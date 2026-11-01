Ο Μαρκ Μάρκεθ νίκησε εμφατικά στη Σεπάνγκ μπροστά από Ακόστα και Άλεξ Μάρκεθ, ξεφεύγοντας στους 44 βαθμούς από τον Μαρτίν - Εκτός βάθρου η Aprilia, έκτος ο Μπετζέκι.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο του MotoGP, κατακτώντας επιβλητική νίκη στο GP Μαλαισίας. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, έχτισε διαφορά και τερμάτισε 4,172 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα, με τον Άλεξ Μάρκεθ να συμπληρώνει το βάθρο στη Σεπάνγκ.

Με την έβδομη νίκη του σε Grand Prix φέτος και την 80ή στη μεγάλη κατηγορία, ο Μάρκεθ αύξησε στους 44 βαθμούς το προβάδισμά του από τον τραυματία Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε αποσυρθεί από το αγωνιστικό τριήμερο. Παράλληλα, ξέφυγε 72 βαθμούς από τον Μάρκο Μπετζέκι και μπορεί να εξασφαλίσει τον δέκατο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του ήδη από το επόμενο GP, στο Κατάρ.

UNTOUCHABLE! 🫡 @marcmarquez93 wins at Sepang and will have his first match point in Qatar! 🎯 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/9yv22SmTvO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Ο Μαρκ μπροστά, ο Άλεξ σε ρόλο ασπίδας

Ο Μάρκεθ εκκίνησε καλύτερα από τη δεύτερη θέση και πέρασε τον αδελφό του, που είχε την pole position, στην προσέγγιση της πρώτης στροφής. Ο Άλεξ απάντησε στα φρένα της στροφής 4, αλλά άνοιξε τη γραμμή του, επιτρέποντας στον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να ανακτήσει αμέσως την πρωτοπορία.

Πίσω τους, ο Άι Ογκούρα ανέβηκε αρχικά τρίτος με την Aprilia της Trackhouse, όμως έχασε διαδοχικά θέσεις από τους Ακόστα και Μπετζέκι. Ο νικητής του Σπριντ πλησίασε γρήγορα τον Άλεξ Μάρκεθ, αλλά δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την ανώτερη ταχύτητά του σε προσπέρασμα.

Η μάχη αυτή έδωσε στον Μαρκ την ευκαιρία να απομακρυνθεί. Όταν ο Ακόστα κατάφερε τελικά να περάσει στη δεύτερη θέση, στον δέκατο από τους 20 γύρους, ο πρωτοπόρος είχε ήδη χτίσει προβάδισμα 1,7 δευτερολέπτων.

WE ARE GOOOO IN #MotoGP! 🚥 @marcmarquez93 grabs the lead despite @alexmarquez73 attacking ⚔️ #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/AamrK71jWO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Ο Ακόστα προσπάθησε, ο Μάρκεθ είχε απάντηση

Μόλις ο αναβάτης της KTM βρήκε καθαρή πίστα, ο Μάρκεθ ανέβασε αμέσως τον ρυθμό του και άνοιξε τη διαφορά πάνω από τα δύο δευτερόλεπτα. Ο Ακόστα κέρδισε τέσσερα δέκατα στον 14ο γύρο, αλλά ο Ισπανός της Ducati απάντησε στον επόμενο, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία.

Ο Ακόστα ολοκλήρωσε το αγωνιστικό τριήμερο με τη νίκη στο Σπριντ και τη δεύτερη θέση στον κυριακάτικο αγώνα. Ο Άλεξ Μάρκεθ, που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον τραυματισμό στον ώμο που υπέστη στο GP Καταλονίας, κράτησε την τρίτη θέση, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του αγώνα με την άμυνά του στο πρώτο μισό.

CONTACT 😱 @aiogura79 overtakes Marco Bezzecchi but he's lost aero in the process 🫢 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/VD1lxk0Sx0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Σκληρή μάχη μεταξύ των Aprilia, χαμένος ο Μπετζέκι

Ο Μπετζέκι έμεινε αρχικά κοντά στον Άλεξ Μάρκεθ και στον δέκατο γύρο βρέθηκε στιγμιαία μπροστά του, χωρίς όμως να ολοκληρώσει το προσπέρασμα. Στη συνέχεια δέχθηκε την πίεση του Ογκούρα, με τους δύο αναβάτες της Aprilia να εμπλέκονται σε έντονη μονομαχία για την τέταρτη θέση.

Στην αρχή του 18ου γύρου είχαν δυνατή επαφή, με τον Ιάπωνα να επικρατεί τελικά και να τερματίζει τέταρτος. Ο Μπετζέκι βγήκε εκτός πίστας στον τελευταίο γύρο και έχασε ακόμη μία θέση από τον Ενέα Μπαστιανίνι, περιοριζόμενος έκτος σε έναν αγώνα που κόστισε σημαντικά στις ελπίδες του για τον τίτλο.

Ο Λούκα Μαρίνι έφερε τη Honda στην έβδομη θέση, μόλις 66 χιλιοστά μπροστά από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Οι Μπραντ Μπίντερ και Φράνκο Μορμπιντέλι συμπλήρωσαν τη δεκάδα, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανάια έμεινε 13ος, σχεδόν 33 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Επόμενος σταθμός του MotoGP είναι το GP Κατάρ στην πίστα του Λουσάιλ, το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, με τον κυρίως αγώνα να διεξάγεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

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