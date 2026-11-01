MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μαλαισίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μαλαισίας
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Ο Μαρκ Μάρκεθ άνοιξε τη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματος και θα έχει match point στον επόμενο αγώνα ενώ η Ducati πέρασε την Aprilia στους κατασκευαστές.

Το GP Μαλαισίας έφερε τον Μαρκ Μάρκεθ ακόμη πιο κοντά στον τίτλο του MotoGP, με τον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να φεύγει από τη Σεπάνγκ με 399 βαθμούς και προβάδισμα 44 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν. Παράλληλα, η Ducati πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, αφήνοντας οκτώ βαθμούς πίσω της την Aprilia. Ο Μάρκεθ πρόσθεσε συνολικά 34 βαθμούς στη Μαλαισία, συνδυάζοντας την τρίτη θέση στο Σπριντ με τη νίκη στον κυριακάτικο αγώνα. Ο Μαρτίν παρέμεινε στους 355 βαθμούς, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι έφτασε τους 332 και βρίσκεται πλέον 67 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Ο Πέδρο Ακόστα συγκέντρωσε 32 βαθμούς, χάρη στη νίκη του στο Σπριντ και τη δεύτερη θέση στο Grand Prix, ανεβάζοντας το σύνολό του στους 295. Παραμένει τέταρτος, 37 βαθμούς πίσω από τον Μπετζέκι και 17 μπροστά από τον Άι Ογκούρα. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο ακολουθεί έκτος με 265 βαθμούς, μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεθ. Ο Άλεξ Μάρκεθ βρίσκεται στην όγδοη θέση με 197 βαθμούς, ενώ οι Φραντσέσκο Μπανάια και Ενέα Μπαστιανίνι συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Μαρκ Μάρκεθ399
2Χόρχε Μαρτίν35544
3Μάρκο Μπετζέκι33267
4Πέδρο Ακόστα295104
5Άι Ογκούρα278121
6Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο265134
7Ραούλ Φερνάντεθ236163
8Άλεξ Μάρκεθ197202
9Φραντσέσκο Μπανάια173226
10Ενέα Μπαστιανίνι134265
11Φερμίν Αλντεγκέρ125274
12Μπραντ Μπίντερ118281
13Λούκα Μαρίνι117282
14Φάμπιο Κουαρταραρό79320
15Ντιόγκο Μορέιρα78321
16Φράνκο Μορμπιντέλι65334
17Ζοάν Ζαρκό51348
18Ζοάν Μιρ33366
19Τζακ Μίλερ31368
20Άλεξ Ρινς29370
21Τοπράκ Ραζγκατλίογλου18381
22Μάβερικ Βινιάλες14385
23Ίκερ Λεκουόνα11388
24Αουγκούστο Φερνάντεθ6393
25Πολ Εσπαργκαρό5394
26Σομκιάτ Τσάντρα3396
27Τακαάκι Νακαγκάμι3396
28Καλ Κράτσλοου0399
29Γιόνας Φόλγκερ0399
30Λορέντσο Σαβαντόρι0399
31Μικέλε Πίρο0399
32Αλέις Εσπαργκαρό0399

Η Ducati συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο αγωνιστικό τριήμερο της Μαλαισίας, έναντι 20 της Aprilia, ανατρέποντας τη μεταξύ τους σειρά. Η ιταλική εταιρεία από το Μπόργκο Πανιγκάλε έφτασε τους 537 βαθμούς και προηγείται πλέον της Aprilia με διαφορά οκτώ βαθμών. Η KTM παραμένει τρίτη με 348 βαθμούς, έχοντας προσθέσει 32 στη Σεπάνγκ. Η Honda ακολουθεί με 178 και η Yamaha με 105.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Ducati537
2Aprilia5298
3KTM348189
4Honda178359
5Yamaha105432

Στη βαθμολογία των ομάδων, η Aprilia Racing παραμένει πρώτη με 687 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team συγκέντρωσε 41 βαθμούς στη Μαλαισία και μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή στους 115, φτάνοντας τους 572. Η Trackhouse βρίσκεται στην τρίτη θέση με 514 βαθμούς, ενώ η εργοστασιακή KTM ακολουθεί με 413. Μόλις τρεις βαθμοί χωρίζουν την Gresini από τη VR46 στη μάχη για την πέμπτη θέση.

 

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Aprilia Racing687
2Ducati Lenovo Team572115
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team514173
4Red Bull KTM Factory Racing413274
5BK8 Gresini Racing MotoGP333354
6Pertamina Enduro VR46 Racing Team330357
7Honda HRC156531
8Red Bull KTM Tech3153534
9LCR Honda129558
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team108579
11Prima Pramac Yamaha MotoGP49638

Επόμενος σταθμός του MotoGP είναι το GP Κατάρ στην πίστα του Λουσάιλ, το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, με τον κυρίως αγώνα να διεξάγεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

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@Photo credits: Ducati

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