Η εκκίνηση ακυρώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος και η υπερθερμασμένη Desmosedici του πρωταθλητή πήρε φωτιά, με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν.

Η προγραμματισμένη εκκίνηση του Sprint στη Βαλένθια ακυρώθηκε όταν τα κόκκινα φώτα έμειναν αναμμένα λόγω τεχνικού προβλήματος. Λίγο αργότερα η Ducati του Μαρκ Μάρκεθ, που υπερθερμάνθηκε, πήρε φωτιά.

Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8 November 28, 2026

Ο 33χρονος Ισπανός, που προετοιμαζόταν για το τελευταίο Sprint της καριέρας του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη μοτοσικλέτα, και οι πυροσβέστες επενέβησαν για να σβήσουν την καπνίζουσα Desmosedici.

Η Ducati ετοίμασε την εφεδρική του μοτοσικλέτα για την επανεκκίνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MotoGP, ο Μάρκεθ θα ξεκινήσει τον γύρο προθέρμανσης από τα pits, θα επιστρέψει στη θέση του στην εκκίνηση και θα εκτίσει διπλή ποινή long lap.

Ο Ισπανός ίχε ανακοινώσει την Παρασκευή την απόσυρσή του, έχοντας ήδη κατακτήσει τον 10ο τίτλο του.