Η απόφαση αφορά και την εργοστασιακή ομάδα και την Pramac - Το MotoGP επιμένει στη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ ο Τζακ Μίλερ αποκαλύπτει την αντίθεση της πλειονότητας των αναβατών.

Η Yamaha ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο GP Κατάρ, επικαλούμενη τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η εταιρεία στα ταξίδια στη Μέση Ανατολή λόγω της πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή. Η απόφαση αφορά τόσο την εργοστασιακή ομάδα όσο και την Pramac, αφήνοντας εκτός του προγραμματισμένου αγωνιστικού τριημέρου της 6--8 Νοεμβρίου τις τέσσερις μοτοσικλέτες της στο MotoGP.

Η διοργάνωση αντέδρασε εκφράζοντας την απογοήτευσή της και προειδοποιώντας για συμβατικές και πιθανές αγωνιστικές συνέπειες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας στη Λουσάιλ παραμένει στο πρόγραμμα και ότι οι υπόλοιπες ομάδες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

The stage is set for the Sepang Sprint 🎬🇲🇾🏍️ #MonsterYamaha | #YamahaMotoGP | #MotoGP | #MalaysianGP https://t.co/6w4oX6hUcb — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) October 31, 2026

Η Yamaha δεν αλλάζει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς της

Η ιαπωνική εταιρεία εξήγησε ότι η τελευταία αξιολόγηση της κατάστασης δεν της έδωσε επαρκείς λόγους για να άρει τους περιορισμούς που ισχύουν σε εταιρικό επίπεδο. «Μετά την τελευταία αξιολόγηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Yamaha δεν εντόπισε επαρκείς λόγους για να αλλάξει τους υφιστάμενους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που ισχύουν σε ολόκληρη την εταιρεία. Ως αποτέλεσμα, η Yamaha ενημέρωσε το MotoGP Group για την απόφασή της να μη συμμετάσχει στο Grand Prix Κατάρ του 2026».

Στην ίδια ανακοίνωση, η Yamaha διευκρίνισε ότι η απόφαση βασίζεται στη δική της αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών και είναι ανεξάρτητη από τα μέτρα που έχουν λάβει η διοργάνωση του πρωταθλήματος και ο διοργανωτής του αγώνα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στο MotoGP και προσβλέπει στην επιστροφή της στο GP Πορτογαλίας.

Η αποχή δεν περιορίζεται στις δύο εργοστασιακές Yamaha των Φάμπιο Κουαρταραρό και Άλεξ Ρινς, αλλά επεκτείνεται και στην Pramac. Οι δύο αναβάτες που αγωνίστηκαν με την ομάδα στη Μαλαισία, ο Τζακ Μίλερ και ο Αουγκούστο Φερνάντεθ, είναι επίσης εργαζόμενοι της Yamaha. Ο Φερνάντεθ αντικαθιστά τον τραυματία Τοπράκ Ραζγκατλίογλου.

Το MotoGP επιμένει στον αγώνα και παραπέμπει στην FIM

Στην απάντησή του, το MotoGP ανέφερε ότι αναγνωρίζει πως η Yamaha υπόκειται σε ευρύτερη εταιρική πολιτική, αλλά θεωρεί ότι η απόφασή της δεν αντανακλά τις εκτενείς διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί στους εμπλεκομένους του πρωταθλήματος.

Η διοργάνωση επικαλέστηκε τις επαφές με το κράτος του Κατάρ, την πίστα της Λουσάιλ και ανεξάρτητους συμβούλους ασφαλείας, καθώς και τη δική της συνεχιζόμενη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Σύμφωνα με τη θέση της, δεν έχει προκύψει πληροφορία που να δικαιολογεί αλλαγή των σχεδίων για τη διεξαγωγή του αγώνα. «Πέρα από τις συμβατικές επιπτώσεις της απόφασης της Yamaha στις συμφωνίες της με το MotoGP και την IRTA, η μη συμμετοχή της Yamaha έχει επίσης αγωνιστικές προεκτάσεις, με οποιεσδήποτε αγωνιστικές συνέπειες να αντιμετωπίζονται από τη FIM σύμφωνα με τους κανονισμούς του πρωταθλήματος».

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ποινή. Η αναφορά σε ενδεχόμενες κυρώσεις δεν συνιστά απόφαση αποκλεισμού της Yamaha από τους επόμενους αγώνες, καθώς οι αγωνιστικές συνέπειες παραπέμπονται στη FIM.

🔴 @marcmarquez93 has a chance to clinch the title at the #QatarGP 👑 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/IMkt9DJPWD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Μίλερ: «Υπάρχουν 19 από εμάς που δεν θέλουν να πάνε»

Πριν από την ανακοίνωση της Yamaha, ο Τζακ Μίλερ είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στη διεξαγωγή του αγώνα υπό τις παρούσες συνθήκες, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των αναβατών συμμερίζεται τις ανησυχίες του. «Δεν θέλω να πάω. Όπως όλοι. Υπάρχουν 19 από εμάς που δεν θέλουν να πάνε εκεί. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε υπό τέτοιες συνθήκες. Έχουμε εκφράσει πολύ ξεκάθαρα τη θέση μας».

Ο Αυστραλός εξήγησε ότι η ανησυχία του δεν αφορά μόνο την κατάσταση εντός του Κατάρ, αλλά και την αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση μιας παγκόσμιας αθλητικής εκδήλωσης με δημοσίως γνωστό τόπο και ωράριο διεξαγωγής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αναβάτες έχουν ζητήσει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, καθώς και καλύψεις για ιατρική περίθαλψη, επαναπατρισμό και ασφάλιση ζωής. Ο Μίλερ τόνισε, πάντως, ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται στην ασφαλιστική κάλυψη, ζητώντας σαφή ανάληψη ευθύνης για την απόφαση να ταξιδέψει το paddock στο Κατάρ. Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν τις αντιδράσεις μεταξύ των αναβατών, αλλά δεν αποτελούν ανακοίνωση συλλογικής αποχής. Η επιβεβαιωμένη απόφαση μη συμμετοχής αφορά τη Yamaha, ενώ το MotoGP δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του υπόλοιπου grid για παρουσία στο Λουσάιλ.

Το GP Κατάρ παραμένει στο πρόγραμμα

Με τα έως τώρα δεδομένα, το GP Κατάρ παραμένει προγραμματισμένο για τις 6-8 Νοεμβρίου. Η αποχώρηση της Yamaha δεν συνιστά ακύρωση του αγώνα, αλλά δημιουργεί σοβαρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε έναν από τους κατασκευαστές και τη διοργάνωση, με επίκεντρο την ασφάλεια, την εταιρική ευθύνη και τις υποχρεώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα.