Η Formula 1 συνεχίζει στην αμερικανική ήπειρο με αγώνες σε Μεξικό και Βραζιλία, με τον Κίμι Αντονέλι να βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου.

Μετά το Grand Prix των ΗΠΑ, η Formula 1 συνεχίζει χωρίς διάλειμμα στην Πόλη του Μεξικού. Ο Κίμι Αντονέλι πηγαίνει εκεί με προβάδισμα 123 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ και χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο 19ος γύρος της σεζόν θα διεξαχθεί στο Autodromo Hermanos Rodriguez, το τριήμερο 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου. Ακολουθεί το Grand Prix Σάο Πάολο (Βραζιλίας) στο Ιντερλάγκος, στις 6–8 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας το σερί τριών διαδοχικών αγωνιστικών τριημέρων.

Στη συνέχεια, το πρωτάθλημα θα ταξιδέψει στο Λας Βέγκας, πριν από τους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Μεξικού – Autodromo Hermanos Rodriguez

Αγωνιστικό τριήμερο: 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

GP Σάο Πάολο – Ιντερλάγκος

Αγωνιστικό τριήμερο: 6–8 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 19:00

GP Λας Βέγκας – Las Vegas Strip Circuit

Αγωνιστικό τριήμερο: 20–22 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 06:00

Όλες οι ώρες είναι Ελλάδας.