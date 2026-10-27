Ο Λούις Χάμιλτον θεωρεί ότι η υποστροφή περιόρισε τη Ferrari του στο Όστιν και βλέπει περιθώριο για καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Λούις Χάμιλτον έφυγε από το Grand Prix των ΗΠΑ με την πεποίθηση ότι μπορούσε να διεκδικήσει περισσότερα από την τέταρτη θέση. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν η απουσία δυνατοτήτων από τη Ferrari, αλλά η ισορροπία της SF-26, η οποία δεν του επέτρεψε να αξιοποιήσει την απόδοσή της στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο ομόσταβλός του, Σαρλ Λεκλέρ, κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Για τον Χάμιλτον, η έντονη υποστροφή στα δύο πρώτα σκέλη αποτέλεσε καθοριστικό εμπόδιο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο.

Οι δυσκολίες ξεκίνησαν από την Παρασκευή

Ο Βρετανός εξήγησε ότι η αρχική κατεύθυνση στις ρυθμίσεις κατά τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής δεν ήταν η σωστή. Η Ferrari προχώρησε στη συνέχεια σε αλλαγές, φέρνοντας το μονοθέσιό του πιο κοντά στις ρυθμίσεις του Λεκλέρ μέχρι την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Ωστόσο, ο Χάμιλτον ξεκίνησε τον αγώνα με μικρότερη κλίση στην εμπρός πτέρυγα από τον ομόσταβλό του. Το αποτέλεσμα ήταν να δυσκολεύεται να στρίψει το μονοθέσιο όπως ήθελε, με το εμπρός μέρος να μην ανταποκρίνεται επαρκώς στις εντολές του.

Η υποστροφή, δηλαδή η τάση του αυτοκινήτου να ανοίγει την τροχιά του αντί να ακολουθεί τη γωνία του τιμονιού, περιόρισε την αποτελεσματικότητά του στα δύο πρώτα σκέλη. Οι παρεμβάσεις στα pit stop βελτίωσαν σταδιακά την κατάσταση, χωρίς όμως να του προσφέρουν την ισορροπία που αναζητούσε από την αρχή.

A top drive and a good haul of points from Lewis! 🇺🇸 https://t.co/cUmNw4ajOt October 25, 2026

Αλλαγές στην εμπρός πτέρυγα και στα δύο pit stop

Σύμφωνα με τον Χάμιλτον, οι μηχανικοί της Ferrari πρόσθεσαν τέσσερα κλικ στην κλίση της εμπρός πτέρυγας σε καθένα από τα δύο pit stop του. Ακόμη και μετά τη δεύτερη παρέμβαση, ο ίδιος θεωρούσε ότι χρειαζόταν επιπλέον τέσσερα κλικ για να φτάσει στην επιθυμητή ισορροπία.

Παρ’ όλα αυτά, η απόδοσή του στο τελευταίο σκέλος ήταν αισθητά καλύτερη. Αυτή η βελτίωση ενίσχυσε την εκτίμησή του ότι, με πιο κατάλληλες αρχικές ρυθμίσεις, θα μπορούσε να παραμείνει στη μάχη για το βάθρο μέχρι το τέλος. «Υπάρχουν πολλά θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε και νομίζω ότι μάθαμε πολλά. Για τους επόμενους αγώνες, αν καταφέρω πραγματικά να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα ισορροπίας που έχω, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα», δήλωσε ο Χάμιλτον σε εκπροσώπους των ΜΜΕ.

«Θα ήμουν στη μάχη μέχρι το τέλος»

Ο Χάμιλτον στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορά που έκανε η βελτιωμένη ισορροπία στο τελευταίο μέρος του αγώνα. Για τον ίδιο, ακόμη και εκείνη η συμπεριφορά του μονοθεσίου, χωρίς κάποια επιπλέον αλλαγή, θα αρκούσε για μια πιο ανταγωνιστική συνολική εμφάνιση. «Αν είχα την ισορροπία που χρειάζομαι… ακόμη κι αν είχα απλώς την ισορροπία του τελευταίου σκέλους, θα ήμουν στη μάχη μέχρι το τέλος. Και με ένα ακόμη βήμα βελτίωσης από εκεί, πιστεύω ότι πιθανότατα θα έπρεπε να είχαμε καταταγεί καλύτερα. Οπότε υπάρχουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα».

Η αναφορά του δεν περιορίζεται, επομένως, στον ρυθμό της Κυριακής. Ο Βρετανός θεωρεί ότι η επίλυση του προβλήματος μπορεί να βελτιώσει και την επίδοσή του στις κατατακτήριες, δίνοντάς του καλύτερη αφετηρία για τον αγώνα. Το ζητούμενο για τη Ferrari στους επόμενους αγώνες είναι να μετατρέψει τη βελτίωση του τελευταίου σκέλους στο Όστιν σε σταθερό σημείο εκκίνησης. Ο Χάμιλτον βλέπει διαθέσιμη απόδοση στο μονοθέσιο· αυτό που αναζητά είναι η ισορροπία που θα του επιτρέψει να την αξιοποιεί από την αρχή και όχι αφού έχει ήδη χαθεί πολύτιμο έδαφος.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.