Με το όνομα Street έρχεται με στόχο να αναβαθμίσει την καθημερινότητά μας, παράλληλα να προσφέρει μια πολυτελή επιλογή στην κατηγορία Α1.

Το νέο μικρό Burgman διαθέτει τελείως νέο πλαίσιο, αναβαθμισμένο κινητήρα και ένα πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων. Στην καρδιά του βρίσκεται ο Suzuki Eco Performance (SEP), ένας κινητήρας που εξοπλίζει περισσότερα από επτά εκατομμύρια μοντέλα παγκοσμίως. Το αναβαθμισμένο αυτό σύνολο αποδίδει υψηλότερη ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Το νέο πλαίσιο τύπου underbone είναι κατά 500 γραμμάρια ελαφρύτερο, προσφέροντας παράλληλα ακόμη μεγαλύτερη ακαμψία. Το μοντέλο διαθέτει νέο, ελαφρύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 5,5 λίτρων, καθώς και αυξημένο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα. Επιπλέον, εξοπλίζεται με σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless), έγχρωμη οθόνη TFT και δυνατότητα σύνδεσης με smartphone.

Πράσινος ο κινητήρας

Ο SEP επιτυγχάνει εξαιρετικό επίπεδο φιλικής προς το περιβάλλον απόδοσης. Συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων, προσφέρει παράλληλα δυναμική επιτάχυνση. Η απόδοση των 8,4 ίππων επιτυγχάνεται ομαλά στις 6.500 στροφές, ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 10,2Nm και αποδίδεται πλέον νωρίτερα στο φάσμα των στροφών, συγκεκριμένα στις 5.250. Επίσης, η κατανομή της ισχύος έχει βελτιωθεί σε όλο το εύρος των στροφών λειτουργίας. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέα κάρτερ, γεγονός που επιτρέπει και την αύξηση του αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα, νέο στροφαλοφόρο άξονα, νέο προφίλ εκκεντροφόρων και νέο συμπλέκτη. Επιπλέον, διαθέτει νέο φιλτροκούτι, τροποποιήσεις στον αυλό εισαγωγής και στη γωνία τοποθέτησης του μπεκ ψεκασμού καυσίμου, καθώς και αλλαγές στο σύστημα εξάτμισης. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε ένας από τους καταλύτες για να επιτευχθεί πιο συμπαγής σχεδιασμός, ενώ τροποποιήθηκε και το τελικό της εξάτμισης για περαιτέρω μείωση του θορύβου.

Νέο το πλαίσιο

Ο κινητήρας φιλοξενείται σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο, το οποίο είναι ελαφρύτερο και παρουσιάζει αύξηση της στρεπτικής ακαμψίας κατά 25%. Μια νέα βάση στήριξής του επιτρέπει την αύξηση της χωρητικότητας του φιλτροκουτιού (airbox). Ο επανασχεδιασμός της βάσης του στροφαλοθαλάμου, στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την απόδοση της πίσω ανάρτησης, προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Μετακινώντας το σημείο άρθρωσης ψηλότερα και πιο πίσω, η νέα διάταξη δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο για την αύξηση της χωρητικότητας του αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα. Επιπλέον, η νέα σχεδίαση μειώνει το βάρος και τον αριθμό των απαιτούμενων εξαρτημάτων, χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες τοποθετημένους στην εξωτερική πλευρά της βάσης ως σημεία άρθρωσης. Αυτή η νέα προσέγγιση έδωσε στους μηχανικούς της εταιρείας την ελευθερία να μετακινήσουν το σημείο άρθρωσης, προσφέροντας έτσι πιο ομαλή αίσθηση κατά την οδήγηση.

Το μοντέλο διαθέτει νέους τροχούς, εξοπλισμένους με ελαστικά Dunlop D307. Για ευκολότερη συντήρηση, ο πίσω μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του τελικού της εξάτμισης. Όσον αφορά το σύστημα πέδησης, η δεξιά μανέτα ελέγχει κλασικά το εμπρός φρένο, ενώ η αριστερή ενεργοποιεί ένα σύστημα συνδυασμένης πέδησης, το οποίο κατανέμει τη δύναμη μεταξύ εμπρός και πίσω τροχού. Στο αριστερό άκρο του τιμονιού υπάρχει μηχανισμός ασφάλισης του πίσω φρένου, ο οποίος διατηρεί το Burgman σταθερό στη θέση του όταν το είναι σταματημένο ή σταθμευμένο. Το νέο ρεζερβουάρ καυσίμου, χωρητικότητας 5,5 λίτρων, είναι κατά περίπου 580 γραμμάρια ελαφρύτερο από εκείνο του προηγούμενου μοντέλου και σε συνδυασμό με τον κινητήρα SEP προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Η τάπα πλήρωσης καυσίμου είναι εξωτερικά τοποθετημένη στο πίσω μέρος, εξαλείφοντας την ανάγκη να ανοίξει κανείς τη σέλα για τον ανεφοδιασμό.

Μεγάλη η πρακτικότητα

Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα έχει αυξηθεί στα 25,9 λίτρα και είναι αρκετά ευρύχωρος ώστε να χωρά ένα κράνος full-face. Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος παρέχεται από δύο θήκες στο μπροστινό μέρος, εκ των οποίων η μία διαθέτει κάλυμμα και θύρα USB. Υπάρχουν επίσης δύο άγκιστρα μεταφοράς αντικειμένων στο μπροστινό τμήμα και δύο κάτω από τη σέλα. Διατίθεται ακόμη περισσότερος χώρος με την προσθήκη ενός προαιρετικού top box (βαλίτσας) χωρητικότητας 27 λίτρων, στο οποίο επίσης χωρά ένα κράνος full-face. Η νέα, μακριά και ευρύχωρη σέλα προσφέρει άφθονο χώρο για αναβάτη και συνεπιβάτη, ενώ τα νέα, φαρδιά δάπεδα εξασφαλίζουν μια άνετη θέση οδήγησης. Επιπλέον, τα ειδικά διαμορφωμένα πλαϊνά τμήματα διευκολύνουν τον αναβάτη να πατήσει τα πόδια του στο έδαφος. Για την άνεση του συνεπιβάτη υπάρχουν νέες χειρολαβές και μαρσπιέ, ενώ με την τοποθέτηση του προαιρετικού top box παρέχεται και η δυνατότητα προσθήκης μαξιλαριού πλάτης για μεγαλύτερη άνεση.

Το σύστημα χωρίς κλειδί (keyless) επιτρέπει στον αναβάτη να εκκινήσει τον κινητήρα, να ανοίξει την τάπα του ρεζερβουάρ ή να αποκτήσει πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, αρκεί να έχει μαζί του το τηλεχειριστήριο. Ένα κουμπί σε αυτό ενεργοποιεί τη λειτουργία εντοπισμού, κάνοντας τα φλας να αναβοσβήνουν, γεγονός που διευκολύνει την εύρεση της μοτοσυκλέτας σε πολυσύχναστους χώρους στάθμευσης.

Η ευανάγνωστη και φιλική προς τον χρήστη έγχρωμη οθόνη TFT παρέχει πλήθος πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας ένδειξης οικονομικής οδήγησης (eco indicator). Το κέντρο του πίνακα οργάνων γίνεται πράσινο όταν ο αναβάτης οδηγεί με τρόπο που ευνοεί την οικονομία καυσίμου. Η δυνατότητα σύνδεσης με smartphone, μέσω της εφαρμογής Suzuki Ride Connect+, προσφέρει πλοήγηση, ειδοποιήσεις για μηνύματα και κλήσεις, ενημερώσεις για τον καιρό και την κυκλοφοριακή κατάσταση, καθώς και πληροφορίες για την τελευταία τοποθεσία στάθμευσης.

Το νέο Burgman Street 125 θα είναι διαθέσιμο στα χρώματα Metallic Matt Black, Metallic Matt Stellar Blue και Pearl Grace White.