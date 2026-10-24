Ο Μαρκ Μάρκεθ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας των αναβατών, ενώ η Ducati κάλυψε τη διαφορά από την Aprilia στους κατασκευαστές.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος MotoGP μετά τη νίκη του στο Σπριντ της Αυστραλίας. Ο Ισπανός έφτασε στους 365 βαθμούς, αφήνοντας δέκα πίσω τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος εγκατέλειψε. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει τρίτος με 315 βαθμούς, ενώ ο Πέδρο Ακόστα ανέβηκε τέταρτος, έναν βαθμό μπροστά από τον Άι Ογκούρα.

Στους κατασκευαστές, η Ducati έφτασε την Aprilia στους 503 βαθμούς, σβήνοντας τη διαφορά των 12 βαθμών. Στις ομάδες, η Aprilia Racing διατηρεί την πρωτοπορία με 670 βαθμούς, έναντι 531 της Ducati Lenovo. Η μάχη συνεχίζεται την Κυριακή με τον κυρίως αγώνα στο Φίλιπ Άιλαντ και διαθέσιμους ακόμη 25 βαθμούς για τον νικητή.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Θέση Αναβάτης Βαθμοί Διαφορά 1 Μαρκ Μάρκεθ 365 — 2 Χόρχε Μαρτίν 355 10 3 Μάρκο Μπετζέκι 315 50 4 Πέδρο Ακόστα 263 102 5 Άι Ογκούρα 263 102 6 Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο 252 113 7 Ραούλ Φερνάντεθ 236 129 8 Άλεξ Μάρκεθ 181 184 9 Φραντσέσκο Μπανάια 166 199 10 Φερμίν Αλδεγκέρ 125 240 11 Ενέα Μπαστιανίνι 122 243 12 Λούκα Μαρίνι 108 257 13 Μπραντ Μπίντερ 107 258 14 Ντιόγκο Μορέιρα 75 290 15 Φάμπιο Κουαρταραρό 74 291 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 59 306 17 Ζοάν Ζαρκό 51 314 18 Τζοάν Μιρ 33 332 19 Τζακ Μίλερ 30 335 20 Άλεξ Ρινς 25 340 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 347 22 Μάβερικ Βινιάλες 12 353 23 Ίκερ Λεκουόνα 9 356 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 359 25 Πολ Εσπαργκαρό 5 360 26 Σομκιάτ Τσαντρά 3 362 27 Τακάακι Νακαγκάμι 3 362 28 Καλ Κράτσλοου 0 365 29 Γιόνας Φόλγκερ 0 365 30 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 365 31 Μικέλε Πίρο 0 365 32 Αλέις Εσπαργκαρό 0 365

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά 1 Aprilia 509 — 2 Ducati 503 6 3 KTM 316 193 4 Honda 166 343 5 Yamaha 99 410

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων