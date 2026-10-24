Ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε στο Σπριντ του Φίλιπ Άιλαντ και πέρασε πρώτος στη βαθμολογία, μετά την πτώση του Χόρχε Μαρτίν στην επική μεταξύ τους μάχη.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του Σπριντ στο GP Αυστραλίας, κατακτώντας τη νίκη και επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας του MotoGP. Ο αναβάτης της Ducati έδωσε συναρπαστική μάχη με τον Χόρχε Μαρτίν, η οποία τελείωσε με την πτώση του Ισπανού της Aprilia στον όγδοο γύρο.

Με τη νίκη του στο Φίλιπ Άιλαντ, ο Μάρκεθ έφτασε τους 365 βαθμούς και απέκτησε προβάδισμα δέκα βαθμών από τον Μαρτίν. Ο Άλεξ Μάρκεθ τερμάτισε δεύτερος με την Gresini, ενώ ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο συμπλήρωσε το βάθρο με την VR46, εξασφαλίζοντας στην Ducati τις τρεις πρώτες θέσεις.

It's advantage @marcmarquez93 with an 9th #TissotSprint victory 🥇 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/2ZqYIscLY5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Μάχη χωρίς ανάσα για την πρωτοπορία

Σε αντίθεση με τις βρεγμένες κατατακτήριες δοκιμές, το Σπριντ διεξήχθη σε στεγνή πίστα. Ο Μαρκ Μάρκεθ εκμεταλλεύτηκε την pole position και έστριψε πρώτος, με τον Μαρτίν να ανεβαίνει από την τέταρτη στη δεύτερη θέση και να τοποθετείται αμέσως πίσω του.

Ο Άλεξ Μάρκεθ έχασε αρχικά έδαφος, αλλά στον δεύτερο γύρο πέρασε διαδοχικά τους Ζοάν Ζαρκό και Μαρτίν. Ο αναβάτης της Aprilia απάντησε γρήγορα και στον τρίτο γύρο επιτέθηκε στον πρωτοπόρο, περνώντας τον στη στροφή 10.

Από εκείνο το σημείο άρχισε μια εντυπωσιακή μονομαχία. Ο Μαρτίν άνοιξε τη γραμμή του στη στροφή 4 στον πέμπτο γύρο και ο Μάρκεθ επέστρεψε μπροστά. Στην αρχή του επόμενου γύρου ο αναβάτης της Aprilia πήρε ξανά την πρωτοπορία, αλλά ένα ακόμη λάθος στη στροφή 4 επέτρεψε στον αντίπαλό του να απαντήσει.

Η μάχη κορυφώθηκε στον όγδοο γύρο, όταν οι δύο διεκδικητές του τίτλου αντάλλαξαν θέσεις τουλάχιστον τρεις φορές στις πρώτες πέντε στροφές. Οι συνεχείς επιθέσεις και αντεπιθέσεις επέτρεψαν στον Άλεξ Μάρκεθ να πλησιάσει ξανά, μετατρέποντας τη διεκδίκηση της νίκης σε υπόθεση τριών αναβατών.

Absolute cinema 🎞️ #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/YpYzNpPiOi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Η πτώση του Μαρτίν άλλαξε τα δεδομένα

Η μονομαχία τελείωσε απότομα στη γρήγορη στροφή 8, τη Hayshed. Ο Μαρτίν, που βρισκόταν στη δεύτερη θέση, έχασε τον έλεγχο της Aprilia και κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα στην αμμοπαγίδα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει στις πρώτες αναφορές ενημέρωση για την κατάστασή του.

Με τον βασικό του αντίπαλο εκτός αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ διαχειρίστηκε την πρωτοπορία και έφτασε στην ένατη νίκη του σε Σπριντ τη φετινή σεζόν. Ο Άλεξ τον ακολούθησε μέχρι τον τερματισμό, χωρίς να επιχειρήσει ουσιαστική επίθεση, περνώντας τη γραμμή 0,323 δευτερόλεπτα αργότερα.

Ο Ντι Τζιαναντόνιο ολοκλήρωσε την ανάκαμψή του από την όγδοη θέση της εκκίνησης ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μόλις 0,590 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Τέταρτος ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος κέρδισε επίσης σημαντικό έδαφος στη διάρκεια του αγώνα και έμεινε 50 βαθμούς πίσω από τον Μάρκεθ στο πρωτάθλημα.

IT'S OVER FOR MARTINATOR 😔 @88jorgemartin has gone down fast at Turn 8 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Uu9ybRkFgZ October 24, 2026

Η υπόλοιπη βαθμολογούμενη εννιάδα

Ο Πέδρο Ακόστα τερμάτισε πέμπτος με την KTM, μπροστά από τον Άι Ογκούρα και τον Μπραντ Μπίντερ. Ο Τζακ Μίλερ ήταν όγδοος και καλύτερος αναβάτης της Yamaha στον αγώνα της πατρίδας του, ενώ ο Ντιόγκο Μορέιρα συμπλήρωσε τις βαθμολογούμενες θέσεις με τη Honda της LCR.

Ο Ίκερ Λεκουόνα, που αντικαθιστά τον τραυματία Φερμίν Αλδεγκέρ στην Gresini, ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα. Η έκτη θέση του Ογκούρα παρέμενε υπό εξέταση για πιθανή παράβαση των κανονισμών πίεσης των ελαστικών.

Πέρα από τον Μαρτίν, δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Ραούλ Φερνάντεθ, Μάβερικ Βινιάλες, Πέκο Μπανάια και Ζοάν Ζαρκό. Ο Γάλλος εγκατέλειψε από τεχνικό πρόβλημα ενώ βρισκόταν στο πρώτο γκρουπ, ενώ ο Φερνάντεθ επέστρεψε στα pits λόγω σωματικών ενοχλήσεων.

Αποτελέσματα Σπριντ GP Αυστραλίας

Θέση Αναβάτης Ομάδα Διαφορά / Κατάσταση 1 Μαρκ Μάρκεθ Ducati Lenovo 13 γύροι 2 Άλεξ Μάρκεθ Gresini Ducati +0,323 δλ. 3 Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο VR46 Ducati +0,590 δλ. 4 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Racing +1,074 δλ. 5 Πέδρο Ακόστα Red Bull KTM +3,689 δλ. 6 Άι Ογκούρα* Trackhouse Aprilia +6,146 δλ. 7 Μπραντ Μπίντερ Red Bull KTM +7,433 δλ. 8 Τζακ Μίλερ Pramac Yamaha +7,782 δλ. 9 Ντιόγκο Μορέιρα Pro Honda LCR +10,722 δλ. 10 Ίκερ Λεκουόνα Gresini Ducati +10,773 δλ. 11 Φάμπιο Κουαρταραρό Monster Energy Yamaha +11,215 δλ. 12 Ενέα Μπαστιανίνι Red Bull KTM Tech3 +11,437 δλ. 13 Άλεξ Ρινς Monster Energy Yamaha +11,568 δλ. 14 Φράνκο Μορμπιντέλι VR46 Ducati +18,277 δλ. 15 Αουγκούστο Φερνάντεθ Yamaha Factory Racing +37,945 δλ. — Ραούλ Φερνάντεθ Trackhouse Aprilia Εγκατέλειψε — Χόρχε Μαρτίν Aprilia Racing Εγκατέλειψε — Μάβερικ Βινιάλες Red Bull KTM Tech3 Εγκατέλειψε — Ζοάν Ζαρκό Castrol Honda LCR Εγκατέλειψε — Πέκο Μπανάια Ducati Lenovo Εγκατέλειψε

* Yπό εξέταση για πιθανή παράβαση των κανονισμών πίεσης των ελαστικών.

Τι ώρα ξεκινά ο αγώνας της Κυριακής

Ο κυρίως αγώνας του GP Αυστραλίας θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με την εκκίνηση να δίνεται στις 05:00 ώρα Ελλάδας. Προσοχή στην αλλαγή της ώρας τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω.