Ο Μαρκ Μάρκεθ άνοιξε τη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματος και θα έχει match point στον επόμενο αγώνα ενώ η Ducati πέρασε την Aprilia στους κατασκευαστές.

Το GP Μαλαισίας έφερε τον Μαρκ Μάρκεθ ακόμη πιο κοντά στον τίτλο του MotoGP, με τον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να φεύγει από τη Σεπάνγκ με 399 βαθμούς και προβάδισμα 44 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν. Παράλληλα, η Ducati πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, αφήνοντας οκτώ βαθμούς πίσω της την Aprilia. Ο Μάρκεθ πρόσθεσε συνολικά 34 βαθμούς στη Μαλαισία, συνδυάζοντας την τρίτη θέση στο Σπριντ με τη νίκη στον κυριακάτικο αγώνα. Ο Μαρτίν παρέμεινε στους 355 βαθμούς, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι έφτασε τους 332 και βρίσκεται πλέον 67 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Ο Πέδρο Ακόστα συγκέντρωσε 32 βαθμούς, χάρη στη νίκη του στο Σπριντ και τη δεύτερη θέση στο Grand Prix, ανεβάζοντας το σύνολό του στους 295. Παραμένει τέταρτος, 37 βαθμούς πίσω από τον Μπετζέκι και 17 μπροστά από τον Άι Ογκούρα. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο ακολουθεί έκτος με 265 βαθμούς, μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεθ. Ο Άλεξ Μάρκεθ βρίσκεται στην όγδοη θέση με 197 βαθμούς, ενώ οι Φραντσέσκο Μπανάια και Ενέα Μπαστιανίνι συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Θέση Αναβάτης Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Μαρκ Μάρκεθ 399 — 2 Χόρχε Μαρτίν 355 44 3 Μάρκο Μπετζέκι 332 67 4 Πέδρο Ακόστα 295 104 5 Άι Ογκούρα 278 121 6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο 265 134 7 Ραούλ Φερνάντεθ 236 163 8 Άλεξ Μάρκεθ 197 202 9 Φραντσέσκο Μπανάια 173 226 10 Ενέα Μπαστιανίνι 134 265 11 Φερμίν Αλντεγκέρ 125 274 12 Μπραντ Μπίντερ 118 281 13 Λούκα Μαρίνι 117 282 14 Φάμπιο Κουαρταραρό 79 320 15 Ντιόγκο Μορέιρα 78 321 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 65 334 17 Ζοάν Ζαρκό 51 348 18 Ζοάν Μιρ 33 366 19 Τζακ Μίλερ 31 368 20 Άλεξ Ρινς 29 370 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 381 22 Μάβερικ Βινιάλες 14 385 23 Ίκερ Λεκουόνα 11 388 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 393 25 Πολ Εσπαργκαρό 5 394 26 Σομκιάτ Τσάντρα 3 396 27 Τακαάκι Νακαγκάμι 3 396 28 Καλ Κράτσλοου 0 399 29 Γιόνας Φόλγκερ 0 399 30 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 399 31 Μικέλε Πίρο 0 399 32 Αλέις Εσπαργκαρό 0 399

Η Ducati συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο αγωνιστικό τριήμερο της Μαλαισίας, έναντι 20 της Aprilia, ανατρέποντας τη μεταξύ τους σειρά. Η ιταλική εταιρεία από το Μπόργκο Πανιγκάλε έφτασε τους 537 βαθμούς και προηγείται πλέον της Aprilia με διαφορά οκτώ βαθμών. Η KTM παραμένει τρίτη με 348 βαθμούς, έχοντας προσθέσει 32 στη Σεπάνγκ. Η Honda ακολουθεί με 178 και η Yamaha με 105.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Ducati 537 — 2 Aprilia 529 8 3 KTM 348 189 4 Honda 178 359 5 Yamaha 105 432

Στη βαθμολογία των ομάδων, η Aprilia Racing παραμένει πρώτη με 687 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team συγκέντρωσε 41 βαθμούς στη Μαλαισία και μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή στους 115, φτάνοντας τους 572. Η Trackhouse βρίσκεται στην τρίτη θέση με 514 βαθμούς, ενώ η εργοστασιακή KTM ακολουθεί με 413. Μόλις τρεις βαθμοί χωρίζουν την Gresini από τη VR46 στη μάχη για την πέμπτη θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

Θέση Ομάδα Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Aprilia Racing 687 — 2 Ducati Lenovo Team 572 115 3 SuperFile Trackhouse MotoGP Team 514 173 4 Red Bull KTM Factory Racing 413 274 5 BK8 Gresini Racing MotoGP 333 354 6 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 330 357 7 Honda HRC 156 531 8 Red Bull KTM Tech3 153 534 9 LCR Honda 129 558 10 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 108 579 11 Prima Pramac Yamaha MotoGP 49 638

Επόμενος σταθμός του MotoGP είναι το GP Κατάρ στην πίστα του Λουσάιλ, το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, με τον κυρίως αγώνα να διεξάγεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.