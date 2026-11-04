Ο αναβάτης της Aprilia θα επιχειρήσει να επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό του στο Phillip Island, με την κατάσταση του δεξιού καρπού του να παραμένει το κρίσιμο ζήτημα.

Ο Χόρχε Μαρτίν θα ταξιδέψει στο Κατάρ με στόχο να αγωνιστεί στον 20ό γύρο του MotoGP, χωρίς ωστόσο η συμμετοχή του να θεωρείται δεδομένη. Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia εξακολουθεί να αναρρώνει από το κάταγμα στο δεξί χέρι που υπέστη στο sprint του Phillip Island και θα αξιολογήσει την κατάστασή του μαζί με την ομάδα στο Lusail.

Η απόφαση έρχεται μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια επιστροφής του στη Μαλαισία. Ο Μαρτίν συμμετείχε στις δοκιμές της Παρασκευής στη Σεπάνγκ, αλλά αποσύρθηκε το Σάββατο, πριν από τις κατατακτήριες, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του.

Το φρενάρισμα παραμένει το βασικό εμπόδιο

Ο τραυματισμός αφορά μη παρεκτοπισμένο κάταγμα στο κάτω άκρο της κερκίδας, κοντά στον δεξί καρπό. Σύμφωνα με το Motorsport.com, η βασική δυσκολία που αντιμετώπισε ο Μαρτίν στη Μαλαισία ήταν η αδυναμία να ασκήσει την απαιτούμενη δύναμη στο φρενάρισμα.

Μετά την αποχώρησή του από τη Σεπάνγκ επέστρεψε στην Ισπανία για να συνεχίσει τη θεραπεία του. Τώρα θα επιχειρήσει ξανά να οδηγήσει την RS-GP, με την ανταπόκριση του σώματός του να καθορίζει πόσο μπορεί να προχωρήσει μέσα στο αγωνιστικό τριήμερο. «Ήταν κρίμα που δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε το Σαββατοκύριακο στη Σεπάνγκ, αλλά και μόνο το ότι είχα την ευκαιρία να προσπαθήσω ήταν από μόνο του ένα επίτευγμα. Επέστρεψα στην Ισπανία για να συνεχίσω τη θεραπεία που χρειάζομαι ώστε να αναρρώσω από τον τραυματισμό και να φτάσω στο Κατάρ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τώρα θα δούμε πώς ανταποκρίνεται το σώμα μου και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε με την Aprilia από την Πέμπτη, για να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε», δήλωσε ο Μαρτίν.

Night racing returns to Qatar 🌙 #QatarGP🇶🇦 https://t.co/t7A2h9buwD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 4, 2026

Ο Μπετζέκι θέλει να απαντήσει μετά τη Μαλαισία

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Aprilia, ο Μάρκο Μπετζέκι φτάνει στο Κατάρ αναζητώντας ένα πιο ολοκληρωμένο αγωνιστικό τριήμερο. Στη Σεπάνγκ κατέκτησε το έβδομο βάθρο του σε sprint για τη φετινή σεζόν, αλλά στον κυριακάτικο αγώνα περιορίστηκε στην έκτη θέση. «Ο μεγάλος αγώνας της Κυριακής στη Μαλαισία δεν ήταν εύκολος, οπότε θέλω να επανορθώσω. Χαίρομαι που πηγαίνουμε στο Κατάρ. Είναι μια πίστα που μου αρέσει πολύ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή, να χτίσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να τερματίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε πριν επιστρέψουμε στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ιταλός.

Τελευταίος σταθμός πριν από την επιστροφή στην Ευρώπη

Το Κατάρ ολοκληρώνει την περιοδεία του MotoGP εκτός Ευρώπης, πριν από τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν του 2026. Η πίστα του Lusail έχει μήκος 5,38 χιλιομέτρων, κύρια ευθεία μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου και 16 στροφές, δέκα δεξιές και έξι αριστερές.

Για την Aprilia, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο διαφορετικούς στόχους: στον Μπετζέκι να αξιοποιήσει τη δυναμική του σε μια πίστα που του αρέσει και στον Μαρτίν να διαπιστώσει αν ο τραυματισμένος καρπός του επιτρέπει αυτή τη φορά να παραμείνει στη δράση.