Η δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με τον αγώνα στο Κατάρ, όπου ο Μαρκ Μάρκεθ έχει τη δυνατότητα να πάρει τον τίτλο.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται με το Grand Prix Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου. Η σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία, με μόλις τρεις αγώνες να απομένουν και τον Μαρκ Μάρκεθ να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση ενός ακόμη παγκόσμιου πρωταθλήματος, μετά τη νίκη του στη Μαλαισία.

Η δράση θα διαδραματιστεί στην πίστα Λουσέιλ, όπου οι αναβάτες θα αγωνιστούν υπό το φως των προβολέων. Το Grand Prix είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, όμως μεταφέρθηκε στον Νοέμβριο εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Η διεξαγωγή του εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, με τη Yamaha να έχει ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρει τον αγώνα.

Night racing returns to Qatar 🌙 #QatarGP🇶🇦 https://t.co/t7A2h9buwD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 4, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα Λουσέιλ φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα MotoGP το 2004 και από το 2008 έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς νυχτερινούς αγώνες του πρωταθλήματος. Έχει μήκος 5,380 χλμ και περιλαμβάνει 16 στροφές, εκ των οποίων οι 10 είναι δεξιές και οι έξι αριστερές. Το Σάββατο οι αναβάτες θα καλύψουν 11 γύρους στο σπριντ, ενώ την Κυριακή ο κυρίως αγώνας θα έχει διάρκεια 22 γύρους, συνολικής απόστασης 118,36 χλμ. Νικητής το 2025 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Ducati.

Η διαδρομή χαρακτηρίζεται από γρήγορες καμπές, συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και μια μεγάλη ευθεία μήκους 1.068 μέτρων, η οποία δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες προσπεράσματος. Η άμμος που μεταφέρεται από την έρημο μπορεί να περιορίσει την πρόσφυση, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας μετά τη δύση του ήλιου επηρεάζει τη συμπεριφορά των ελαστικών.

2019 delivered an absolute belter of a race 🤩 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/RgwLGRrEg3 November 4, 2026

Ο Μάρκεθ αγγίζει το πρωτάθλημα

Η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ στη Σεπάνγκ άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα στη μάχη του τίτλου. Ο Ισπανός της Ducati έφτασε τους 399 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στους 44, με τον Μάρκο Μπετζέκι να ακολουθεί στην τρίτη θέση, 67 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο.

Ο Μάρκεθ έχει πλέον την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στο Κατάρ. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να διευρύνει το προβάδισμά του στους 74 βαθμούς μετά το τέλος του τριημέρου, καθώς στη συνέχεια θα απομένουν οι αγώνες της Πορτογαλίας και της Βαλένθια.

A special night under the lights🌌 @Bestia23 first #MotoGP win in Qatar 2022! 🏆 #QatarGP🇶🇦 https://t.co/ge6hnSMqzr November 4, 2026

Η κατάσταση γίνεται δυσκολότερη για τον Μαρτίν, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό και η συμμετοχή του παραμένει αβέβαιη. Παράλληλα, ο Άλεξ Μάρκεθ θα απουσιάσει λόγω επέμβασης στον ώμο, ενώ η απόφαση της Yamaha να αποσύρει τις δύο ομάδες της περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των συμμετοχών. Επίσης, ο Τζέικ Ντίξον θα αγωνιστεί για τη Honda στη θέση του τραυματία Τζοάν Μιρ.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Το Grand Prix Κατάρ θα μεταδοθεί ζωντανά στην Ελλάδα από τo MagentaTV, ενώ όλη την αγωνιστική δράση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από το gMotion by Gazzetta, με ειδήσεις, αναλύσεις και συνεχή ενημέρωση.

Πρόγραμμα Grand Prix Κατάρ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

13:45-14:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

13:00-13:30 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

13:40-14:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

18:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

13:40-13:50 – Warm Up

18:00 – Αγώνας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.