MotoGP: Στις φλόγες η Ducati του Μάρκεθ πριν από το Sprint στη Βαλένθια (vid)
Η προγραμματισμένη εκκίνηση του Sprint στη Βαλένθια ακυρώθηκε όταν τα κόκκινα φώτα έμειναν αναμμένα λόγω τεχνικού προβλήματος. Λίγο αργότερα η Ducati του Μαρκ Μάρκεθ, που υπερθερμάνθηκε, πήρε φωτιά.
Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026
Ο 33χρονος Ισπανός, που προετοιμαζόταν για το τελευταίο Sprint της καριέρας του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη μοτοσικλέτα, και οι πυροσβέστες επενέβησαν για να σβήσουν την καπνίζουσα Desmosedici.
Η Ducati ετοίμασε την εφεδρική του μοτοσικλέτα για την επανεκκίνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MotoGP, ο Μάρκεθ θα ξεκινήσει τον γύρο προθέρμανσης από τα pits, θα επιστρέψει στη θέση του στην εκκίνηση και θα εκτίσει διπλή ποινή long lap.
Ο Ισπανός ίχε ανακοινώσει την Παρασκευή την απόσυρσή του, έχοντας ήδη κατακτήσει τον 10ο τίτλο του.
📌 @marcmarquez93 will start the warm up lap from pit lane, return to his grid position and serve a Double Long Lap Penalty— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026