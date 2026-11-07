Ο Μαρκ Μάρκεθ ξέφυγε με 49 βαθμούς από τον Χόρχε Μαρτίν και μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής την Κυριακή στη Lusail. Οι βαθμολογίες αναβατών, κατασκευαστών και ομάδων.

Το Σπριντ του GP Κατάρ έφερε τον Μαρκ Μάρκεθ ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026. Με τη νίκη του στο Lusail, ο αναβάτης της Ducati έφτασε τους 411 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στους 49, αποκτώντας match point για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Μαρτίν, που ολοκλήρωσε το Σπριντ στην τρίτη θέση, έχει πλέον 362 βαθμούς. Ο Μάρκο Μπετζέκι έμεινε στους 332 μετά την εγκατάλειψή του και βρίσκεται 79 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο και παρότι έχει ακόμα μαθηματικές πιθανότητες, βρίσκεται πρακτικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Πώς κατακτά τον τίτλο ο Μάρκεθ στο Κατάρ

Το σενάριο για να κριθεί το πρωτάθλημα την Κυριακή είναι συγκεκριμένο: ο Μάρκεθ πρέπει να κερδίσει το Grand Prix του Κατάρ και ο Μαρτίν να μη βαθμολογηθεί.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης της Ducati θα φτάσει τους 436 βαθμούς και θα αποκτήσει προβάδισμα 74 βαθμών από τον συμπατριώτη του. Αυτοί είναι ακριβώς οι βαθμοί που θα απομένουν διαθέσιμοι στους δύο τελευταίους γύρους, στην Πορτογαλία και στη Βαλένθια, με τον Μάρκεθ να υπερισχύει σε ενδεχόμενη ισοβαθμία χάρη στις περισσότερες νίκες σε Grand Prix.

Το αποτέλεσμα του Μπετζέκι δεν μπορεί να αποτρέψει τη στέψη εφόσον εκπληρωθούν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, καθώς μια νίκη του Μάρκεθ θα θέσει τον Ιταλό οριστικά εκτός διεκδίκησης. Αντίθετα, ακόμη και ένας βαθμός για τον Μαρτίν, δηλαδή η 15η θέση, αρκεί για να μεταφερθεί η μάχη του τίτλου στην Πορτογαλία, ακόμη κι αν ο Μάρκεθ κερδίσει. Το ίδιο θα συμβεί αν ο πρωτοπόρος τερματίσει δεύτερος ή χαμηλότερα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αναβάτη της Aprilia.

Μετά το Grand Prix του Κατάρ απομένουν δύο αγωνιστικά τριήμερα, με ένα Σπριντ και έναν κυρίως αγώνα το καθένα. Συνεπώς, πριν από τον αγώνα της Κυριακής παραμένουν διαθέσιμοι συνολικά 99 βαθμοί: 25 στη Lusail και άλλοι 74 σε Πορτογαλία και Βαλένθια.

Η βαθμολογία των αναβατών

Πίσω από την τριάδα της κορυφής, ο Πέδρο Ακόστα βρίσκεται τέταρτος με 299 βαθμούς, ενώ ο Άι Ογκούρα διατηρεί την πέμπτη θέση με 281. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, μετά τη δεύτερη θέση του στο Σπριντ, έφτασε τους 274 και πλησίασε τον Ιάπωνα στους επτά βαθμούς.

Θέση Αναβάτης Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Μαρκ Μάρκεθ 411 — 2 Χόρχε Μαρτίν 362 49 3 Μάρκο Μπετζέκι 332 79 4 Πέδρο Ακόστα 299 112 5 Άι Ογκούρα 281 130 6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο 274 137 7 Ραούλ Φερνάντεθ 242 169 8 Άλεξ Μάρκεθ 197 214 9 Πέκο Μπανάια 173 238 10 Ενέα Μπαστιανίνι 136 275 11 Φερμίν Αλντεγκέρ 125 286 12 Μπραντ Μπίντερ 118 293 13 Λούκα Μαρίνι 117 294 14 Φάμπιο Κουαρταραρό 79 332 15 Ντιόγκο Μορέιρα 78 333 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 65 346 17 Ζοάν Ζαρκό 56 355 18 Ζοάν Μιρ 33 378 19 Τζακ Μίλερ 31 380 20 Άλεξ Ρινς 29 382 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 393 22 Μάβερικ Βινιάλες 14 397 23 Ίκερ Λεκουόνα 12 399 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 405 25 Πολ Εσπαργκαρό 5 406 26 Σομκιάτ Τσάντρα 3 408 27 Τακάκι Νακαγκάμι 3 408 28 Καλ Κράτσλοου 0 411 29 Τζέικ Ντίξον 0 411 30 Γιόνας Φόλγκερ 0 411 31 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 411 32 Μικέλε Πίρο 0 411 33 Αλέις Εσπαργκαρό 0 411

Κατασκευαστές: Στους 13 βαθμούς η διαφορά Ducati–Aprilia

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Ducati προηγείται με 549 βαθμούς έναντι 536 της Aprilia. Η διαφορά των δύο ιταλικών εργοστασίων βρίσκεται στους 13 βαθμούς, με την KTM τρίτη στους 352. Ακολουθούν η Honda με 183 και η Yamaha με 105.

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Ducati 549 — 2 Aprilia 536 13 3 KTM 352 197 4 Honda 183 366 5 Yamaha 105 444

Ομάδες: Προβάδισμα 110 βαθμών για την Aprilia Racing

Διαφορετική είναι η εικόνα στη βαθμολογία των ομάδων, όπου η Aprilia Racing παραμένει επικεφαλής με 694 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team ακολουθεί με 584, δηλαδή 110 λιγότερους, ενώ η Trackhouse συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 523.

Θέση Ομάδα Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Aprilia Racing 694 — 2 Ducati Lenovo Team 584 110 3 SuperFile Trackhouse MotoGP Team 523 171 4 Red Bull KTM Factory Racing 417 277 5 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 339 355 6 BK8 Gresini Racing MotoGP 334 360 7 Honda HRC 156 538 8 Red Bull KTM Tech3 155 539 9 LCR Honda 134 560 10 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 108 586 11 Prima Pramac Yamaha MotoGP 49 645