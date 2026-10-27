Ο Ράσελ ζητά απαντήσεις από τη Mercedes: «Έξι καλοί γύροι, 50 κακοί»

Ο Τζορτζ Ράσελ αναζητά την αιτία της έλλειψης ρυθμού στο Όστιν και στρέφει την προσοχή στο στενό παράθυρο λειτουργίας του μονθεσίου της Mercedes.

Ο Τζορτζ Ράσελ έφυγε από το Grand Prix των ΗΠΑ χωρίς σαφή εξήγηση για την έλλειψη ταχύτητας που τον περιόρισε στην όγδοη θέση. Την ώρα που ο Κίμι Αντονέλι οδηγούσε τη Mercedes στη νίκη, ο Βρετανός δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και δήλωνε αποφασισμένος να αναζητήσει απαντήσεις μαζί με τους μηχανικούς του.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο οδηγούς της ομάδας είχε σημαντικές συνέπειες και στη βαθμολογία. Ο Αντονέλι αύξησε το προβάδισμά του από τον Ράσελ στους 123 βαθμούς, αφήνοντας στον ομόσταβλό του ελάχιστες ελπίδες για τον τίτλο.

Η ποινή δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ο αγώνας του Ράσελ επιβαρύνθηκε από ποινή πέντε δευτερολέπτων για έξοδο από την πίστα και απόκτηση πλεονεκτήματος στον πρώτο γύρο. Η ποινή τον έφερε πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, τον οποίο δεν κατάφερε να προσπεράσει για μεγάλο μέρος του αγώνα.

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η συνολική έλλειψη απόδοσης τον απασχολούσε περισσότερο από την απόφαση των αγωνοδικών. «Ο ρυθμός δεν ήταν καλός στο πρώτο σκέλος. Όταν βγήκα από τα pit με τα σκληρά ελαστικά, έκανα πιθανότατα έξι γύρους στον ίδιο ρυθμό με τον Κίμι, αλλά μετά έφτασα τον Όσκαρ και απλώς δεν μπορούσα να προσπεράσω. Οπότε, έξι καλοί γύροι και 50 κακοί. Θέλω να καταλάβω γιατί ο ρυθμός ήταν τόσο κακός στο πρώτο σκέλος. Η ποινή ήταν λίγο γελοία, αλλά ήταν το μικρότερο από τα προβλήματά μου έπειτα από ένα τόσο κακό τριήμερο».

Tough one for GR today. Onto Mexico ➡️🇲🇽 The hard work never stops 💪 https://t.co/YkZydLyHMJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 26, 2026

Στο μικροσκόπιο το παράθυρο λειτουργίας

Μετά την κυριαρχική νίκη του στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ράσελ δυσκολεύεται ξανά να ακολουθήσει τις επιδόσεις του Αντονέλι. Δεν υποστήριξε ότι γνωρίζει ήδη την αιτία, αλλά έδειξε προς το στενό παράθυρο λειτουργίας της αναβαθμισμένης W17 ως πιθανή εξήγηση. «Δεν έχω τις απαντήσεις αυτή τη στιγμή και χρειάζομαι 24 ώρες για να σκεφτώ καθαρά».

Ο Βρετανός συνέδεσε τις διακυμάνσεις στο Όστιν με αντίστοιχες μεταβολές στην ανταγωνιστικότητα της Mercedes στη Μαλαισία. «Το παράθυρο λειτουργίας του αυτοκινήτου είναι στενό. Το είδαμε στη Μαλαισία: ο Κίμι ήταν ταχύτερος στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών και μετά καταταγήκαμε τέταρτοι και όγδοοι. Αυτό το τριήμερο ήμασταν και οι δύο ψηλά στο Q2, αλλά μετά εγώ δεν ήμουν πουθενά στο Q3 και στον αγώνα. Εκείνος ήταν προφανώς εξαιρετικά ανταγωνιστικός και υπάρχουν ενδείξεις ότι το παράθυρο είναι πολύ μικρό. Ελπίζω αυτό να εξηγεί την έλλειψη ρυθμού μου, αλλά πρέπει να το διερευνήσω σε βάθος με την ομάδα μου, γιατί είναι δύσκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει όταν βρίσκεσαι τόσο μακριά».

Η αναφορά του στο παράθυρο λειτουργίας αφορά τις συνθήκες στις οποίες το μονοθέσιο αποδίδει στο επιθυμητό επίπεδο. Ωστόσο, ο Ράσελ το παρουσίασε ως ενδεχόμενη εξήγηση που χρειάζεται διερεύνηση και όχι ως οριστικό τεχνικό συμπέρασμα.

Προτεραιότητα το πρωτάθλημα κατασκευαστών

Με τον τίτλο των οδηγών να απομακρύνεται, ο Ράσελ έθεσε ως βασικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών από τη Mercedes. Παράλληλα, η δική του δεύτερη θέση στη βαθμολογία βρίσκεται υπό πίεση: η διαφορά από τον πέμπτο Σαρλ Λεκλέρ είναι μόλις εννέα βαθμοί, με τους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν ανάμεσά τους. «Για μένα, το βασικό είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Θα ήθελα να τερματίσω πρώτος από τους υπόλοιπους, αλλά η δεύτερη, η τρίτη ή η πέμπτη θέση δεν είναι το πρωτάθλημα, οπότε δεν σημαίνουν τίποτα».

Πριν από το επόμενο Grand Prix στο Μεξικό, το ζητούμενο για τον Ράσελ είναι να κατανοήσει γιατί η ίδια Mercedes που επέτρεψε στον Αντονέλι να κυριαρχήσει δεν του έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα αντίστοιχα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.

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