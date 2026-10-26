Μπορεί να βρίσκεται μια «ανάσα» από τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1, όμως ο Κίμι Αντονέλι βλέπει τη συνολική εικόνα της κατάστασης.

Ο Κίμι Αντονέλι επέστρεψε στις νίκες στο Grand Prix ΗΠΑ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν της Formula 1. Ο Ιταλός μετέτρεψε την pole position σε νίκη στο Circuit of the Americas, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα και επιβεβαίωσε πως η Mercedes F1 δεν αντιμετωπίζει «κρίση αναβαθμίσεων».

Η ένατη φετινή επικράτησή του είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε έπειτα από δύο δύσκολους αγώνες για τη γερμανική ομάδα, η οποία δεν είχε καταφέρει να αξιοποιήσει πλήρως τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της W17. Παράλληλα, ο Αντονέλι έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου πρωταθλήματος της καριέρας του.

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Η δικαίωση της Mercedes

Μετά τον τερματισμό στο Τέξας, ο Αντονέλι στάθηκε ιδιαίτερα στη δουλειά που έγινε στο εργοστάσιο και στην πίστα, Μάλιστα υπογράμμισε ότι η εμφάνιση στο Όστιν ήταν η επιβεβαίωση που αναζητούσε η ομάδα.

«Για να είμαι ειλικρινής, ήταν το αποτέλεσμα που χρειαζόμασταν και ολόκληρη η ομάδα το άξιζε πραγματικά. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά για την εξέλιξη του νέου πακέτου και το γεγονός ότι επιτέλους βλέπουμε τα αποτελέσματα είναι κάτι πολύ ικανοποιητικό», δήλωσε ο Ιταλός.

Η Mercedes είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τις τελευταίες αναβαθμίσεις, όμως στο Τέξας το μονοθέσιο παρουσίασε σαφώς καλύτερη εικόνα. Ο Αντονέλι εξασφάλισε την pole position το Σάββατο και την Κυριακή διατήρησε την πρωτοπορία, ακολουθώντας στρατηγική μίας αλλαγής ελαστικών. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας απέδωσε τη νίκη και στην αποτελεσματική εκτέλεση του αγώνα από τη Mercedes.

«Ήταν επίσης μια άψογη εκτέλεση, από τη στρατηγική μέχρι την απόφαση να κάνουμε μόνο μία στάση στα pits. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτή τη στρατηγική και σήμερα ήταν μια σπουδαία προσπάθεια από ολόκληρη την ομάδα».

"Let's keep pushing" 👊 Kimi Antonelli secures his ninth Grand Prix win! 🏆 #F1 #USGP @MercedesAMGF1 https://t.co/rRiqa82A6k — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Το ρίσκο της μίας αλλαγής

Ο Αντονέλι εξήγησε ότι η απόφαση να ολοκληρώσει τον αγώνα με ένα μόνο pit stop δεν ήταν εξαρχής δεδομένη. Ο Ιταλός παραδέχθηκε ότι υπήρχε αβεβαιότητα για το ποια στρατηγική ήταν ταχύτερη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εμπιστοσύνη που του έδειξε η ομάδα.

«Ήταν ο ιδανικός τρόπος να ολοκληρώσουμε το τριήμερο. Ήταν μια απίστευτη ομαδική προσπάθεια, ιδιαίτερα από την πλευρά της στρατηγικής, καθώς με εμπιστεύτηκαν και επιλέξαμε να κάνουμε μόνο μία στάση στα pits. Εγώ ζήτησα τη στρατηγική της μίας αλλαγής, επειδή δεν ήμουν σίγουρος αν η μία ή οι δύο στάσεις ήταν η ταχύτερη επιλογή».

Ο Αντονέλι συνέχισε τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η επιστροφή της Mercedes στην κορυφή, έπειτα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε στους προηγούμενους αγώνες.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος και η σημερινή νίκη ήταν πολύ σημαντική για εμένα και για την ομάδα, ειδικά μετά από δύο δύσκολους αγώνες. Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφουμε στην κορυφή».

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