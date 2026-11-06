Τα έξι σενάρια που δίνουν στον Μάρκεθ τον τίτλο στον επόμενο αγώνα, οι απαραίτητοι συνδυασμοί απέναντι σε Μαρτίν και Μπετζέκι και η λεπτομέρεια της ισοβαθμίας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έφυγε από τη Μαλαισία με τη νίκη και ένα σημαντικό προβάδισμα στη μάχη του πρωταθλήματος, αποκτώντας την ευκαιρία να εξασφαλίσει τον τίτλο ήδη στο επόμενο Grand Prix, στο Κατάρ. Για να συμβεί αυτό, όμως, δεν αρκεί μόνο το δικό του αποτέλεσμα: χρειάζεται συγκεκριμένους συνδυασμούς απέναντι στον Χόρχε Μαρτίν και τον Μάρκο Μπετζέκι.

Μετά τη Σεπάνγκ, ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati έχει 399 βαθμούς, έναντι 355 του Μαρτίν και 332 του Μπετζέκι. Το προβάδισμά του είναι, επομένως, 44 και 67 βαθμοί αντίστοιχα, με τρία αγωνιστικά τριήμερα να απομένουν: Κατάρ, Πορτογαλία και Βαλένθια.

Σημαντική εκκρεμότητα αποτελεί η συμμετοχή του Μαρτίν στο Κατάρ, καθώς δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν ο τραυματισμός του θα του επιτρέψει να αγωνιστεί. Εάν απουσιάσει από ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο, θα παραμείνει στους 355 βαθμούς και ο Μάρκεθ θα χρειάζεται τουλάχιστον 30 βαθμούς στο Λουσάιλ για να εξασφαλίσει τον τίτλο απέναντί του. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να καλύψει και την αντίστοιχη προϋπόθεση απέναντι στον Μπετζέκι.

Γιατί ο τίτλος δεν μπορεί να κριθεί στο Σπριντ

Σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο διατίθενται έως 37 βαθμοί για κάθε αναβάτη: 12 από το Σπριντ και 25 από τον κυρίως αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση του GP Κατάρ θα απομένουν, συνεπώς, 74 βαθμοί προς διεκδίκηση, από τα Σπριντ και τα Grand Prix της Πορτογαλίας και της Βαλένθια.

Ο Μάρκεθ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο από το Σάββατο. Ακόμη κι αν κερδίσει το Σπριντ και ο Μαρτίν δεν βαθμολογηθεί, η διαφορά τους θα φτάσει τους 56 βαθμούς. Εκείνη τη στιγμή θα παραμένουν διαθέσιμοι 99 βαθμοί: 25 από τον κυρίως αγώνα του Κατάρ και 74 από τα δύο τελευταία αγωνιστικά τριήμερα.

Τι χρειάζεται απέναντι στον Μαρτίν

Για να βγάλει τον Μαρτίν οριστικά εκτός διεκδίκησης, ο Μάρκεθ πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 περισσότερους βαθμούς από εκείνον στο σύνολο του Σπριντ και του Grand Prix του Κατάρ. Έτσι, η μεταξύ τους διαφορά θα φτάσει τουλάχιστον τους 74 βαθμούς.

Στην περίπτωση του Μαρτίν, οι 74 βαθμοί αρκούν. Ο Μάρκεθ έχει ήδη επτά νίκες σε Grand Prix φέτος, ενώ ο Μαρτίν μία. Ακόμη κι αν ο αναβάτης της Aprilia κερδίσει και τους τρεις κυριακάτικους αγώνες που απομένουν, δεν μπορεί να τον φτάσει σε νίκες και χάνει σε ενδεχόμενη τελική ισοβαθμία.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μάρκεθ χρειάζεται τουλάχιστον 30 βαθμούς στο Κατάρ για να έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να κατακτήσει εκεί το πρωτάθλημα. Αν ο Μαρτίν απουσιάσει από ολόκληρο το τριήμερο, αυτό θα είναι το απαιτούμενο όριο απέναντί του. Αν αγωνιστεί και βαθμολογηθεί, ο Μάρκεθ θα χρειάζεται 30 βαθμούς περισσότερους από τη δική του συγκομιδή.

Η διαφορετική εξίσωση απέναντι στον Μπετζέκι

Ο Μπετζέκι βρίσκεται πιο πίσω στη βαθμολογία, αλλά έχει ήδη πέντε νίκες σε Grand Prix. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται προσοχή στην ισοβαθμία.

Εάν ο Μάρκεθ κερδίσει τον κυρίως αγώνα του Κατάρ, θα φτάσει τις οκτώ νίκες. Ο Μπετζέκι, χωρίς τη νίκη στο Λουσάιλ, θα μπορεί να φτάσει το πολύ τις επτά μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε αυτό το σενάριο, ο Μάρκεθ χρειάζεται να κερδίσει τουλάχιστον επτά βαθμούς έναντι του Ιταλού μέσα στο τριήμερο, ώστε η διαφορά τους να φτάσει τους 74.

Εάν, αντίθετα, ο Μάρκεθ δεν κερδίσει την Κυριακή, ο μοναδικός συνδυασμός δικών του αποτελεσμάτων που του επιτρέπει να πάρει τον τίτλο στο Κατάρ είναι νίκη στο Σπριντ και δεύτερη θέση στο Grand Prix. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται τουλάχιστον οκτώ περισσότερους βαθμούς από τον Μπετζέκι, ώστε να φύγει με διαφορά τουλάχιστον 75 βαθμών.

Τα έξι σενάρια τίτλου στο Κατάρ

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλους τους συνδυασμούς αποτελεσμάτων του Μάρκεθ που μπορούν να του δώσουν το πρωτάθλημα στο Λουσάιλ. Τα όρια για Μαρτίν και Μπετζέκι αφορούν το άθροισμα των βαθμών τους από το Σπριντ και τον κυρίως αγώνα και πρέπει να τηρούνται ταυτόχρονα.

Μάρκεθ στο Σπριντ Μάρκεθ στο Grand Prix Βαθμοί Μάρκεθ στο τριήμερο Μέγιστοι βαθμοί Μαρτίν Μέγιστοι βαθμοί Μπετζέκι 1ος 1ος 37 7 30 2ος 1ος 34 4 27 3ος 1ος 32 2 25 4ος 1ος 31 1 24 5ος 1ος 30 0 23 1ος 2ος 32 2 24

Για παράδειγμα, αν ο Μάρκεθ κερδίσει και τους δύο αγώνες στο Κατάρ, θα στεφθεί πρωταθλητής εφόσον ο Μαρτίν συγκεντρώσει έως επτά βαθμούς και ο Μπετζέκι έως 30.

Αν ο Μαρτίν δεν συμμετάσχει, ο Μάρκεθ μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο ακόμη και με πέμπτη θέση στο Σπριντ και νίκη την Κυριακή, αρκεί ο Μπετζέκι να περιοριστεί σε έως 23 βαθμούς στο σύνολο του τριημέρου.

Αν ο Μάρκεθ τερματίσει έκτος ή χαμηλότερα στο Σπριντ, δεν μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Κατάρ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και με νίκη την Κυριακή, θα συγκεντρώσει το πολύ 29 βαθμούς, λιγότερους από όσους χρειάζεται για να εξασφαλίσει τον τίτλο απέναντι στον Μαρτίν.

Η παγίδα των 74 βαθμών

Η πιο λεπτή περίπτωση είναι να κερδίσει ο Μάρκεθ το Σπριντ και να τερματίσει δεύτερος την Κυριακή, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς. Αν ο Μπετζέκι μείνει χωρίς βαθμό στο Σπριντ, αλλά κερδίσει το Grand Prix, θα πάρει 25 βαθμούς και η μεταξύ τους διαφορά θα διαμορφωθεί ακριβώς στους 74.

Αυτό δεν δίνει τον τίτλο στον Μάρκεθ: ο Μπετζέκι θα έχει φτάσει τις έξι νίκες σε Grand Prix και, κερδίζοντας τους δύο τελευταίους κυριακάτικους αγώνες και τα δύο Σπριντ, θα μπορεί να καλύψει τη διαφορά και να φτάσει τις οκτώ νίκες, έναντι επτά του Ισπανού.

Γι' αυτό, στο συγκεκριμένο σενάριο, ο Μπετζέκι πρέπει να περιοριστεί σε έως 24 βαθμούς στο σύνολο του τριημέρου. Οι νίκες στα Σπριντ προσφέρουν βαθμούς στο πρωτάθλημα, αλλά δεν υπολογίζονται ως νίκες Grand Prix για την επίλυση μιας τελικής ισοβαθμίας.

Τι ισχύει για τον Ακόστα

Ο Πέδρο Ακόστα παραμένει μαθηματικά στη διεκδίκηση πριν από το Κατάρ, καθώς απέχει 104 βαθμούς από τον Μάρκεθ και απομένουν συνολικά 111. Ωστόσο, δεν δημιουργεί πρόσθετη προϋπόθεση στα παραπάνω σενάρια.

Αν ο Μάρκεθ συγκεντρώσει τους τουλάχιστον 30 βαθμούς που απαιτούνται για να πάρει τον τίτλο στο Λουσάιλ, ακόμη και το απόλυτο των 37 βαθμών από τον Ακόστα θα αφήσει τον αναβάτη της KTM τουλάχιστον 97 βαθμούς πίσω, με μόλις 74 διαθέσιμους στη συνέχεια. Οι αναβάτες από την πέμπτη θέση και κάτω έχουν ήδη διαφορά μεγαλύτερη από τους 111 βαθμούς που απομένουν.

Το GP Κατάρ είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου στην πίστα του Λουσάιλ, με τον κυρίως αγώνα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.