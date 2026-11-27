Στοχευμένες βελτιώσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον σύγχρονο αστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Από την ένταξή του στην οικογένεια Honda SH το 2014, το SH Mode 125 έχει κερδίσει την προτίμηση του ευρωπαϊκού κοινού χάρη στον επιτυχημένο συνδυασμό κομψής σχεδίασης, σύγχρονης τεχνολογίας και ανταγωνιστικής τοποθέτησης. Περισσότερες από 152.000 μονάδες έχουν διατεθεί στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των δώδεκα ετών παρουσίας του μοντέλου. Για τη νέα χρονιά, το SH Mode 125 εξελίσσει ακόμη περισσότερο αυτή τη φιλοσοφία, αποκτώντας ανανεωμένη σχεδίαση, νέες χρωματικές επιλογές και αναβαθμισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί, χαρίζοντας στο μοντέλο πιο δυναμική και premium εμφάνιση. Οι νέες, πιο έντονες γραμμές ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του SH Mode 125, ενώ το ανασχεδιασμένο προστατευτικό της εξάτμισης ολοκληρώνει αισθητικά την ανανέωση. Στο επίκεντρο της αναβαθμισμένης εμπειρίας βρίσκεται η νέα έγχρωμη οθόνη TFT 4,2 ιντσών, η οποία αντικαθιστά τον παραδοσιακό αναλογικό πίνακα οργάνων. Καθαρή, ευανάγνωστη και σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει άριστη ορατότητα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, προσδίδει μία σαφώς πιο σύγχρονη εικόνα στο SH Mode 125. Παράλληλα, η θύρα φόρτισης USB αναβαθμίζεται από Type-A σε Type-C, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στη φόρτιση σύγχρονων συσκευών.

Σε μηχανικό επίπεδο, το SH Mode 125 παραμένει αμετάβλητο. Βασίζεται στο πλαίσιο enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) και εξοπλίζεται με το δοκιμασμένο μηχανικό σύνολο enhanced Smart Power Plus (eSP+) των 125 κυβικών. Ο κινητήρας αποδίδει 11,8Hp/8.500rpm και μέγιστη ροπή 12,0Nm/5.000, ενώ το σύστημα Idling Stop συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, η οποία προσφέρει 50km/l, ενισχύοντας τον οικονομικό χαρακτήρα του μοντέλου στην καθημερινή χρήση.

Το νέο Honda SH Mode 125 θα είναι διαθέσιμο σε 4 αποχρώσεις, δύο νέες (Pearl Nostalgic Green, Vanilla White) και δύο γνώριμες (Candy Luster Red, Matt Galaxy Black Metallic).