse συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 523.

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Aprilia Racing694
2Ducati Lenovo Team584110
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team523171
4Red Bull KTM Factory Racing417277
5Pertamina Enduro VR46 Racing Team339355
6BK8 Gresini Racing MotoGP334360
7Honda HRC156538
8Red Bull KTM Tech3155539
9LCR Honda134560
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team108586
11Prima Pramac Yamaha MotoGP49645

Οι βαθμολογίες αφορούν την κατάσταση μετά το Σπριντ του GP Κατάρ, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026. Πηγή: Επίσημη χρονομέτρηση MotoGP / Tissot. © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026.

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@Photo credits: Ducati

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