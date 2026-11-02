LIVE Pole Position by Allwyn: O Antonelli Έγραψε Ιστορία στη Formula 1

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μια προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Μεξικού.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτύπησε στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε με την ανάλυση του Grand Prix Μεξικού, της νίκης του Μαξ Φερστάπεν και της κατάκτησης του πρωταθλήματος οδηγών από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1.

Στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε όλα όσα έγιναν στο Autodromo Hermanos Rodriguez το περασμένο τριήμερο, θα κάνουμε την ανάλυση του αγώνα και θαμιλήσουμε για τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή.

Δείτε με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο την Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.