Ο Λιούις Χάμιλτον άσκησε σκληρή κριτική στη νοοτροπία που, κατά την άποψή του, επικρατεί στις εσωτερικές μάχες της Ferrari, μετά τα όσα έγιναν με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Η Ferrari είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη στο Grand Prix Μεξικού, όμως η μεταξύ τους μάχη στον πρώτο γύρο άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα. Ο Λιούις Χάμιλτον είχε εκκινήσει από την pole position και θεωρούσε ότι η ιταλική ομάδα διέθετε την ταχύτητα για να κατακτήσει τη νίκη. Η μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ στις πρώτες στροφές, ωστόσο, επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να βρεθεί μπροστά, με τον Βρετανό να τερματίζει τελικά δεύτερος.

Η απογοήτευση του Χάμιλτον ήταν τεράστια και οι δηλώσεις του μετά τον αγώνα προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση από το ίδιο το περιστατικό. Ο Βρετανός δεν περιορίστηκε στην κριτική για την κίνηση του Λεκλέρ, αλλά έθεσε ευθέως ζήτημα νοοτροπίας και συνεργασίας μέσα στη Ferrari.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η αντίδραση του Χάμιλτον στη χαμένη νίκη

Αρχικά, μετά τον αγώνα, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, ο Χάμιλτον προσπάθησε να μεταφέρει τη συζήτηση στην κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος από τον Κίμι Αντονέλι.

«Θα προτιμούσα να μην το κάνω. Θα προτιμούσα να μιλήσω για τον Κίμι, ξέρετε; Ο Κίμι μόλις κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής όλων των εποχών, ξέρετε; Θα ήθελα να κρατήσουμε τη συζήτηση σε θετικό κλίμα», είπε.

Ωστόσο, η επόμενη τοποθέτησή του ήταν αρκετή για να καταστήσει σαφές ποιον θεωρούσε υπεύθυνο για τη χαμένη νίκη: «Δεν έχω πραγματικά τίποτα να πω για το περιστατικό με τον Σαρλ. Μπορείτε να δείτε τι συνέβη και τον λόγο για τον οποίο χάσαμε τη νίκη. Πέρα από αυτό, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος και νιώθω μεγάλη τιμή που βρέθηκα εκεί πάνω μαζί με τον Κίμι και τον Μαξ. Τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή».

Στη συνέντευξη Τύπου, όμως, ο Βρετανός μίλησε πολύ πιο αναλυτικά για όσα είχαν συμβεί. Αμφισβήτησε την απόφαση των αγωνοδικών, θυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε δεχθεί αυστηρότερη ποινή για αντίστοιχο περιστατικό.

«Στην ενημέρωση των οδηγών συζητήσαμε ότι μόλις βγεις εκτός πίστας στις πρώτες στροφές, πρέπει να επιστρέψεις τη θέση. Πέρυσι δέχθηκα ποινή 10 δευτερολέπτων για την ίδια κίνηση που έκανε Λεκλέρ. Τελικά, αυτό ήταν που μας κόστισε τη νίκη σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σοβαρές συζητήσεις στο παρασκήνιο», τόνισε.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Ο Χάμιλτον υπογράμμισε ότι η Ferrari είχε την ταχύτητα για να ολοκληρώσει τον αγώνα στις δύο πρώτες θέσεις, αλλά η μεταξύ τους μάχη άλλαξε την εξέλιξή του. Παράλληλα, αναγνώρισε την πρόοδο που είχε σημειώσει η ομάδα με το μονοθέσιό της, παρά την πικρία για τη νίκη που χάθηκε.

«Είχαμε το μονοθέσιο για να κερδίσουμε σήμερα. Δυστυχώς, είχαμε το μονοθέσιο για να κάνουμε εύκολα το 1-2, αλλά εξαιτίας όσων συνέβησαν στις πρώτες στροφές, αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Μετά, ουσιαστικά παραδώσαμε τη νίκη στον Μαξ και το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να παραμείνει μπροστά μας, κάτι που κατάφερε πολύ καλά. Όταν ο teammate σου λειτουργεί εις βάρος σου και μετά χάνεις θέσεις με αυτόν τον τρόπο, είναι σίγουρα δύσκολο. Δεν έχουμε κανόνες για τις μεταξύ μας μάχες και δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει κάτι από την πλευρά του Σαρλ. Πρέπει να βρούμε μια λύση, αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ ήμουν μπροστά και θεωρώ ότι αυτό ήταν εντελώς περιττό. Είναι κρίμα, γιατί χάσαμε πολύτιμους βαθμούς για την ομάδα».

Είναι θέμα νοοτροπίας

Η πιο αιχμηρή τοποθέτηση του Χάμιλτον ήρθε όταν ρωτήθηκε αν η έλλειψη εμπειρίας του Λεκλέρ σε μάχες για νίκες ανάμεσα σε teammates θα μπορούσε να εξηγήσει την προσέγγισή του. Αντί να αποδώσει όσα συνέβησαν στην ηλικία του Μονεγάσκου, ο Βρετανός αναφέρθηκε σε μια συμπεριφορά που υποστήριξε ότι είχε παρατηρήσει εδώ και χρόνια.

«Είναι άλλο πράγμα όταν αυτό συμβαίνει στη μάχη για την τέταρτη και την πέμπτη θέση και άλλο όταν συμβαίνει στη μάχη για την πρώτη και τη δεύτερη θέση και χάνεις τη νίκη. Αυτό είναι σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι 28 ετών, οπότε δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας. Νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Πριν ενταχθώ σε αυτή την ομάδα, όταν ήμουν στη Mercedes, παρακολουθούσα και έβλεπα τις συνεχείς μάχες ανάμεσα στον Σαρλ και τον Κάρλος. Υπήρξαν αρκετοί αγώνες στους οποίους μάχονταν τόσο έντονα μεταξύ τους, ώστε ο οδηγός που βρισκόταν μπροστά τους απλώς απομακρυνόταν, παρότι εκείνοι είχαν την ταχύτητα για να κερδίσουν πραγματικά τον αγώνα».

Mexico celebrations 🇲🇽🎊 https://t.co/LDUbgVHr22 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 2, 2026

Στη συνέχεια, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα σκληρή διατύπωση για να περιγράψει τη νοοτροπία που θεωρεί ότι χαρακτηρίζει τέτοιες μάχες:

«Είναι σαν να πρόκειται για μια κατάσταση “όλα ή τίποτα”. Σαν να λέει “είτε κερδίζω εγώ είτε δεν κερδίζει κανένας μας”. Και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι μια κατάσταση στην οποία πετυχαίνουμε το 1-2, κάτι που εξακολουθεί να είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Στο Σίλβερστον θα μπορούσα να του επιτεθώ σαν καμικάζι, να τον βγάλω εκτός αγώνα και να μας στερήσω τη νίκη. Αντί γι' αυτό, υπήρχε η δυνατότητα για ένα 1-2».

Ο Χάμιλτον καλεί (ξανά) για αλλαγές στη Ferrari

Πέρα από την κριτική στον Λεκλέρ, ο Χάμιλτον έθεσε ευθέως ζήτημα διαχείρισης της κατάστασης από τη Ferrari. Υπενθύμισε ότι οι επιλογές των οδηγών στην πίστα δεν επηρεάζουν μόνο τους ίδιους, αλλά και εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται για την εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου.

«Νομίζω ότι το βασικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε, κάτι που ίσως έρχεται με την ηλικία, είναι ότι κάθε απόφαση που παίρνεις μέσα στο μονοθέσιο επηρεάζει όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο παρασκήνιο για ολόκληρη την ομάδα. Επομένως, η συνεργασία αποτελεί μέρος της δουλειάς μας και μέρος του συμβολαίου μας. Πρέπει να λειτουργούμε ως ομάδα, κάτι που θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε κάνει σήμερα. Είναι κρίμα που χάσαμε τη νίκη με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει αν δεν ληφθούν μέτρα και αν δεν γίνει μια πραγματικά σοβαρή, σε βάθος συζήτηση. Δεν θα πρέπει να συμβεί ξανά στο μέλλον. Φυσικά, είχα κι εγώ έντονες μάχες με teammates μου στο παρελθόν και δεν μπορείς να τα κάνεις πάντα όλα σωστά, αλλά εννέα φορές στις δέκα θα πρέπει να μπορούμε να το καταφέρνουμε».

Σήμερα η εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο Grand Prix Μεξικού.