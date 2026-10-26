F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP ΗΠΑ

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP ΗΠΑ
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Ο Αντονέλι απέχει δύο βαθμούς από τον τίτλο των οδηγών, ενώ η Red Bull συνεχίζει την αντεπίθεση και πέρασε τρίτη στους κατασκευαστές.

Το Grand Prix των ΗΠΑ έφερε τον Κίμι Αντονέλι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου του παγκόσμιου πρωταθλήματος στη Formula 1. Με την ένατη νίκη του στη σεζόν, ο Ιταλός της Mercedes έφτασε στους 365 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 123.

Ο Βρετανός τερμάτισε όγδοος στο Όστιν και έχει πλέον 242 βαθμούς, μόλις έναν περισσότερο από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari ολοκλήρωσε τον αγώνα τέταρτος και διατήρησε επίσης τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο.

Με πέντε αγώνες να απομένουν και 125 βαθμούς διαθέσιμους, δύο βαθμοί στο Μεξικό αρκούν στον Αντονέλι για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του.

Ο Μαξ Φερστάπεν, τρίτος στο Grand Prix των ΗΠΑ, έφτασε στους 236 βαθμούς και πλησίασε στους πέντε τον Χάμιλτον. Πίσω του βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ με 233, έπειτα από τη δεύτερη θέση στο Circuit of the Americas. Ο Λάντο Νόρις παραμένει έκτος με 211 βαθμούς.

 

Ο Όσκαρ Πιάστρι έχει πλέον 144 βαθμούς, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ ξεπέρασε τους 100 και έφτασε στους 105. Τη δεκάδα της βαθμολογίας συμπληρώνουν ο Λίαμ Λόσον με 77 και ο Πιερ Γκασλί με 42.

Ισοβαθμία McLaren και Red Bull

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes πρόσθεσε 29 βαθμούς και έφτασε στους 607. Η Ferrari συγκέντρωσε 30 χάρη στη δεύτερη και την τέταρτη θέση των οδηγών της και έχει πλέον 474, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους 133 βαθμούς.

Η Red Bull συγκέντρωσε 23 βαθμούς στο Όστιν και έφτασε τη McLaren στους 355. Η ομάδα του Φερστάπεν καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην ισοβαθμία χάρη στις νίκες της, καθώς η McLaren δεν έχει ακόμη κερδίσει Grand Prix στη φετινή σεζόν. Η Racing Bulls παραμένει πέμπτη με 102 βαθμούς, μπροστά από την Alpine που έχει 69.

Επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, ο 19ος γύρος της σεζόν, στο Autodromo Hermanos Rodriguez, το τριήμερο 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου. Εκεί ο Αντονέλι θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes365
2Τζορτζ ΡάσελMercedes242
3Λιούις ΧάμιλτονFerrari241
4Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing236
5Σαρλ ΛεκλέρFerrari233
6Λάντο ΝόριςMcLaren211
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren144
8Ίσακ ΧατζάρRed Bull Racing105
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls77
10Πιερ ΓκασλίAlpine42
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine27
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas23
14Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi13
15Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi10
16Εστεμπάν ΟκόνHaas7
17Κάρλος ΣάινθWilliams7
18Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Λανς ΣτρολAston Martin0
22Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
23Σέρχιο ΠέρεζCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes607
2Ferrari474
3Red Bull Racing355
4McLaren355
5Racing Bulls102
6Alpine69
7Haas30
8Audi23
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0

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@Photo credits: Mercedes F1

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