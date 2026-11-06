Voge R800: Γυμνή επέλαση

Σε μια αγορά που ολοένα αποκτά περισσότερους φίλους, η Voge φέρνει στο προσκήνιο μια Hyper Naked μοτοσικλέτα ικανή να κερδίσει στον εμπορικό στίβο.

Με δικύλινδρο κινητήρα 800 κ.εκ. που αποδίδει 95,2 ίππους, προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και τολμηρή σχεδίαση που δεν περνά απαρατήρητη, αυτή η γυμνή μοτοσικλέτα της Voge είναι φτιαγμένη για να καθιερωθεί στο επίκεντρο της προσοχής.

Σχεδίαση με έντονη προσωπικότητα

Το τελείως νέο R800 διαθέτει τολμηρή εμφάνιση και μια μυώδη σιλουέτα που αναδεικνύει άμεσα το σπορ χαρακτήρα της. Το εμπρός μέρος κυριαρχείται από έναν προβολέα που μοιάζει να αιωρείται, χάρη σε μια έξυπνη εναλλαγή όγκων και κενών διαστημάτων, η οποία προσδίδει στο σύνολο μια πιο ανάλαφρη και ευέλικτη αίσθηση. Η διπλή φωτεινή υπογραφή DRL καθιστά τη μοτοσικλέτα άμεσα αναγνωρίσιμη, ενώ τα ενσωματωμένα φλας και η κομψή αεροδυναμική ουρά ενισχύουν περαιτέρω το σύγχρονο και δυναμικό της χαρακτήρα.

Κινητήρας και πλαίσιο από το πάνω ράφι

Στην καρδιά του R800 βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 798cc με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής και οκτώ βαλβίδες. Αποδίδει 95,2 ίππους στις 9.000 στροφές και ροπή 81Nm στις 6.500. Στο δρόμο, τα χαρακτηριστικά αυτά μεταφράζονται σε πλούσια και γεμάτη απόδοση, με δυναμική απόκριση σε όλο το φάσμα των στροφών, επιτρέποντας στη μοτοσικλέτα να φτάσει σε τελική ταχύτητα 205 χλμ./ώρα. Για τον έλεγχο όλης αυτής της ισχύος, το R800 είναι εξοπλισμένο με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), το οποίο επεμβαίνει όποτε μειώνεται η πρόσφυση, είτε κατά τη διάρκεια έντονης επιτάχυνσης είτε κατά την έξοδο από μια στροφή.

Όλα ελέγχονται από ένα σύγχρονο σύστημα «ride-by-wire» (ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού), το οποίο επιτρέπει την παραμετροποίηση της απόκρισης του κινητήρα μέσω τεσσάρων διαφορετικών χαρτογραφήσεων ισχύος. Μια δυνατότητα χρήσιμη για την προσαρμογή του χαρακτήρα της μοτοσικλέτας στην επιφάνεια του δρόμου και στο στυλ οδήγησης που προτιμά ο αναβάτης. Το κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων διαθέτει σύστημα αλλαγής ταχυτήτων (quickshifter) διπλής κατεύθυνσης, επιτρέποντας ανεβάσματα και κατεβάσματα σχέσεων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη, με αποτέλεσμα ταχύτερες και πιο αποδοτικές αλλαγές.

Το πλαίσιο είναι, όπως αναμένεται, απόλυτα εναρμονισμένο με τις επιδόσεις της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για χωροδικτύωμα από ατσάλι υψηλής αντοχής, σχεδιασμένο να παρέχει μέγιστο έλεγχο ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Το σύνολο συμπληρώνεται από ένα ψαλίδι αλουμινίου με ειδική σχεδίαση για τη βελτιστοποίηση της ακαμψίας και του βάρους, καθώς και από αναρτήσεις ρυθμιζόμενες ως προς την προφόρτιση και την απόσβεση, επιτρέποντας τη λεπτομερή ρύθμιση ανάλογα με το φορτίο και το είδος του εδάφους. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται σταμπιλιζατέρ τιμονιού, το οποίο διασφαλίζει την ακρίβεια του μπροστινού συστήματος ακόμη και υπό έντονη επιτάχυνση, ενισχύοντας έτσι τόσο την ασφάλεια όσο και τον έλεγχο.

Με μεταξόνιο 1.405mm, καθαρό βάρος 188kg και ύψος σέλας 810mm, το R800 επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και την ευελιξία σε δρόμους με στροφές. Την οδική συμπεριφορά ενισχύουν περαιτέρω τα ελαστικά διαστάσεων 120/70 ZR17 εμπρός και 180/55 ZR17 πίσω, τα οποία είναι τοποθετημένα σε ελαφριές χυτές ζάντες αλουμινίου.

Την επιβράδυνση αναλαμβάνει ένα σύστημα πέδησης της Nissin, το οποίο περιλαμβάνει δύο κυματιστούς δίσκους μπροστά με ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες και υποστηρίζεται από δικάναλο ABS και σύστημα ειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος (emergency stop signal).

Ηλεκτρονικά συστήματα και δυνατότητες συνδεσιμότητας

Το R800 ενσωματώνει την τεχνολογία ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς. Στο κέντρο του τιμονιού δεσπόζει μια έγχρωμη οθόνη TFT, η οποία συνδέεται με smartphone μέσω Bluetooth και Wi-Fi. Χάρη στη λειτουργία αντικατοπτρισμού οθόνης (screen mirroring), μπορείτε να έχετε διαρκώς ορατές τις οδηγίες πλοήγησης, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο.

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης μια κάμερα καταγραφής διαδρομής (dash cam), εξαιρετικά χρήσιμη στην κίνηση αλλά και ιδανική για να απαθανατίζετε τις βόλτες σας, καθώς αναζητάτε την «τέλεια κλίση» στις στροφές.

Με το R800 η Voge προσφέρει μια γυμνή μοτοσικλέτα με έντονη προσωπικότητα, συνδυάζοντας εντυπωσιακή σχεδίαση, έναν ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα και ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων, μια μοτοσικλέτα φτιαγμένη για όσους αρνούνται να συμβιβαστούν.