MotoGP: Καθυστέρηση στην έναρξη του GP Αυστραλίας λόγω κακοκαιρίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Καθυστέρηση στην έναρξη του GP Αυστραλίας λόγω κακοκαιρίας
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Η περιορισμένη ορατότητα δεν επιτρέπει τη λειτουργία του ιατρικού ελικοπτέρου - Καμία δράση στο Φίλιπ Άιλαντ πριν από τις 16:00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 7:00 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Το GP Αυστραλίας ήταν προγραμματισμένο για τις 14:00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 05:00 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, η διοργάνωση ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει δράση στην πίστα πριν από τις 16:00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 7:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, χωρίς αυτό να αποτελεί επιβεβαιωμένη νέα ώρα εκκίνησης. Πέρα από τη βροχή, το βασικό εμπόδιο είναι η περιορισμένη ορατότητα, η οποία εμποδίζει τη λειτουργία του ιατρικού ελικοπτέρου. Οι κανονισμοί απαιτούν να βρίσκεται σε ετοιμότητα, ώστε να μπορεί να μεταφέρει αναβάτη στο νοσοκομείο εφόσον χρειαστεί. Η διοργάνωση διευκρίνισε ότι, μόλις καταστεί δυνατή η επανέναρξη της δράσης, θα διεξαχθεί πρώτα ο αγώνας του MotoGP.

Το warm-up έχει ήδη ακυρωθεί, παρότι προηγουμένως είχε μετατεθεί από τις 09:40 στις 11:00 τοπική ώρα. Παράλληλα, ματαιώθηκαν τόσο ο αγώνας της Moto3 όσο και της Moto2, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν το πρόγραμμα της Κυριακής. Η επιδείνωση του καιρού είχε προβλεφθεί και συζητήθηκε το ενδεχόμενο προληπτικής αλλαγής του προγράμματος, χωρίς τελικά να ληφθεί τέτοια απόφαση. Οι διαδικασίες του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με βρεγμένες κατατακτήριες δοκιμές και στεγνό Αγώνα Σπριντ.

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@Photo credits: Michelin/X

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