MotoGP: Νικητής στο Σπριντ της Αυστραλίας και ξανά στην κορυφή ο Μαρκ Μάρκεθ

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Νικητής στο Σπριντ της Αυστραλίας και ξανά στην κορυφή ο Μαρκ Μάρκεθ
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Ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε στο Σπριντ του Φίλιπ Άιλαντ και πέρασε πρώτος στη βαθμολογία, μετά την πτώση του Χόρχε Μαρτίν στην επική μεταξύ τους μάχη.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του Σπριντ στο GP Αυστραλίας, κατακτώντας τη νίκη και επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας του MotoGP. Ο αναβάτης της Ducati έδωσε συναρπαστική μάχη με τον Χόρχε Μαρτίν, η οποία τελείωσε με την πτώση του Ισπανού της Aprilia στον όγδοο γύρο.

Με τη νίκη του στο Φίλιπ Άιλαντ, ο Μάρκεθ έφτασε τους 365 βαθμούς και απέκτησε προβάδισμα δέκα βαθμών από τον Μαρτίν. Ο Άλεξ Μάρκεθ τερμάτισε δεύτερος με την Gresini, ενώ ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο συμπλήρωσε το βάθρο με την VR46, εξασφαλίζοντας στην Ducati τις τρεις πρώτες θέσεις.

Μάχη χωρίς ανάσα για την πρωτοπορία

Σε αντίθεση με τις βρεγμένες κατατακτήριες δοκιμές, το Σπριντ διεξήχθη σε στεγνή πίστα. Ο Μαρκ Μάρκεθ εκμεταλλεύτηκε την pole position και έστριψε πρώτος, με τον Μαρτίν να ανεβαίνει από την τέταρτη στη δεύτερη θέση και να τοποθετείται αμέσως πίσω του.

 

Ο Άλεξ Μάρκεθ έχασε αρχικά έδαφος, αλλά στον δεύτερο γύρο πέρασε διαδοχικά τους Ζοάν Ζαρκό και Μαρτίν. Ο αναβάτης της Aprilia απάντησε γρήγορα και στον τρίτο γύρο επιτέθηκε στον πρωτοπόρο, περνώντας τον στη στροφή 10.

Από εκείνο το σημείο άρχισε μια εντυπωσιακή μονομαχία. Ο Μαρτίν άνοιξε τη γραμμή του στη στροφή 4 στον πέμπτο γύρο και ο Μάρκεθ επέστρεψε μπροστά. Στην αρχή του επόμενου γύρου ο αναβάτης της Aprilia πήρε ξανά την πρωτοπορία, αλλά ένα ακόμη λάθος στη στροφή 4 επέτρεψε στον αντίπαλό του να απαντήσει.

Η μάχη κορυφώθηκε στον όγδοο γύρο, όταν οι δύο διεκδικητές του τίτλου αντάλλαξαν θέσεις τουλάχιστον τρεις φορές στις πρώτες πέντε στροφές. Οι συνεχείς επιθέσεις και αντεπιθέσεις επέτρεψαν στον Άλεξ Μάρκεθ να πλησιάσει ξανά, μετατρέποντας τη διεκδίκηση της νίκης σε υπόθεση τριών αναβατών.

Η πτώση του Μαρτίν άλλαξε τα δεδομένα

Η μονομαχία τελείωσε απότομα στη γρήγορη στροφή 8, τη Hayshed. Ο Μαρτίν, που βρισκόταν στη δεύτερη θέση, έχασε τον έλεγχο της Aprilia και κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα στην αμμοπαγίδα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει στις πρώτες αναφορές ενημέρωση για την κατάστασή του.

Με τον βασικό του αντίπαλο εκτός αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ διαχειρίστηκε την πρωτοπορία και έφτασε στην ένατη νίκη του σε Σπριντ τη φετινή σεζόν. Ο Άλεξ τον ακολούθησε μέχρι τον τερματισμό, χωρίς να επιχειρήσει ουσιαστική επίθεση, περνώντας τη γραμμή 0,323 δευτερόλεπτα αργότερα.

Ο Ντι Τζιαναντόνιο ολοκλήρωσε την ανάκαμψή του από την όγδοη θέση της εκκίνησης ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μόλις 0,590 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Τέταρτος ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος κέρδισε επίσης σημαντικό έδαφος στη διάρκεια του αγώνα και έμεινε 50 βαθμούς πίσω από τον Μάρκεθ στο πρωτάθλημα.

Η υπόλοιπη βαθμολογούμενη εννιάδα

Ο Πέδρο Ακόστα τερμάτισε πέμπτος με την KTM, μπροστά από τον Άι Ογκούρα και τον Μπραντ Μπίντερ. Ο Τζακ Μίλερ ήταν όγδοος και καλύτερος αναβάτης της Yamaha στον αγώνα της πατρίδας του, ενώ ο Ντιόγκο Μορέιρα συμπλήρωσε τις βαθμολογούμενες θέσεις με τη Honda της LCR.

Ο Ίκερ Λεκουόνα, που αντικαθιστά τον τραυματία Φερμίν Αλδεγκέρ στην Gresini, ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα. Η έκτη θέση του Ογκούρα παρέμενε υπό εξέταση για πιθανή παράβαση των κανονισμών πίεσης των ελαστικών.

Πέρα από τον Μαρτίν, δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Ραούλ Φερνάντεθ, Μάβερικ Βινιάλες, Πέκο Μπανάια και Ζοάν Ζαρκό. Ο Γάλλος εγκατέλειψε από τεχνικό πρόβλημα ενώ βρισκόταν στο πρώτο γκρουπ, ενώ ο Φερνάντεθ επέστρεψε στα pits λόγω σωματικών ενοχλήσεων.

Αποτελέσματα Σπριντ GP Αυστραλίας

ΘέσηΑναβάτηςΟμάδαΔιαφορά / Κατάσταση
1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo13 γύροι
2Άλεξ ΜάρκεθGresini Ducati+0,323 δλ.
3Φάμπιο ντι ΤζιαναντόνιοVR46 Ducati+0,590 δλ.
4Μάρκο ΜπετζέκιAprilia Racing+1,074 δλ.
5Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM+3,689 δλ.
6Άι Ογκούρα*Trackhouse Aprilia+6,146 δλ.
7Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM+7,433 δλ.
8Τζακ ΜίλερPramac Yamaha+7,782 δλ.
9Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR+10,722 δλ.
10Ίκερ ΛεκουόναGresini Ducati+10,773 δλ.
11Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha+11,215 δλ.
12Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3+11,437 δλ.
13Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha+11,568 δλ.
14Φράνκο ΜορμπιντέλιVR46 Ducati+18,277 δλ.
15Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing+37,945 δλ.
Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse ApriliaΕγκατέλειψε
Χόρχε ΜαρτίνAprilia RacingΕγκατέλειψε
Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3Εγκατέλειψε
Ζοάν ΖαρκόCastrol Honda LCRΕγκατέλειψε
Πέκο ΜπανάιαDucati LenovoΕγκατέλειψε

* Yπό εξέταση για πιθανή παράβαση των κανονισμών πίεσης των ελαστικών.

Τι ώρα ξεκινά ο αγώνας της Κυριακής

Ο κυρίως αγώνας του GP Αυστραλίας θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με την εκκίνηση να δίνεται στις 05:00 ώρα Ελλάδας. Προσοχή στην αλλαγή της ώρας τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω.

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@Photo credits: Ducati

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