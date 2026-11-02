Toyota: Νέα γενιά υβριδικών με στόχο 15% χαμηλότερη κατανάλωση

Ένας νέος τετρακύλινδρος κινητήρας 1,5 λίτρων βρίσκεται στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υβριδικών συστημάτων της Toyota, με μικρότερες διαστάσεις και βελτιώσεις στην απόδοση ολόκληρου του συνόλου.

Η Toyota ετοιμάζει την επόμενη γενιά υβριδικών συστημάτων της, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 15% σε σχέση με τα σημερινά αντίστοιχα σύνολα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νέος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, σχεδιασμένος εξαρχής για συνεργασία με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, τόσο σε υβριδικές όσο και σε plug-in υβριδικές εφαρμογές.

Η βελτίωση δεν θα προέλθει αποκλειστικά από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η εξέλιξη αφορά το σύνολο του συστήματος κίνησης, από τις μηχανικές τριβές και τη διαχείριση της θερμοκρασίας μέχρι τις ηλεκτρικές απώλειες, ενώ οι μικρότερες διαστάσεις των μηχανικών μερών δημιουργούν περιθώρια και για καλύτερη αεροδυναμική.

Νέος τετρακύλινδρος 1,5 λίτρων

Η νέα οικογένεια κινητήρων είχε παρουσιαστεί τον Μάιο του 2024, όταν Toyota, Subaru και Mazda ανακοίνωσαν τη δέσμευσή τους στην εξέλιξη κινητήρων προσαρμοσμένων στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η Toyota είχε τότε παρουσιάσει υπό εξέλιξη τετρακύλινδρα σύνολα 1,5 και 2,0 λίτρων.

Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας των 1,5 λίτρων προορίζεται να αναλάβει τον ρόλο που έχουν σήμερα ο τρικύλινδρος των 1,5 λίτρων και ο τετρακύλινδρος των 1,8 λίτρων. Η νέα γενιά αναμένεται στην αγορά από το 2027, χωρίς να έχει προσδιοριστεί στο σύνολό της η κατανομή των συστημάτων στα μελλοντικά μοντέλα.

Η βασική διαφορά στην προσέγγιση είναι ότι ο βενζινοκινητήρας εξελίσσεται ως μέρος ενός εξηλεκτρισμένου συνόλου. Η συνεργασία με τον ηλεκτροκινητήρα αποτελεί αφετηρία του σχεδιασμού και όχι απλώς μια πρόσθετη εφαρμογή.

Από πού προκύπτει η χαμηλότερη κατανάλωση

Η Toyota συνδέει τον στόχο για 15% χαμηλότερη κατανάλωση με τον περιορισμό των μηχανικών τριβών, την αποτελεσματικότερη θερμική διαχείριση και τη μείωση των ηλεκτρικών απωλειών. Παράλληλα, πιο συμπαγείς και ελαφρύτεροι ηλεκτροκινητήρες θα συμβάλουν στον περιορισμό του βάρους του συστήματος κίνησης.

Ρόλο θα έχει και το ίδιο το αμάξωμα. Το χαμηλότερο ύψος του κινητήρα και η πιο συμπαγής διάταξη των υβριδικών εξαρτημάτων επιτρέπουν χαμηλότερο καπό, δίνοντας στους σχεδιαστές μεγαλύτερη ελευθερία στις αναλογίες του αυτοκινήτου και στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης.

Το 15% αποτελεί στόχο που αποδίδεται στην εταιρεία και όχι αποτέλεσμα ανεξάρτητης δοκιμής. Δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί αναλυτικές τιμές κατανάλωσης για συγκεκριμένες εκδόσεις παραγωγής, ώστε να προκύπτει τι ακριβώς θα σημαίνει η βελτίωση σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα για κάθε μοντέλο.

Κοινή αρχιτεκτονική για υβριδικά και ηλεκτρικά

Η εξέλιξη των νέων συστημάτων συνδέεται με τη στρατηγική πολλαπλών τεχνολογικών διαδρομών της Toyota. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει μια κοινή αρχιτεκτονική για μελλοντικά υβριδικά, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Στόχος είναι η αξιοποίηση κοινών λύσεων στην εξέλιξη και στην παραγωγή, αλλά και η δυνατότητα των εργοστασίων να προσαρμόζουν ευκολότερα το μείγμα των συστημάτων κίνησης ανάλογα με τη ζήτηση.

Η Toyota υποστηρίζει ότι αυτή η κοινή βάση δεν θα συνεπάγεται συμβιβασμούς στους χώρους των διαφορετικών εκδόσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, τα υβριδικά θα μπορούν να προσφέρουν τους ίδιους εσωτερικούς χώρους και την ίδια εξωτερική σιλουέτα με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές εκδόσεις, με διαφορετική διάταξη της μπαταρίας ανάλογα με το σύστημα κίνησης.

Συνέχεια στην εξέλιξη των υβριδικών

Η νέα γενιά δείχνει ότι η Toyota εξακολουθεί να επενδύει στη βελτίωση των υβριδικών παράλληλα με την ανάπτυξη αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ένας αποδοτικότερος βενζινοκινητήρας, αλλά ένα πιο συμπαγές σύστημα που θα επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση του χώρου και χαμηλότερες ενεργειακές απώλειες.

Το αν ο στόχος του 15% θα αποτυπωθεί αντίστοιχα στην καθημερινή οδήγηση θα φανεί με την παρουσίαση και τις δοκιμές των αυτοκινήτων παραγωγής. Μέχρι τότε, η ουσία βρίσκεται στην κατεύθυνση της εξέλιξης: ο κινητήρας εσωτερικής καύσης σχεδιάζεται πλέον γύρω από τη συνεργασία του με το ηλεκτρικό σύστημα.