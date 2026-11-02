Kawasaki Versys 900: Τετρακύλινδρο και περιπετειώδες

Η φίρμα του Ακάσι ασπάζεται την τάση της αγοράς και παρουσιάζει το πλέον σπορ Versys στην ιστορία του μοντέλου.

Έχοντας ήδη στη γκάμα της το Adventure Touring Versys 1100, η Kawasaki φέρνει στο προσκήνιο μια πλέον σπορ εκδοχή, που ναι μεν ασπάζεται την έννοια touring, πλην όμως με πιο επιθετικές διαθέσεις. Θέλεις τουρισμό και χαλαρότητα, παίρνεις το 1100, θέλεις κάτι πιο ευέλικτο και στριφτερό, παίρνεις το 900.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στα Versys 650 και Versys 1100 ως μια sport touring μοτοσυκλέτα με αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, όρθια θέση οδήγησης και τροχούς 17 ιντσών. Με το Versys 1000 να έχει πλέον αντικατασταθεί από το 1100, η Kawasaki δημιούργησε το απαραίτητο περιθώριο ώστε να εντάξει στη γκάμα της το 900. Το νέο Versys 900 διαφοροποιείται από τα «αδελφά» μοντέλα του υιοθετώντας αυτό που η Kawasaki αποκαλεί σχεδιασμό «aero edge», σε αντίθεση με το επιθετικό φέρινγκ, εμπνευσμένο από τη σειρά Ninja, που συναντάμε στα μοντέλα 650 και 1100. Η όψη του 900 είναι πιο επίπεδη, αν και όχι τόσο κάθετη όσο αυτή του KLE500, το οποίο αντλεί έμπνευση από τις μοτοσικλέτες ράλι. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα, αρχίζουμε να ξεχνάμε τη λέξη Adventure και πάμε ξεκάθαρα κατά sport touring πλευρά.

Γνωστός ο κινητήρας, νέο το πλαίσιο

Στην καρδιά του Versys 900 βρίσκεται ο —ήδη γνώριμος από άλλα μοντέλα— τετρακύλινδρος σε σειρά των 948cc, με απόδοση 122Hp/9.500rpm και μέγιστη ροπή 97,3Nm/8.000rpm. Συνδυάζοντας δυνατή και ελέγξιμη απόκριση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές με μια προθυμία στο ανέβασμα των στροφών που διατηρεί την ομαλότητα μέχρι το ανώτερο φάσμα λειτουργίας, αυτός ο κινητήρας —σύμφωνα με την εταιρεία— προσφέρει εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση που μόνο ένας τετρακύλινδρος σε σειρά μπορεί να χαρίσει. Η απόδοσή του είναι ιδανική για ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, είτε πρόκειται για μετακινήσεις στην πόλη, διαδρομές σε ορεινούς δρόμους ή ταξίδια σε όλη τη χώρα. Ο κινητήρας συνδυάζεται με συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης και υποβοήθησης (assist & slipper), καθώς και με κιβώτιο έξι ταχυτήτων που διαθέτει μακριά τελική σχέση μετάδοσης. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία του κινητήρα σε χαμηλότερες στροφές κατά τη διάρκεια της οδήγησης με σταθερή ταχύτητα, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για συχνές αλλαγές ταχυτήτων στις καθημερινές μετακινήσεις.

Οι μηχανικοί της Kawasaki σχεδίασαν ένα εντελώς νέο πλαίσιο χωροδικτύωμα (trellis) για το νέο Versys 900. Το κύριο πλαίσιο έχει μελετηθεί με έμφαση στην επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας ακαμψίας και στην παροχή υψηλού επιπέδου πληροφόρησης από το μπροστινό σύστημα, ενώ το υποπλαίσιο διαθέτει την απαραίτητη αντοχή για τη μεταφορά συνεπιβάτη, καθώς και πλαϊνών ή/και κεντρικής βαλίτσας. Η κατανομή βάρους, που πλησιάζει το 50:50, εξασφαλίζει την επιθυμητή οδική συμπεριφορά, χαρακτηριζόμενη από αίσθηση ελαφρότητας και ευελιξία. Η όρθια θέση οδήγησης, η ρυθμιζόμενη ζελατίνα (επτά θέσεις) και η σέλα με ρυθμιζόμενο ύψος (825-845mm), σε συνδυασμό με το σχήμα του ρεζερβουάρ, που διευκολύνει τόσο την επαφή των ποδιών με το έδαφος όσο και τη σταθερή στήριξη των γονάτων, συνθέτουν ένα σύνολο που εστιάζει στην αδρεναλίνη.

Ο κινητήρας λειτουργεί ως ενεργό, φέρον τμήμα του πλαισίου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα νέο χωροδικτύωμα (τύπου trellis) που αναπτύχθηκε ειδικά για το νεότερο Versys. Σε σύγκριση με το πλαίσιο του Z900, οι κάτω σωλήνες του υποπλαισίου εκτείνονται χαμηλότερα, φτάνοντας έως το σημείο έδρασης του ψαλιδιού, προσφέροντας έτσι αυξημένη σταθερότητα για τη μεταφορά συνεπιβάτη και αποσκευών. Το Versys 900 διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι 43mm με διαδρομή 150mm, το οποίο προσφέρει ρυθμίσεις απόσβεσης επαναφοράς και προφόρτισης ελατηρίου. Στο πίσω μέρος υπάρχει αμορτισέρ οριζόντιας διάταξης (back-link), με το μοχλικό τοποθετημένο πάνω από το νέο αλουμινένιο ψαλίδι, ώστε να βρίσκεται μακριά από την επίδραση της θερμοκρασίας της εξάτμισης. Παρέχει διαδρομή 160mm, ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς, καθώς και εξωτερικό ρυθμιστή προφόρτισης ελατηρίου. Στον εμπρός τροχό συναντάμε δύο τετραπίστονες δαγκάνες ακτινικής στήριξης, δίσκους 310mm, καθώς και ακτινική τρόμπα φρένου. Στον πίσω τροχό μια μονοπίστονη δαγκάνα συνδυάζεται με δίσκο 260 mm.

Να και η πρωτιά

Το Versys 900 είναι το πρώτο μοντέλο της σειράς που εξοπλίζεται με το σύστημα ARAS (Advanced Rider Assistance Systems – Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Αναβάτη), το οποίο περιλαμβάνει τα συστήματα Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Detection (BSD). Επιπλέον, διαθέτει σύστημα Emergency Stop Signal (ESS), το οποίο συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου συγκρούσεων από πίσω, καθώς και Adaptive Cruise Control Lite (ACC Lite). Σε αντίθεση με το πλήρες σύστημα ACC που συναντάμε στο Ninja H2 SX, η έκδοση «Lite» δεν επεμβαίνει στα φρένα, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στο φρένο του κινητήρα για την αυτόματη επιβράδυνση.

Πλούσια τα ελέη...

Η δυνατότητα σύνδεσης smartphone μέσω της εφαρμογής «Rideology» παρέχει στους αναβάτες πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών, ενώ η έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών υποστηρίζει σύστημα πλοήγησης με οδηγίες στροφή-προς-στροφή. Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διατάξεις απεικόνισης, μία που δίνει έμφαση στο δυναμικό χαρακτήρα του κινητήρα και μία πλέον χρηστική, με προτεραιότητα στην πλοήγηση και τις γενικές πληροφορίες λειτουργίας. Ο επιπλέον βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός του Versys 900 περιλαμβάνει Σύστημα Διαχείρισης Cornering KCMF (Kawasaki Cornering Management Function), Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης KTRC (Kawasaki Traction Control), Αναβαθμισμένο σύστημα ABS, προγράμματα απόδοσης ισχύος (Power Modes), οδηγικά προγράμματα (Riding Modes) και Σύστημα Αλλαγής Ταχυτήτων KQS (Kawasaki Quick Shifter). Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται θύρα USB-C, χειρολαβές συνεπιβάτη και κλειδαριά κράνους στο βασικό εξοπλισμό.

Οι κατά τόπους αντιπρόσωποι της Kawasaki θα διαθέτουν στο κοινό ειδικές εκδόσεις, όπως τις «Tourer» και «Grand Tourer», που θα είναι εξοπλισμένες με γνήσια αξεσουάρ τουριστικού χαρακτήρα. Παράλληλα θα είναι διαθέσιμη και η έκδοση SE, που περιλαμβάνει συμπαγείς προβολείς ομίχλης LED, προστατευτικά χεριών (χούφτες), θερμαινόμενα γκριπ, προστατευτικό ψυγείου, προστατευτικά μανιτάρια πλαισίου, κάτω κάλυμμα κινητήρα και κεντρικό σταντ.