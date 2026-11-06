Suzuki GSX-10R 2027: Ένα εξημερωμένο GSX-R1000R

Η Suzuki διευρύνει την οικογένεια των Supersport μοτοσικλετών της με ένα μοντέλο απευθυνόμενο σε αναβάτες που επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από την κατηγορία των μεσαίων κυβικών.

Το νέο Suzuki GSX-10R μόλις παρουσιάστηκε στην EICMA 2026. Πρόκειται για ένα μοντέλο Superbike που βασίζεται στο γυμνό GSX-S1000 και εντάσσεται στην κατηγορία «NextGen», τοποθετούμενο ένα σκαλοπάτι κάτω από το GSX-R1000R στη γκάμα της εταιρείας. Με γνώμονα τη φιλοσοφία της Suzuki για τις επιδόσεις, που συνοψίζεται στις έννοιες «Επιτάχυνση, Στροφή, Φρενάρισμα» (Run Turn Stop), το νέο GSX-10R έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα αναβατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιθυμούν να αναβαθμιστούν από μοντέλα όπως τα GSX-8R ή/και τα GSX-R600/750. Όπως και στο GSX-R1000R, η σπορ θέση οδήγησης στο GSX-10R επιτυγχάνεται μέσω τιμονιού τύπου clip-on, ενός νέου υποπλαισίου και μιας σέλας με ειδικές βάσεις για τα μαρσπιέ.

Νέα η σχεδίαση, πολλά τα ηλεκτρονικά

Το GSX-10R διαθέτει έναν ολοκαίνουργιο σχεδιασμό με αεροδυναμικά πτερύγια (winglets) και στις δύο πλευρές. Το φέρινγκ αφήνει στο κατώτερό του τμήμα ένα μέρος του κινητήρα εκτεθειμένο, αναδεικνύοντας τον περίφημο K5, πλέον προδιαγραφών Euro5+, ο οποίος αποδίδει 152 ίππους και 106Nm ροπής. Για την αξιοποίηση των επιδόσεων, ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του ένα πλήρες πακέτο εξελιγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), σύστημα αποτροπής σούζας (Lift Limiter) και σύστημα ελέγχου ροπής (Roll Torque Control).

Η πραγματική καινοτομία, ωστόσο, είναι το σύστημα ελέγχου ολίσθησης (Slide Control), το οποίο βοηθά στη διαχείριση της ολίσθησης του πίσω τροχού. Ανιχνεύει την πλευρική κίνηση κατά τη διάρκεια της στροφής, επιτρέποντας μια φυσική αίσθηση στριψίματος με ελάχιστη παρέμβαση. Παρέχονται επίσης τρεις χαρτογραφήσεις απόδοσης (power modes), σύστημα ελέγχου εκκίνησης (Launch Control) και σύστημα ελέγχου φρένου κινητήρα (Engine Brake Control System). Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη cruise control, κόφτης ταχύτητας και σύστημα συγκράτησης φρένου (Brake Hold Control System), το οποίο διευκολύνει τον αναβάτη κατά την εκκίνηση. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (hill hold), που λειτουργούν μόνο σε κεκλιμένο έδαφος, το νέο αυτό σύστημα λειτουργεί τόσο σε επίπεδο οδόστρωμα όσο και σε κατηφορικές κλίσεις.

Στα επιπλέον χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου περιλαμβάνονται πίνακας οργάνων TFT 4,2 ιντσών με δυνατότητα διασύνδεσης smartphone μέσω του Suzuki Ride Connect+, πλήρης φωτισμός LED, ελαφριά μπαταρία ιόντων λιθίου και θύρα φόρτισης USB-C.

Γνωστή συνταγή

Την κίνηση δίνει ο εμβληματικός, υγρόψυκτος, τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας K5, ο οποίος προέρχεται από τη σειρά GSX-R και διαθέτει μεγάλη διαδρομή εμβόλων, έχοντας υποστεί περαιτέρω βελτιώσεις για το GSX-10R. Το σύστημα Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), το οποίο είναι διευρυμένο στο GSX-10R, περιλαμβάνει 15 ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου για την υποστήριξη του αναβάτη σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης. Το πλαίσιο είναι αλουμινένιο, περιμετρικό, τύπου «διαμάντι» (twin-spar), ενώ από το ίδιο υλικό είναι κατασκευασμένο και το ψαλίδι. Η ανάρτηση της KYB αποτελείται από ένα πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ, το οποίο συνδυάζεται με ένα επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο ανάποδο πιρούνι με καλάμια διαμέτρου 43mm. Η νέα πίσω ανάρτηση, η οποία περιλαμβάνει το σύστημα μοχλισμού, το ψαλίδι και το ίδιο το αμορτισέρ, έχει σχεδιαστεί ειδικά για το GSX-10R. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει, επιπλέον, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αμορτισέρ τιμονιού. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια αφορά την αλλαγή στη διάσταση του πίσω ελαστικού, το οποίο περνά από το προφίλ 190/50 (του GSX-S) στο 190/55.

Το GSX-10R θα διατίθεται σε τρεις ξεχωριστούς χρωματικούς συνδυασμούς: Pearl Vigor Blue / Metallic Mystic Silver, Pearl Pulse Red / Solid Iron Gray ή Metallic Galaxy Gray / Glass Sparkle Black.