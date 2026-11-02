Η νέα έκδοση Edition διευρύνει την γκάμα του Opel Corsa, με νέο κινητήρα βενζίνης 1.2 Turbo 100 ίππων και πλούσιο βασικό εξοπλισμό σε χαμηλό κόστος.

Το Opel Corsa ήταν πάντα ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μοντέλο χάρη στο συνδυασμό προσιτής τιμής, πλούσιου εξοπλισμού και πολλών επιλογών συστημάτων κίνησης. Με τη νέα έκδοση Edition, ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία του στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση.

Ισχυρός κινητήρας με χαμηλή κατανάλωση

Το νέο Opel Corsa Edition εξοπλίζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 Turbo απόδοσης 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό επιδόσεων και ευκολίας στην καθημερινή οδήγηση. Λόγω του χαμηλού του βάρους και των προηγμένων χαρακτηριστικών του νέου κινητήρα, η κατανάλωση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, στα 5,1 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ οι εκπομπές CO2 ανέρχονται στα 116 γρ./χλμ.

Πλήρης εξοπλισμός, προσιτό κόστος

Η δυναμική σχεδίαση του Corsa αναδεικνύεται από τις ζάντες αλουμινίου 16’’, ενώ στο εσωτερικό η οθόνη αφής 10’’ με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές, μουσική και λειτουργίες πλοήγησης μέσω συμβατών smartphone. Σημαντικό στοιχείο του εξοπλισμού αποτελεί και το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Cruise Control, η υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, η αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας και η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών. Παράλληλα, οι αισθητήρες βροχής και φωτός, καθώς και οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης, προσθέτουν άνεση και πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Με τη νέα έκδοση Edition, η Opel κάνει το Corsa ακόμη πιο προσιτό, προσφέροντας έναν ελκυστικό συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας και εξοπλισμού. Το νέο Opel Corsa Edition διατίθεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή των 17.300€ (συμπεριλαμβάνεται το όφελος του προγράμματος Opel Trade-Up).