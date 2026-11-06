Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε στο 34% σε 12 ευρωπαϊκές αγορές τον Οκτώβριο - Ρεκόρ στη Γερμανία, αλλά η άνοδος πιέζει την κερδοφορία των κατασκευαστών.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιταχύνουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά, κατακτώντας πλέον περίπου μία στις τρεις νέες ταξινομήσεις σε ένα μεγάλο μέρος της. Τα διαθέσιμα στοιχεία του Οκτωβρίου από 12 χώρες τοποθετούν το μερίδιο των BEV στο 34%, από 22,4% έναν χρόνο νωρίτερα, με τη Γερμανία να καταγράφει επίδοση-ρεκόρ και τη Γαλλία να ξεπερνά το 40%.

Πίσω από την άνοδο, όμως, διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο τοπίο. Περισσότερα μοντέλα και ανταγωνιστικότερες προσφορές διευρύνουν την αγορά των ηλεκτρικών, ενώ οι κατασκευαστές καλούνται να διαχειριστούν μια μετάβαση που δεν αποφέρει ακόμη τα ίδια περιθώρια κέρδους με τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης.

Η πρώτη συγκεντρωτική εικόνα προκύπτει από 12 χώρες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 83% της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της EFTA. Στο συγκεκριμένο σύνολο αγορών, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 57% τον Οκτώβριο, ανεβάζοντας το μερίδιό τους κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο ίδιο σύνολο αγορών, οι ταξινομήσεις BEV στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου έφτασαν περίπου τα 2,63 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 44%, έναντι ανόδου 6% της συνολικής αγοράς. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε περίπου στο 27%, από 20% το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Γερμανία: Ρεκόρ με 94.086 ηλεκτρικά τον Οκτώβριο

Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης αποτελεί βασικό μοχλό της ανόδου. Σύμφωνα με τη γερμανική ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών KBA, τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 94.086 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά, αυξημένα κατά 79,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Το μερίδιό τους έφτασε στο 37%, δηλαδή περισσότερα από ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα. Την ίδια στιγμή, η συνολική γερμανική αγορά ενισχύθηκε κατά 1,7%, στις 254.492 ταξινομήσεις. Η διαφορά στον ρυθμό ανάπτυξης δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για γενικευμένη αύξηση της ζήτησης, αλλά για μεταβολή του μείγματος των συστημάτων κίνησης.

Στο δεκάμηνο, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών στη Γερμανία ανήλθαν σε 698.230, αυξημένες κατά 60,7%. Το μερίδιό τους στο σύνολο της αγοράς διαμορφώθηκε στο 28,2%, με την επίδοση του Οκτωβρίου να βρίσκεται αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της χρονιάς.

Γαλλία: Πάνω από τέσσερα στα δέκα νέα αυτοκίνητα

Στη Γαλλία, τα BEV έφτασαν τις 61.958 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο και κατέλαβαν μερίδιο 41,5%. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει το βάρος που έχουν αποκτήσει τα αμιγώς ηλεκτρικά στη δεύτερη μεγάλη αγορά της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η εικόνα, πάντως, παραμένει ανομοιογενής. Στην Ισπανία το μερίδιο των BEV έφτασε στο 16,7%, από 9,4% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ στην Ιταλία περιορίστηκε περίπου στο 6%. Αντίθετα, σε μικρότερες αγορές η διείσδυση ήταν πολύ υψηλότερη: 55% στην Ολλανδία, 51% στη Σουηδία και 49% στο Βέλγιο.

Οι διαφορές αυτές δεν επιτρέπουν να αντιμετωπίζεται η Ευρώπη ως μια ενιαία αγορά με κοινό ρυθμό μετάβασης. Το συνολικό αποτέλεσμα συνυπάρχει με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες.

Βρετανία: Μερίδιο 32% και πάνω από μισό εκατομμύριο BEV στο δεκάμηνο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η SMMT καταγράφει 48.858 ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών τον Οκτώβριο, αυξημένες κατά 32,7% σε ετήσια βάση. Το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 32,0%, από 25,4% τον Οκτώβριο του 2025.

Η συνολική αγορά αυξήθηκε κατά 5,4%, στις 152.730 ταξινομήσεις. Παράλληλα, τα plug-in υβριδικά ενισχύθηκαν κατά 30,1%, καταλαμβάνοντας μερίδιο 15%. Σύμφωνα με τη SMMT, οι δύο κατηγορίες εξηγούν το σύνολο της ανάπτυξης της αγοράς τον συγκεκριμένο μήνα.

Από την αρχή του έτους έως το τέλος Οκτωβρίου, οι ταξινομήσεις BEV έφτασαν τις 503.805, αυξημένες κατά 30,4%, με μερίδιο 26,6%. Παρά την άνοδο, η τελευταία πρόβλεψη της SMMT τοποθετεί το μερίδιο για ολόκληρο το 2026 στο 27,2%, χαμηλότερα από τον στόχο 33% του βρετανικού ZEV Mandate.

Περισσότερες επιλογές, ισχυρότερος ανταγωνισμός

Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών συνοδεύεται από σημαντική διεύρυνση της προσφοράς. Στη βρετανική αγορά, για παράδειγμα, η SMMT καταγράφει πλέον περισσότερα από 180 μοντέλα BEV, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες και ανάγκες από ό,τι στο παρελθόν.

Η αυξημένη επιλογή, όμως, είναι μόνο η μία πλευρά. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν εκπτώσεις, χρηματοδοτήσεις χαμηλού ή μηδενικού επιτοκίου, επιδοτήσεις προκαταβολής και παροχές φόρτισης για να ενισχύσουν τις ταξινομήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η τελική εμπορική επίδοση επηρεάζεται και από το ύψος της οικονομικής υποστήριξης που συνοδεύει την αγορά.

Η δύσκολη εξίσωση της κερδοφορίας

Η ταχύτερη ανάπτυξη των BEV δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη αύξηση κερδών. Στην ενημέρωση για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο οικονομικός διευθυντής του Volkswagen Group, Arno Antlitz, περιέγραψε την αλλαγή του μείγματος πωλήσεων προς τα ηλεκτρικά ως παράγοντα που πιέζει βραχυπρόθεσμα τα περιθώρια του ομίλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 40% του βιβλίου παραγγελιών αφορά πλέον BEV, επίπεδο που ο όμιλος περίμενε αρχικά να φτάσει το 2029. Η μετατόπιση αυτή δημιουργεί πίεση, επειδή η κερδοφορία των ηλεκτρικών δεν έχει ακόμη εξισωθεί με εκείνη των αντίστοιχων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης.

Από την πλευρά της, η SMMT προειδοποιεί ότι η έντονη εμπορική υποστήριξη δεν μπορεί να διατηρείται επ’ αόριστον. Ο φορέας εκπροσώπησης της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ζητά αναθεώρηση των στόχων του ZEV Mandate, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τη ζήτηση. Πρόκειται για τη θέση του κλάδου στη συζήτηση για τη μετάβαση και όχι για ανεξάρτητη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στόχων.

Η μετάβαση επιταχύνεται, το οικονομικό στοίχημα παραμένει

Η εικόνα του Οκτωβρίου δείχνει ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στις νέες ταξινομήσεις σημαντικών ευρωπαϊκών αγορών. Η άνοδος στη Γερμανία, η υψηλή διείσδυση στη Γαλλία και η ανάπτυξη στη Βρετανία συνθέτουν μια σαφή τάση, χωρίς να εξαλείφουν τις μεγάλες διαφορές ανά χώρα.

Για τους κατασκευαστές, το επόμενο ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα ηλεκτρικά μπορούν να πουλήσουν. Είναι αν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή και τις ταξινομήσεις τους, περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος και την εξάρτηση από εκπτώσεις. Εκεί θα κριθεί αν η εμπορική επιτάχυνση μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμη ανάπτυξη.