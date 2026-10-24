MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Αυστραλίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μαρκ Μάρκεθ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας των αναβατών, ενώ η Ducati κάλυψε τη διαφορά από την Aprilia στους κατασκευαστές.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος MotoGP μετά τη νίκη του στο Σπριντ της Αυστραλίας. Ο Ισπανός έφτασε στους 365 βαθμούς, αφήνοντας δέκα πίσω τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος εγκατέλειψε. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει τρίτος με 315 βαθμούς, ενώ ο Πέδρο Ακόστα ανέβηκε τέταρτος, έναν βαθμό μπροστά από τον Άι Ογκούρα.
Στους κατασκευαστές, η Ducati έφτασε την Aprilia στους 503 βαθμούς, σβήνοντας τη διαφορά των 12 βαθμών. Στις ομάδες, η Aprilia Racing διατηρεί την πρωτοπορία με 670 βαθμούς, έναντι 531 της Ducati Lenovo. Η μάχη συνεχίζεται την Κυριακή με τον κυρίως αγώνα στο Φίλιπ Άιλαντ και διαθέσιμους ακόμη 25 βαθμούς για τον νικητή.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Μαρκ Μάρκεθ
|365
|—
|2
|Χόρχε Μαρτίν
|355
|10
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|315
|50
|4
|Πέδρο Ακόστα
|263
|102
|5
|Άι Ογκούρα
|263
|102
|6
|Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο
|252
|113
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|236
|129
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|181
|184
|9
|Φραντσέσκο Μπανάια
|166
|199
|10
|Φερμίν Αλδεγκέρ
|125
|240
|11
|Ενέα Μπαστιανίνι
|122
|243
|12
|Λούκα Μαρίνι
|108
|257
|13
|Μπραντ Μπίντερ
|107
|258
|14
|Ντιόγκο Μορέιρα
|75
|290
|15
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|74
|291
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|59
|306
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|51
|314
|18
|Τζοάν Μιρ
|33
|332
|19
|Τζακ Μίλερ
|30
|335
|20
|Άλεξ Ρινς
|25
|340
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|347
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|12
|353
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|9
|356
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|6
|359
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|5
|360
|26
|Σομκιάτ Τσαντρά
|3
|362
|27
|Τακάακι Νακαγκάμι
|3
|362
|28
|Καλ Κράτσλοου
|0
|365
|29
|Γιόνας Φόλγκερ
|0
|365
|30
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|0
|365
|31
|Μικέλε Πίρο
|0
|365
|32
|Αλέις Εσπαργκαρό
|0
|365
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia
|509
|—
|2
|Ducati
|503
|6
|3
|KTM
|316
|193
|4
|Honda
|166
|343
|5
|Yamaha
|99
|410
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia Racing
|670
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|531
|139
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|499
|171
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|370
|300
|5
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|315
|355
|6
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|311
|359
|7
|Honda HRC
|147
|523
|8
|Red Bull KTM Tech3
|139
|531
|9
|LCR Honda
|126
|544
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|99
|571
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|48
|622
@Photo credits: Ducati