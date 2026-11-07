Κόκκινη σημαία μόλις 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη στο Ιντερλάγκος, με την επανεκκίνηση να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.

Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε την άμεση διακοπή των κατατακτήριων δοκιμών του GP Βραζιλίας, μετατρέποντας την έναρξη της διαδικασίας σε αναμονή στο Ιντερλάγκος. Ο διευθυντής αγώνα της FIA, Ρούι Μάρκες, έδωσε εντολή για κόκκινη σημαία μόλις 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα μετά το ξεκίνημα, καθώς η ένταση της βροχόπτωσης αυξανόταν ραγδαία.

Η πίστα ήταν ήδη βρεγμένη από την καταιγίδα που είχε προηγηθεί μετά την ολοκλήρωση των τρίτων ελεύθερων δοκιμών. Οι περισσότεροι οδηγοί περίμεναν στο pit lane με ενδιάμεσα ελαστικά, ωστόσο η νέα νεροποντή άλλαξε αμέσως τα δεδομένα. Ορισμένοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν ελαστικά ακραίων συνθηκών βροχής στον γύρο εξόδου τους, πριν διακοπεί η διαδικασία.

Στις 15:09 τοπική ώρα, η FIA ενημέρωσε ότι ανέμενε τη δυνατή βροχή να συνεχιστεί για περίπου δέκα λεπτά. Διευκρίνισε επίσης ότι, μόλις βελτιωθούν οι συνθήκες, το ιατρικό αυτοκίνητο θα βγει στην πίστα για να αξιολογηθεί η ποσότητα του λιμνάζοντος νερού, προτού αποφασιστεί πότε μπορεί να δοθεί με ασφάλεια συνέχεια στις κατατακτήριες.

Ωστόσο, πάνω από μία ώρα μετά τη διακοπή η βροχή συνεχιζεται, και ενώ το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έχει βγεί στην πίστα αρκετές φορές, δεν έχει ανακοινωθεί πότε (και αν) η περίοδος θα ξαναξεκινήσει.