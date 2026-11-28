Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV έχει μεταξόνιο 2.902 mm, φωτιζόμενη σχεδιαστική υπογραφή, ζάντες 19 ή 21 ιντσών και το χρώμα Nightfall Violet.

Η Mazda παρουσιάζει μέσα από το νέο CX-6e τη συνέχεια της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion στην ηλεκτροκίνηση. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV ακολουθεί τη σχεδιαστική κατεύθυνση Soulful Futuristic Modern, που συνδυάζει την ιαπωνική αισθητική με αεροδυναμικά χαρακτηριστικά και τεχνολογικές λεπτομέρειες.

Kodo Design στο CX-6e

Η φιλοσοφία Kodo επιδιώκει να αποτυπώνει την αίσθηση της κίνησης και όταν το αυτοκίνητο είναι ακίνητο. Στο CX-6e αυτό γίνεται με καθαρές γραμμές, έντονους ώμους, μυώδεις θόλους τροχών και επιφάνειες που παίζουν με το φως και δημιουργούν διαρκώς διαφορετικές αντανακλάσεις.

Η σιλουέτα συμπληρώνεται από μικρούς προβόλους και μεταξόνιο 2.902 mm, που διατηρεί τις αναλογίες και την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SUV.

Ευρωπαϊκή υπογραφή

Τον σχεδιασμό υπογράφουν από κοινού οι σχεδιαστικές ομάδες της Mazda στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Το ευρωπαϊκό σχεδιαστικό κέντρο στο Oberursel της Γερμανίας είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής εμφάνισης και συμμετείχε σημαντικά στην εξέλιξη του εσωτερικού, των χρωμάτων και των υλικών.

Αεροδυναμική και φωτισμός

Στο εμπρός μέρος, η φωτιζόμενη σχεδιαστική υπογραφή της Mazda αποκτά τρισδιάστατη παρουσία. Μια ακολουθία φωτισμού ενεργοποιείται κατά το κλείδωμα, το ξεκλείδωμα και τη φόρτιση του αυτοκινήτου.

Οι εμπρός αεραγωγοί κατευθύνουν τον αέρα πάνω από το σμιλεμένο καπό, ενώ οι αεραγωγοί στις πίσω κολόνες D βελτιστοποιούν την αεροδυναμική και περιορίζουν τον αεροδυναμικό θόρυβο. Πίσω, τα λεπτά φωτιστικά σώματα ολοκληρώνουν την εικόνα του αυτοκινήτου.

Χρώματα και ζάντες

Ξεχωριστή θέση στην παλέτα έχει το Nightfall Violet, μια βαθιά και γυαλιστερή απόχρωση που αλλάζει οπτικά με το φως, από έντονους μωβ τόνους μέχρι σχεδόν μαύρες αντανακλάσεις. Η παλέτα περιλαμβάνει επίσης τα Air Stream Blue, Crystal White Pearl, Jet Black, Aero Grey, Machine Grey και Soul Red Crystal.

Με εξαίρεση το Jet Black, όλα τα χρώματα συνδυάζονται με μαύρη οροφή. Οι ζάντες αλουμινίου είναι 19 ή 21 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση.