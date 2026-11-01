MotoGP: Κυρίαρχος στη Μαλαισία ο Μάρκεθ, αγκαλιά με τον τίτλο

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Κυρίαρχος στη Μαλαισία ο Μάρκεθ, αγκαλιά με τον τίτλο
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Ο Μαρκ Μάρκεθ νίκησε εμφατικά στη Σεπάνγκ μπροστά από Ακόστα και Άλεξ Μάρκεθ, ξεφεύγοντας στους 44 βαθμούς από τον Μαρτίν - Εκτός βάθρου η Aprilia, έκτος ο Μπετζέκι.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο του MotoGP, κατακτώντας επιβλητική νίκη στο GP Μαλαισίας. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, έχτισε διαφορά και τερμάτισε 4,172 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα, με τον Άλεξ Μάρκεθ να συμπληρώνει το βάθρο στη Σεπάνγκ.

Με την έβδομη νίκη του σε Grand Prix φέτος και την 80ή στη μεγάλη κατηγορία, ο Μάρκεθ αύξησε στους 44 βαθμούς το προβάδισμά του από τον τραυματία Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε αποσυρθεί από το αγωνιστικό τριήμερο. Παράλληλα, ξέφυγε 72 βαθμούς από τον Μάρκο Μπετζέκι και μπορεί να εξασφαλίσει τον δέκατο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του ήδη από το επόμενο GP, στο Κατάρ.

Ο Μαρκ μπροστά, ο Άλεξ σε ρόλο ασπίδας

Ο Μάρκεθ εκκίνησε καλύτερα από τη δεύτερη θέση και πέρασε τον αδελφό του, που είχε την pole position, στην προσέγγιση της πρώτης στροφής. Ο Άλεξ απάντησε στα φρένα της στροφής 4, αλλά άνοιξε τη γραμμή του, επιτρέποντας στον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να ανακτήσει αμέσως την πρωτοπορία.

 

Πίσω τους, ο Άι Ογκούρα ανέβηκε αρχικά τρίτος με την Aprilia της Trackhouse, όμως έχασε διαδοχικά θέσεις από τους Ακόστα και Μπετζέκι. Ο νικητής του Σπριντ πλησίασε γρήγορα τον Άλεξ Μάρκεθ, αλλά δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την ανώτερη ταχύτητά του σε προσπέρασμα.

Η μάχη αυτή έδωσε στον Μαρκ την ευκαιρία να απομακρυνθεί. Όταν ο Ακόστα κατάφερε τελικά να περάσει στη δεύτερη θέση, στον δέκατο από τους 20 γύρους, ο πρωτοπόρος είχε ήδη χτίσει προβάδισμα 1,7 δευτερολέπτων.

Ο Ακόστα προσπάθησε, ο Μάρκεθ είχε απάντηση

Μόλις ο αναβάτης της KTM βρήκε καθαρή πίστα, ο Μάρκεθ ανέβασε αμέσως τον ρυθμό του και άνοιξε τη διαφορά πάνω από τα δύο δευτερόλεπτα. Ο Ακόστα κέρδισε τέσσερα δέκατα στον 14ο γύρο, αλλά ο Ισπανός της Ducati απάντησε στον επόμενο, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία.

Ο Ακόστα ολοκλήρωσε το αγωνιστικό τριήμερο με τη νίκη στο Σπριντ και τη δεύτερη θέση στον κυριακάτικο αγώνα. Ο Άλεξ Μάρκεθ, που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον τραυματισμό στον ώμο που υπέστη στο GP Καταλονίας, κράτησε την τρίτη θέση, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του αγώνα με την άμυνά του στο πρώτο μισό.

Σκληρή μάχη μεταξύ των Aprilia, χαμένος ο Μπετζέκι

Ο Μπετζέκι έμεινε αρχικά κοντά στον Άλεξ Μάρκεθ και στον δέκατο γύρο βρέθηκε στιγμιαία μπροστά του, χωρίς όμως να ολοκληρώσει το προσπέρασμα. Στη συνέχεια δέχθηκε την πίεση του Ογκούρα, με τους δύο αναβάτες της Aprilia να εμπλέκονται σε έντονη μονομαχία για την τέταρτη θέση.

Στην αρχή του 18ου γύρου είχαν δυνατή επαφή, με τον Ιάπωνα να επικρατεί τελικά και να τερματίζει τέταρτος. Ο Μπετζέκι βγήκε εκτός πίστας στον τελευταίο γύρο και έχασε ακόμη μία θέση από τον Ενέα Μπαστιανίνι, περιοριζόμενος έκτος σε έναν αγώνα που κόστισε σημαντικά στις ελπίδες του για τον τίτλο.

Ο Λούκα Μαρίνι έφερε τη Honda στην έβδομη θέση, μόλις 66 χιλιοστά μπροστά από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Οι Μπραντ Μπίντερ και Φράνκο Μορμπιντέλι συμπλήρωσαν τη δεκάδα, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανάια έμεινε 13ος, σχεδόν 33 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Επόμενος σταθμός του MotoGP είναι το GP Κατάρ στην πίστα του Λουσάιλ, το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, με τον κυρίως αγώνα να διεξάγεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα GP Μαλαισίας

ΘέσηΑναβάτηςΜοτοσικλέταΧρόνος / ΔιαφοράΒαθμοί
1Μαρκ ΜάρκεθDucati40:14.23625
2Πέδρο ΑκόσταKTM+4.17220
3Άλεξ ΜάρκεθDucati+5.95516
4Άι ΟγκούραAprilia+6.75913
5Ενέα ΜπαστιανίνιKTM+10.89611
6Μάρκο ΜπετζέκιAprilia+11.25910
7Λούκα ΜαρίνιHonda+17.7249
8Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοDucati+17.7908
9Μπραντ ΜπίντερKTM+23.7297
10Φράνκο ΜορμπιντέλιDucati+25.0976
11Φάμπιο ΚουαρταραρόYamaha+25.8265
12Άλεξ ΡινςYamaha+27.0634
13Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati+32.9603
14Μάβερικ ΒινιάλεςKTM+34.5972
15Ίκερ ΛεκουόναDucati+38.4461
16Τζακ ΜίλερYamaha+43.3270
ΕγκατέλειψεΖοάν ΖαρκόHonda17 γύροι0
ΕγκατέλειψεΝτιόγκο ΜορέιραHonda14 γύροι0
ΕγκατέλειψεΖοάν ΜιρHonda9 γύροι0
ΕγκατέλειψεΑουγκούστο ΦερνάντεθYamaha1 γύρος0

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@Photo credits: Ducati

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