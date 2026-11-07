MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ
- Πώς κατακτά τον τίτλο ο Μάρκεθ στο Κατάρ
- Η βαθμολογία των αναβατών
- Κατασκευαστές: Στους 13 βαθμούς η διαφορά Ducati–Aprilia
- Ομάδες: Προβάδισμα 110 βαθμών για την Aprilia Racing
Το Σπριντ του GP Κατάρ έφερε τον Μαρκ Μάρκεθ ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026. Με τη νίκη του στο Lusail, ο αναβάτης της Ducati έφτασε τους 411 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στους 49, αποκτώντας match point για τον αγώνα της Κυριακής.
Ο Μαρτίν, που ολοκλήρωσε το Σπριντ στην τρίτη θέση, έχει πλέον 362 βαθμούς. Ο Μάρκο Μπετζέκι έμεινε στους 332 μετά την εγκατάλειψή του και βρίσκεται 79 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο και παρότι έχει ακόμα μαθηματικές πιθανότητες, βρίσκεται πρακτικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου.
Πώς κατακτά τον τίτλο ο Μάρκεθ στο Κατάρ
Το σενάριο για να κριθεί το πρωτάθλημα την Κυριακή είναι συγκεκριμένο: ο Μάρκεθ πρέπει να κερδίσει το Grand Prix του Κατάρ και ο Μαρτίν να μη βαθμολογηθεί.
Σε αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης της Ducati θα φτάσει τους 436 βαθμούς και θα αποκτήσει προβάδισμα 74 βαθμών από τον συμπατριώτη του. Αυτοί είναι ακριβώς οι βαθμοί που θα απομένουν διαθέσιμοι στους δύο τελευταίους γύρους, στην Πορτογαλία και στη Βαλένθια, με τον Μάρκεθ να υπερισχύει σε ενδεχόμενη ισοβαθμία χάρη στις περισσότερες νίκες σε Grand Prix.
Το αποτέλεσμα του Μπετζέκι δεν μπορεί να αποτρέψει τη στέψη εφόσον εκπληρωθούν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, καθώς μια νίκη του Μάρκεθ θα θέσει τον Ιταλό οριστικά εκτός διεκδίκησης. Αντίθετα, ακόμη και ένας βαθμός για τον Μαρτίν, δηλαδή η 15η θέση, αρκεί για να μεταφερθεί η μάχη του τίτλου στην Πορτογαλία, ακόμη κι αν ο Μάρκεθ κερδίσει. Το ίδιο θα συμβεί αν ο πρωτοπόρος τερματίσει δεύτερος ή χαμηλότερα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αναβάτη της Aprilia.
Μετά το Grand Prix του Κατάρ απομένουν δύο αγωνιστικά τριήμερα, με ένα Σπριντ και έναν κυρίως αγώνα το καθένα. Συνεπώς, πριν από τον αγώνα της Κυριακής παραμένουν διαθέσιμοι συνολικά 99 βαθμοί: 25 στη Lusail και άλλοι 74 σε Πορτογαλία και Βαλένθια.
Η βαθμολογία των αναβατών
Πίσω από την τριάδα της κορυφής, ο Πέδρο Ακόστα βρίσκεται τέταρτος με 299 βαθμούς, ενώ ο Άι Ογκούρα διατηρεί την πέμπτη θέση με 281. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, μετά τη δεύτερη θέση του στο Σπριντ, έφτασε τους 274 και πλησίασε τον Ιάπωνα στους επτά βαθμούς.
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Μαρκ Μάρκεθ
|411
|—
|2
|Χόρχε Μαρτίν
|362
|49
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|332
|79
|4
|Πέδρο Ακόστα
|299
|112
|5
|Άι Ογκούρα
|281
|130
|6
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|274
|137
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|242
|169
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|197
|214
|9
|Πέκο Μπανάια
|173
|238
|10
|Ενέα Μπαστιανίνι
|136
|275
|11
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|125
|286
|12
|Μπραντ Μπίντερ
|118
|293
|13
|Λούκα Μαρίνι
|117
|294
|14
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|79
|332
|15
|Ντιόγκο Μορέιρα
|78
|333
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|65
|346
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|56
|355
|18
|Ζοάν Μιρ
|33
|378
|19
|Τζακ Μίλερ
|31
|380
|20
|Άλεξ Ρινς
|29
|382
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|393
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|14
|397
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|12
|399
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|6
|405
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|5
|406
|26
|Σομκιάτ Τσάντρα
|3
|408
|27
|Τακάκι Νακαγκάμι
|3
|408
|28
|Καλ Κράτσλοου
|0
|411
|29
|Τζέικ Ντίξον
|0
|411
|30
|Γιόνας Φόλγκερ
|0
|411
|31
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|0
|411
|32
|Μικέλε Πίρο
|0
|411
|33
|Αλέις Εσπαργκαρό
|0
|411
Κατασκευαστές: Στους 13 βαθμούς η διαφορά Ducati–Aprilia
Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Ducati προηγείται με 549 βαθμούς έναντι 536 της Aprilia. Η διαφορά των δύο ιταλικών εργοστασίων βρίσκεται στους 13 βαθμούς, με την KTM τρίτη στους 352. Ακολουθούν η Honda με 183 και η Yamaha με 105.
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Ducati
|549
|—
|2
|Aprilia
|536
|13
|3
|KTM
|352
|197
|4
|Honda
|183
|366
|5
|Yamaha
|105
|444
Ομάδες: Προβάδισμα 110 βαθμών για την Aprilia Racing
Διαφορετική είναι η εικόνα στη βαθμολογία των ομάδων, όπου η Aprilia Racing παραμένει επικεφαλής με 694 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team ακολουθεί με 584, δηλαδή 110 λιγότερους, ενώ η Trackhouse συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 523.
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Aprilia Racing
|694
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|584
|110
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|523
|171
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|417
|277
|5
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|339
|355
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|334
|360
|7
|Honda HRC
|156
|538
|8
|Red Bull KTM Tech3
|155
|539
|9
|LCR Honda
|134
|560
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|108
|586
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|49
|645
Οι βαθμολογίες αφορούν την κατάσταση μετά το Σπριντ του GP Κατάρ, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026. Πηγή: Επίσημη χρονομέτρηση MotoGP / Tissot. © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026.