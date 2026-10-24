MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Αυστραλίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Αυστραλίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μαρκ Μάρκεθ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας των αναβατών, ενώ η Ducati κάλυψε τη διαφορά από την Aprilia στους κατασκευαστές.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος MotoGP μετά τη νίκη του στο Σπριντ της Αυστραλίας. Ο Ισπανός έφτασε στους 365 βαθμούς, αφήνοντας δέκα πίσω τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος εγκατέλειψε. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει τρίτος με 315 βαθμούς, ενώ ο Πέδρο Ακόστα ανέβηκε τέταρτος, έναν βαθμό μπροστά από τον Άι Ογκούρα.

Στους κατασκευαστές, η Ducati έφτασε την Aprilia στους 503 βαθμούς, σβήνοντας τη διαφορά των 12 βαθμών. Στις ομάδες, η Aprilia Racing διατηρεί την πρωτοπορία με 670 βαθμούς, έναντι 531 της Ducati Lenovo. Η μάχη συνεχίζεται την Κυριακή με τον κυρίως αγώνα στο Φίλιπ Άιλαντ και διαθέσιμους ακόμη 25 βαθμούς για τον νικητή.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΒαθμοίΔιαφορά
1Μαρκ Μάρκεθ365
2Χόρχε Μαρτίν35510
3Μάρκο Μπετζέκι31550
4Πέδρο Ακόστα263102
5Άι Ογκούρα263102
6Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο252113
7Ραούλ Φερνάντεθ236129
8Άλεξ Μάρκεθ181184
9Φραντσέσκο Μπανάια166199
10Φερμίν Αλδεγκέρ125240
11Ενέα Μπαστιανίνι122243
12Λούκα Μαρίνι108257
13Μπραντ Μπίντερ107258
14Ντιόγκο Μορέιρα75290
15Φάμπιο Κουαρταραρό74291
16Φράνκο Μορμπιντέλι59306
17Ζοάν Ζαρκό51314
18Τζοάν Μιρ33332
19Τζακ Μίλερ30335
20Άλεξ Ρινς25340
21Τοπράκ Ραζγκατλίογλου18347
22Μάβερικ Βινιάλες12353
23Ίκερ Λεκουόνα9356
24Αουγκούστο Φερνάντεθ6359
25Πολ Εσπαργκαρό5360
26Σομκιάτ Τσαντρά3362
27Τακάακι Νακαγκάμι3362
28Καλ Κράτσλοου0365
29Γιόνας Φόλγκερ0365
30Λορέντσο Σαβαντόρι0365
31Μικέλε Πίρο0365
32Αλέις Εσπαργκαρό0365

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia509
2Ducati5036
3KTM316193
4Honda166343
5Yamaha99410

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia Racing670
2Ducati Lenovo Team531139
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team499171
4Red Bull KTM Factory Racing370300
5BK8 Gresini Racing MotoGP315355
6Pertamina Enduro VR46 Racing Team311359
7Honda HRC147523
8Red Bull KTM Tech3139531
9LCR Honda126544
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team99571
11Prima Pramac Yamaha MotoGP48622

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Ducati

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 