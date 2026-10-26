Ο Αντονέλι απέχει δύο βαθμούς από τον τίτλο των οδηγών, ενώ η Red Bull συνεχίζει την αντεπίθεση και πέρασε τρίτη στους κατασκευαστές.

Το Grand Prix των ΗΠΑ έφερε τον Κίμι Αντονέλι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου του παγκόσμιου πρωταθλήματος στη Formula 1. Με την ένατη νίκη του στη σεζόν, ο Ιταλός της Mercedes έφτασε στους 365 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 123.

Ο Βρετανός τερμάτισε όγδοος στο Όστιν και έχει πλέον 242 βαθμούς, μόλις έναν περισσότερο από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari ολοκλήρωσε τον αγώνα τέταρτος και διατήρησε επίσης τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο.

Με πέντε αγώνες να απομένουν και 125 βαθμούς διαθέσιμους, δύο βαθμοί στο Μεξικό αρκούν στον Αντονέλι για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του.

Ο Μαξ Φερστάπεν, τρίτος στο Grand Prix των ΗΠΑ, έφτασε στους 236 βαθμούς και πλησίασε στους πέντε τον Χάμιλτον. Πίσω του βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ με 233, έπειτα από τη δεύτερη θέση στο Circuit of the Americas. Ο Λάντο Νόρις παραμένει έκτος με 211 βαθμούς.

Ο Όσκαρ Πιάστρι έχει πλέον 144 βαθμούς, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ ξεπέρασε τους 100 και έφτασε στους 105. Τη δεκάδα της βαθμολογίας συμπληρώνουν ο Λίαμ Λόσον με 77 και ο Πιερ Γκασλί με 42.

Ισοβαθμία McLaren και Red Bull

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes πρόσθεσε 29 βαθμούς και έφτασε στους 607. Η Ferrari συγκέντρωσε 30 χάρη στη δεύτερη και την τέταρτη θέση των οδηγών της και έχει πλέον 474, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους 133 βαθμούς.

Η Red Bull συγκέντρωσε 23 βαθμούς στο Όστιν και έφτασε τη McLaren στους 355. Η ομάδα του Φερστάπεν καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην ισοβαθμία χάρη στις νίκες της, καθώς η McLaren δεν έχει ακόμη κερδίσει Grand Prix στη φετινή σεζόν. Η Racing Bulls παραμένει πέμπτη με 102 βαθμούς, μπροστά από την Alpine που έχει 69.

Επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, ο 19ος γύρος της σεζόν, στο Autodromo Hermanos Rodriguez, το τριήμερο 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου. Εκεί ο Αντονέλι θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 365 2 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 242 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 241 4 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 236 5 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 233 6 Λάντο Νόρις McLaren 211 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 144 8 Ίσακ Χατζάρ Red Bull Racing 105 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 77 10 Πιερ Γκασλί Alpine 42 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 27 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 23 14 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 13 15 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 10 16 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 17 Κάρλος Σάινθ Williams 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Λανς Στρολ Aston Martin 0 22 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 23 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών