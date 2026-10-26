F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP ΗΠΑ
Το Grand Prix των ΗΠΑ έφερε τον Κίμι Αντονέλι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου του παγκόσμιου πρωταθλήματος στη Formula 1. Με την ένατη νίκη του στη σεζόν, ο Ιταλός της Mercedes έφτασε στους 365 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 123.
Ο Βρετανός τερμάτισε όγδοος στο Όστιν και έχει πλέον 242 βαθμούς, μόλις έναν περισσότερο από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari ολοκλήρωσε τον αγώνα τέταρτος και διατήρησε επίσης τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο.
Με πέντε αγώνες να απομένουν και 125 βαθμούς διαθέσιμους, δύο βαθμοί στο Μεξικό αρκούν στον Αντονέλι για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του.
Ο Μαξ Φερστάπεν, τρίτος στο Grand Prix των ΗΠΑ, έφτασε στους 236 βαθμούς και πλησίασε στους πέντε τον Χάμιλτον. Πίσω του βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ με 233, έπειτα από τη δεύτερη θέση στο Circuit of the Americas. Ο Λάντο Νόρις παραμένει έκτος με 211 βαθμούς.
Ο Όσκαρ Πιάστρι έχει πλέον 144 βαθμούς, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ ξεπέρασε τους 100 και έφτασε στους 105. Τη δεκάδα της βαθμολογίας συμπληρώνουν ο Λίαμ Λόσον με 77 και ο Πιερ Γκασλί με 42.
Ισοβαθμία McLaren και Red Bull
Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes πρόσθεσε 29 βαθμούς και έφτασε στους 607. Η Ferrari συγκέντρωσε 30 χάρη στη δεύτερη και την τέταρτη θέση των οδηγών της και έχει πλέον 474, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους 133 βαθμούς.
Η Red Bull συγκέντρωσε 23 βαθμούς στο Όστιν και έφτασε τη McLaren στους 355. Η ομάδα του Φερστάπεν καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην ισοβαθμία χάρη στις νίκες της, καθώς η McLaren δεν έχει ακόμη κερδίσει Grand Prix στη φετινή σεζόν. Η Racing Bulls παραμένει πέμπτη με 102 βαθμούς, μπροστά από την Alpine που έχει 69.
Επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, ο 19ος γύρος της σεζόν, στο Autodromo Hermanos Rodriguez, το τριήμερο 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου. Εκεί ο Αντονέλι θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι
|Mercedes
|365
|2
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|242
|3
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|241
|4
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull Racing
|236
|5
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|233
|6
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|211
|7
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|144
|8
|Ίσακ Χατζάρ
|Red Bull Racing
|105
|9
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|77
|10
|Πιερ Γκασλί
|Alpine
|42
|11
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|38
|12
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|27
|13
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas
|23
|14
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|13
|15
|Γκαμπριέλ Μπορτολέτο
|Audi
|10
|16
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas
|7
|17
|Κάρλος Σάινθ
|Williams
|7
|18
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|7
|19
|Άλεξ Άλμπον
|Williams
|5
|20
|Γιούκι Τσουνόντα
|Racing Bulls
|1
|21
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|0
|22
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|0
|23
|Σέρχιο Πέρεζ
|Cadillac
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|607
|2
|Ferrari
|474
|3
|Red Bull Racing
|355
|4
|McLaren
|355
|5
|Racing Bulls
|102
|6
|Alpine
|69
|7
|Haas
|30
|8
|Audi
|23
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0