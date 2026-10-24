Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή φέρνουν αιτήματα για εγγυήσεις από το MotoGP, όπως σχέδιο εκκένωσης, με το GP Κατάρ να παραμένει προγραμματισμένο για τις 6-8 Νοεμβρίου.

Οι αναβάτες του MotoGP ζητούν συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας ενόψει του GP Κατάρ, καθώς η ένταση στην περιοχή του Κόλπου προκαλεί ανησυχία για τη διεξαγωγή του αγώνα. Ανάμεσα στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται σχέδιο εκκένωσης για όλο το προσωπικό των paddock και κάλυψη των εξόδων διαμονής, σε περίπτωση που το κλείσιμο του εναέριου χώρου εμποδίσει την αναχώρησή τους από την Ντόχα.

Ο αγώνας έχει μεταφερθεί από τον Απρίλιο στο τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Σύμφωνα με το Crash.net, οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και οι απειλές για νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν έχουν αναζωπυρώσει τον προβληματισμό. Η διοργάνωση, πάντως, επιμένει ότι το Grand Prix θα πραγματοποιηθεί, ενώ η πίστα του Λουσάιλ έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών.

Η συνάντηση των αναβατών στην Αυστραλία

Το θέμα συζητήθηκε σε κλειστή συνάντηση των αναβατών την Πέμπτη, στο περιθώριο του GP Αυστραλίας. Όπως αναφέρει το Crash.net, επικαλούμενο το The Race, τα δύο τρίτα όσων συμμετείχαν ψήφισαν κατά της μετάβασης στην περιοχή. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφορά τους παρόντες στη συνάντηση και όχι κατ’ ανάγκη το σύνολο του grid.

Οι αναβάτες έθεσαν στη συνέχεια τις ανησυχίες τους στον Κάρλος Εθπελέτα, ζητώντας να γνωρίζουν πώς θα αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης όσο βρίσκονται στο Κατάρ. Το βασικό ζήτημα δεν περιορίζεται στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, αλλά επεκτείνεται στη δυνατότητα αποχώρησης όλων όσοι θα ταξιδέψουν για τον αγώνα.

Οι εγγυήσεις και η πίεση χρόνου

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η διοργάνωση έχει αποδεχθεί όλα τα αιτήματα. Ο επικεφαλής της VR46, Ούτσιο Σαλούτσι, ανέφερε το Σάββατο ότι έχουν δοθεί ορισμένες διαβεβαιώσεις, χωρίς να εξηγήσει το περιεχόμενό τους. «Μας έδωσαν κάποιες εγγυήσεις. Αν κάποιοι αναβάτες δεν εμφανιστούν; Αυτές είναι προσωπικές αποφάσεις, αλλά μετά ο διοργανωτής τα βάζει με εμάς, τις ομάδες. Οι δικοί μου θα είναι εκεί σε κάθε περίπτωση», δήλωσε ο Σαλούτσι.

Το περιθώριο για αποφάσεις είναι περιορισμένο. Μετά την Αυστραλία, το πρωτάθλημα ταξιδεύει στη Μαλαισία και στη συνέχεια στο Κατάρ, το οποίο ολοκληρώνει αυτή την ακολουθία τριών διαδοχικών αγωνιστικών Σαββατοκύριακων. Ενδεχόμενη ακύρωση θα απαιτούσε άμεσες αλλαγές και στον προγραμματισμό μεταφοράς του εξοπλισμού.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά ένα πιθανό νέο κλείσιμο του εναέριου χώρου στην περιοχή του Κόλπου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να εγκλωβίσει προσωπικό και εξοπλισμό, επηρεάζοντας όχι μόνο το GP Κατάρ, αλλά και την προετοιμασία για τους τελευταίους αγώνες σε Πορτογαλία και Βαλένθια, στα τέλη Νοεμβρίου. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στον προγραμματισμό του αγώνα.