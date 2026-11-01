Ο πρόεδρος της FIA αποκαλύπτει ότι διαθέτει 160 αμερικανικά V8 και εξηγεί γιατί απολαμβάνει περισσότερο τις δικές του μετασκευές από τα σπάνια hypercars της συλλογής του.

Ανάμεσα σε Bugatti, Ferrari και μερικά από τα σπανιότερα hypercars του κόσμου, ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ έχει μια προτίμηση που δύσκολα θα μάντευε κανείς κοιτάζοντας τη συλλογή του. Αν έπρεπε να κρατήσει μόνο ένα αυτοκίνητο, θα διάλεγε μια Cadillac. Και όταν θέλει να απολαύσει την οδήγηση, επιστρέφει συχνότερα στα μεγάλα αμερικανικά μοντέλα που μετασκευάζει με προσωπική συμμετοχή.

Ο πρόεδρος της FIA μίλησε στο The Drive, στο περιθώριο του Grand Prix των ΗΠΑ στο Όστιν. Απέφυγε να αποκαλύψει πόσα αυτοκίνητα διαθέτει συνολικά ή πόσο αξίζει η συλλογή του. Στην ερώτηση για τα αμερικανικά αυτοκίνητα με V8, όμως, απάντησε αμέσως: 160.

«Στην Ευρώπη έχουν αυτοκινητάκια Matchbox»

Η αγάπη του για τις μεγάλες αμερικανικές κατασκευές ξεκινά από τα χρόνια που μεγάλωνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως εξηγεί, οι ανοιχτοί δρόμοι και το χαμηλό κόστος καυσίμου δημιουργούσαν συνθήκες παρόμοιες με εκείνες των ΗΠΑ, στις οποίες ένα μεγάλο αυτοκίνητο με V8 ταίριαζε απόλυτα. «Λατρεύω τους αμερικανικούς V8», είπε. «Ο βρυχηθμός, η αίσθηση ελευθερίας… Έρχομαι στις ΗΠΑ και βλέπω μεγάλα αυτοκίνητα που έχουν παρουσία. Πηγαίνω στην Ευρώπη και έχουν κάτι σαν αυτοκινητάκια Matchbox».

Η σύγκριση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν προέρχεται από έναν άνθρωπο που έχει συγκεντρώσει τόσα ευρωπαϊκά supercars. Για τον ίδιο, ωστόσο, το μέγεθος, ο χαρακτήρας και η αίσθηση στον δρόμο έχουν ξεχωριστή αξία. Την προτίμηση αυτή τη συνδέει και με τον πατέρα του, αναφέροντας, εκτός από τις Cadillac, τις Chrysler Imperial και τις Lincoln.

Η χαρά βρίσκεται στη μετασκευή

Ο Μπεν Σουλαγέμ ξεχωρίζει ιδιαίτερα τα restomod του: παλαιότερα αυτοκίνητα που ανακατασκευάζονται με σύγχρονα μηχανικά μέρη και βελτιώσεις στο πλαίσιο. Περιγράφει μια διαδικασία στην οποία συμμετέχει προσωπικά, από τις δοκιμές της οδικής συμπεριφοράς μέχρι τις αποφάσεις για τη θέση του κινητήρα, τις αναρτήσεις και το σύστημα διεύθυνσης. «Ακόμη και με όλα τα supercars που έχω στη συλλογή μου, στην πραγματικότητα απολαμβάνω περισσότερο τα restomod μου. Τα λατρεύω επειδή τα φτιάχνω ο ίδιος», εξήγησε. «Δεν είναι μια περίπτωση όπου πληρώνω μια εταιρεία μερικές εκατοντάδες χιλιάδες και εκείνη μου παραδίδει το αυτοκίνητο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η διαδρομή».

Στην περιγραφή του περιλαμβάνονται ακόμη και επεμβάσεις στο εμπρός τμήμα του πλαισίου, αλλαγές στη διάταξη των μηχανικών μερών και προσεκτική επιλογή αναρτήσεων, τροχών και φρένων. Η ισχύς από μόνη της δεν αρκεί. «Έχεις τη δύναμη, αλλά μπορείς να σταματήσεις;» αναρωτήθηκε γελώντας, εξηγώντας ότι θέλει τα αυτοκίνητά του να στρίβουν και να φρενάρουν με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα δείγματα αυτής της προσέγγισης είναι ένα pickup Studebaker με μηχανικά μέρη από BMW M3 γενιάς F80. Το αυτοκίνητο έχει παρουσιαστεί σε βίντεο γνωστού youtuber και αναφέρεται στη συνέντευξη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της ποικιλίας που υπάρχει στο γκαράζ του.

Από τη Ferrari F40 μέχρι την Bugatti Bolide

Η αμερικανική πλευρά αποτελεί μόνο ένα μέρος της συλλογής. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που έχουν παρουσιαστεί ή καταγραφεί δημόσια βρίσκονται Ferrari F40, F50, Enzo, LaFerrari και Daytona SP3, καθώς και Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, Chiron Super Sport και Bolide. Η παρουσία της Mercedes εκτείνεται από την κλασική 300 SL μέχρι την CLK GTR δρόμου και τη σύγχρονη Mercedes-AMG ONE. Στις Porsche που έχουν συνδεθεί με τη συλλογή περιλαμβάνονται οι 959 Sport, Carrera GT και 918 Spyder, ενώ οι McLaren P1, Senna και Speedtail εκπροσωπούν διαφορετικές προσεγγίσεις της βρετανικής εταιρείας στις υψηλές επιδόσεις.

Στην ίδια καταγραφή συναντά κανείς ακόμη την Jaguar XJ220, τη Lexus LFA, τη Ford GT, την Pagani Huayra BC και την Gordon Murray Automotive T.50, μαζί με την Aston Martin Valkyrie Spider και τη Lamborghini Countach LPI 800-4. Το εύρος καλύπτει διαφορετικές εποχές και τεχνολογίες, από τα αναλογικά supercars των προηγούμενων δεκαετιών μέχρι τα σύγχρονα υβριδικά hypercars.

Οι ιδιαίτερες Koenigsegg

Ξεχωριστή θέση έχει η Koenigsegg Chimera, μια μοναδική κατασκευή που ξεκίνησε ως Agera RS και απέκτησε κινητήρα από τη Jesko και κιβώτιο από την CC850. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτοκινήτου που εξελίχθηκε πέρα από την αρχική εργοστασιακή του μορφή, σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη του.

Το Motorsport.com έχει καταγράψει και ένα δεύτερο εγχείρημα, αυτή τη φορά με βάση μια Regera με αριθμό πλαισίου 7919. Το σχέδιο προβλέπει αφαίρεση του υβριδικού συστήματος, διατήρηση του διπλά υπερτροφοδοτούμενου V8 και χρήση κιβωτίου από την CC850, με στόχο ισχύ άνω των 1.600 ίππων. Η συγκεκριμένη αναφορά περιγράφει πρόγραμμα μετατροπής και δεν επιβεβαιώνει την ολοκλήρωσή του.

«Μια Cadillac, σίγουρα»

Όταν η συζήτηση επέστρεψε στο αυτοκίνητο που θα κρατούσε αν μπορούσε να επιλέξει μόνο ένα, ο Μπεν Σουλαγέμ ήταν κατηγορηματικός: «Μια Cadillac, σίγουρα». Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένο μοντέλο, μίλησε για το μέγεθος και την ιδιαίτερη αίσθηση που προσφέρουν αυτές οι μεγάλες αμερικανικές κατασκευές.

«Αυτά που απολαμβάνω περισσότερο, αυτά που πραγματικά οδηγώ, είναι τα αμερικανικά αυτοκίνητα που μετασκευάζω ο ίδιος», είπε. Και η διαδικασία, όπως την περιγράφει, συνεχίζεται ακόμη και όταν ένα αυτοκίνητο ολοκληρωθεί: πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να βελτιωθεί, πριν έρθει η σειρά του επόμενου.