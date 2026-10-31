Πώς σχεδιάστηκε το νέο Citroën 2 CV

Η Citroën ανοίγει τα σχεδιαστήριά της και παρουσιάζει τις ιδέες πίσω από το 2 CV Concept, από την υφασμάτινη οροφή μέχρι τις λεπτομέρειες της καμπίνας.

Η επιστροφή ενός αυτοκινήτου τόσο αναγνωρίσιμου όσο το 2 CV βάζει δύσκολα στους σχεδιαστές. Οι γραμμές του είναι γνώριμες ακόμη και σε ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το αυτοκίνητο, ενώ για πολλούς συνδέονται με προσωπικές αναμνήσεις. Στο 2 CV Concept, η ομάδα της Citroën προσπάθησε να μεταφέρει αυτή την οικειότητα σε ένα σύγχρονο πρωτότυπο.

Μετά την παρουσίασή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η γαλλική εταιρεία δημοσιοποιεί τα σκίτσα και τα σχέδια που οδήγησαν στην τελική του μορφή. Πίσω από το αποτέλεσμα βρίσκεται σχεδόν ένας χρόνος έρευνας και πειραματισμού, με τους σχεδιαστές να επανεξετάζουν τα χαρακτηριστικά του αρχικού μοντέλου και να επιλέγουν ποια θα μπορούσαν να αποκτήσουν θέση στη νέα πρόταση.

Πόσο ρετρό χρειάζεται;

«Το να αναλάβεις τον σχεδιασμό ενός νέου 2 CV είναι το όνειρο κάθε σχεδιαστή, αλλά και μια τεράστια πρόκληση», αναφέρει ο διευθυντής σχεδιασμού της Citroën, Πιερ Λεκλέρκ. Για την ομάδα του, το βάρος της ιστορίας του μοντέλου σήμαινε ότι κάθε επιλογή θα έπρεπε να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Αντουάν Γκαγιό-Ντρεβόν, επικεφαλής προηγμένου σχεδιασμού, εξηγεί ότι οι αναφορές στον παλιότερο σχεδιασμό έπρεπε να προσαρμοστούν στις σημερινές κανονιστικές απαιτήσεις. Τα φτερά διατήρησαν τον διακριτό τους όγκο, ενώ το εμπρός μέρος έπρεπε να έχει φιλική έκφραση, αποφεύγοντας την υπερβολή που θα το έκανε να θυμίζει παιχνίδι.

Αντίστοιχα, αποφασίστηκε να μείνουν ακάλυπτοι οι πίσω τροχοί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή εξυπηρετούσε πρακτικούς λόγους και βοηθούσε το πρωτότυπο να κρατήσει απόσταση από μια υπερβολικά ρετρό εμφάνιση.

Μια οροφή που ανοίγει με το χέρι

Από τις πιο άμεσες αναφορές στο αρχικό 2 CV είναι η υφασμάτινη οροφή που ανοίγει χειροκίνητα. Ο σχεδιαστής εξωτερικού Πιερ Ικάρ τη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα της πιο ανθρώπινης διάστασης που ήθελε να δώσει η ομάδα στο αυτοκίνητο: μια απλή κίνηση, με την οποία ο επιβάτης συμμετέχει στην εμπειρία.

Στην ίδια λογική εντάσσονται τα αναπαυτικά καθίσματα τύπου καναπέ και η διακριτική παρουσία της τεχνολογίας. Η Citroën επέλεξε να δώσει έμφαση στην άνεση και στην ευκολία χρήσης, διατηρώντας στοιχεία που παραπέμπουν στον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του παλιού μοντέλου.

Χρώματα και υλικά με αναφορές στο παρελθόν

Ο σχεδιαστής εσωτερικού Αντρέας Στουμπ αναφέρει ότι αφετηρία για την καμπίνα αποτέλεσαν η λειτουργικότητα και η λιτότητα του αρχικού 2 CV. Στο πρωτότυπο, αυτές συνδυάζονται με πιο φωτεινά χρώματα και υλικά που δίνουν έμφαση στην αίσθηση άνεσης.

Η Μαντλέν Τερνιζιέν, σχεδιάστρια χρωμάτων, υλικών και φινιρισμάτων, εξηγεί ότι οι κίτρινες αποχρώσεις επιλέχθηκαν για να προσθέσουν ζεστασιά και φως. Οι μπεζ λεπτομέρειες παραπέμπουν στα χειριστήρια από βακελίτη του παλιού 2 CV, ενώ η πλέξη των υλικών αντλεί έμπνευση από την παραδοσιακή γαλλική ψάθινη χειροτεχνία.

Τα σκίτσα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πώς αυτές οι επιμέρους ιδέες συνδέθηκαν μεταξύ τους. Από τη σιλουέτα και τα φτερά μέχρι την οροφή και τις υφές της καμπίνας, η ομάδα αναζήτησε τις λεπτομέρειες που θα έκαναν το νέο πρωτότυπο αναγνωρίσιμο ως 2 CV και οικείο σε κάποιον που θα το συναντούσε για πρώτη φορά.