BMW M 1000 RS και η ισχυρότερη γυμνή μοτοσικλέτα είναι γεγονός (vid)

Με 218 ίππους και 196 κιλά, τεχνολογία Superbike, συστατικά από τιτάνιο και ίνες άνθρακα, σε περιορισμένη παραγωγή 1.000 μονάδων και όποιος προλάβει...

Αυτό είναι το νέο απόλυτο Streetfighter των Βαυαρών, το δυνατότερο που υπάρχει στο εμπόριο, ένα ιδανικό όπλο για μοναχικούς καβαλάρηδες με λίαν ανήσυχο πνεύμα και αίμα που βράζει. Το λένε M 1000 RS, χρησιμοποιεί τον κινητήρα του Supersport M 1000 RR και καυχιέται για όλα του. Με σίγουρο βλέμμα ατενίζει τον ανταγωνισμό και κάνει τα δικά του βήματα σε ηλεκτρονικά και τεχνολογία.

Με το νέο M 1000 RS η BMW Motorrad παρουσιάζει την ισχυρότερη hyper naked μοτοσικλέτα στον κόσμο, εξοπλισμένη με κινητήρα M 1000 RR απόδοσης 218 ίππων. Με αυτόν τον τρόπο, το M 1000 RS διευρύνει τα όρια της κατηγορίας. Οι 218 ίπποι συνδυάζονται με βάρος (κατά DIN, χωρίς υγρά) μόλις 196 κιλών, η τεχνολογία superbike συναντά μια όρθια και άμεση θέση οδήγησης, ενώ οι ριζοσπαστικές επιδόσεις πλαισιώνονται από μια αισθητική που χαρακτηρίζεται από βαθιές, σκοτεινές αποχρώσεις. Με περιορισμένη παραγωγή 1.000 μονάδων, το M 1000 RS αποτελεί μια αποκλειστική πρόταση για αναβάτες που δεν επιθυμούν απλώς να μιλούν για τις κορυφαίες επιδόσεις, αλλά να τις βιώνουν στην πράξη.

Ριζοσπαστική παρουσία

Το M 1000 RS μεταφέρει με συνέπεια τα χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων του M 1000 RR στην κατηγορία hyper naked. Ο χαρακτήρας του είναι ριζοσπαστικός και άμεσα αντιληπτός: ισχυρός, ακριβής και ασυμβίβαστος. Κανένα φέρινγκ δεν αποσπά την προσοχή από την τεχνολογία του και καμία λεπτομέρεια δεν υπάρχει χωρίς ουσιαστικό σκοπό. Το M 1000 RS αναδεικνύει τις δυνατότητές του μέσα από μια αισθητική με σκοτεινές αποχρώσεις, δυναμικές αναλογίες και την αυτοπεποίθηση μιας μοτοσικλέτας που δεν φοβάται καμία σύγκριση.

Υψηλή τεχνολογία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Το M 1000 RS δίνει ένα ξεκάθαρο στίγμα. Τα αρχικά RS σημαίνουν «Rennsport» (αγωνιστικός αθλητισμός) και αυτό ακριβώς είναι που αισθάνεσαι σε κάθε του λεπτομέρεια. Η τεχνική βάση είναι το M 1000 R με το πακέτο M Competition. Το σύστημα μαρσπιέ αναβάτη M, προερχόμενο από το M 1000 RR, σε συνδυασμό με το αυξημένο κατά 20mm ύψος σέλας, διαμορφώνουν μια θέση οδήγησης με πολύ πιο έντονο προσανατολισμό προς τον εμπρός τροχό σε σχέση με το M 1000 R, υπογραμμίζοντας τον απόλυτα σπορ χαρακτήρα του νέου RS. Με αφετηρία αυτή τη βάση, η φιλοσοφία της μοτοσικλέτας εξελίσσεται περαιτέρω: ένα πλήρες σύστημα εξάτμισης M από τιτάνιο αναδεικνύει την ελαφριά κατασκευή και τις επιδόσεις. Τα αεροδυναμικά βοηθήματα (winglets) M από ματ ανθρακονήματα, που φέρουν την ένδειξη «RS», συνδυάζουν μια ξεχωριστή αγωνιστική εμφάνιση με αεροδυναμική λειτουργικότητα. Το πίσω τμήμα, προερχόμενο από το M 1000 RR, καθιστά σαφή τη μεταφορά τεχνολογίας από την κατηγορία των superbike. Τα εξαρτήματα από ματ ανθρακονήματα, το ρεζερβουάρ καυσίμου από βουρτσισμένο αλουμίνιο, τα νέα γραφικά και η σέλα M, με όψη Alcantara και κεντημένο το λογότυπο RS, συνθέτουν μια αποκλειστική σκοτεινή αισθητική.

Από τους αγώνες ξεκινούν όλα

Η ονομασία RS κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της BMW Motorrad. Μοντέλα όπως το RS 255 Kompressor (1935–1939) και το μεταγενέστερο RS 54 αποτελούν σύμβολα αγωνιστικής δράσης στο υψηλότερο τεχνολογικό επίπεδο. Το M 1000 RS μεταφέρει αυτή την παράδοση σε μια νέα διάσταση: πρόκειται για μια «hyper naked» μοτοσικλέτα χωρίς συμβιβασμούς, με την καρδιά μιας superbike και τη φιλοδοξία να κυριαρχήσει στην αριστερή λωρίδα.

1.000 μονάδες για την απόλυτη αποκλειστικότητα

Η διάθεση των αριθμημένων μοτοσικλετών μέσω του δικτύου εμπόρων της BMW Motorrad θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2027. Η τιμή λιανικής στη Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 40.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).