Smart #2: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Ποιες είναι οι τιμές του

Ανοίγουν οι παραγγελίες για το νέο Smart #2, ωστόσο οι πρώτες παραδόσεις αυτοκινήτων δεν θα ξεκινήσουν πριν το καλοκαίρι του 2026.

Το εμβληματικό διθέσιο smart επιστρέφει στις εκθέσεις της μάρκας ως #2, για να συμπληρώσει τη γκάμα των #1, #3 και #5. Όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά την παγκόσμια πρεμιέρα του στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, το #2 διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του fortwo, προσθέτοντας όμως πολλά ακόμα, όπως την ηλεκτροκίνηση που το καθιστά ιδανικό αστικό αυτοκίνητο -αλλά όχι μόνο.

Τo μικρό με τα μεγάλα πλεονεκτήματα

Με μήκος μόλις 2,746 μέτρα και κύκλο στροφής 6,95 μέτρων, το smart #2 έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης και να διευκολύνει την καθημερινή αστική χρήση. Η έξυπνη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου, η ενιαία διάταξη καθισμάτων τύπου πάγκου και η εργονομική διαμόρφωση της καμπίνας δημιουργούν ένα φιλόξενο και εντυπωσιακά ευρύχωρο περιβάλλον, ενώ η διαιρούμενη πίσω πόρτα ενισχύει την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.





Το νέο smart #2 διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 35,8 kWh, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, με αυτονομία έως 290 χλμ. και κατανάλωση ενέργειας 13,6 kWh/100 km. Σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC, η ισχύς φτάνει έως τα 65 kW επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε μόλις 20 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες. Επιπλέον, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Οι τρεις εκδόσεις του smart #2 και οι τιμές τους

Το νέο smart #2 διατίθεται σε τρεις εκδόσεις και συγκεκριμένα:

smart #2 pure: Η ουσία της αστικής ηλεκτροκίνησης στην πιο αγνή της μορφή, με έμφαση στην πρακτικότητα.

smart #2 premium: Πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση, με πλουσιότερο εξοπλισμό όπως σταθερή γυάλινη οροφή, καθίσματα από τεχνητό δέρμα και ηχοσύστημα Sennheiser 7 ηχείων.

smart #2 couture: Η πιο ξεχωριστή έκφραση του μοντέλου, με ματ απόχρωση Atelier White και οροφή Platinum Gold. Η ειδική έκδοση περιορίζεται σε 999 αυτοκίνητα για την Ευρώπη, εκ των οποίων 50 προορίζονται για την Ελλάδα.

Οι τελικές τιμές του νέου smart #2 στην ελληνική αγορά διαμορφώνονται ως εξής, χωρίς το όφελος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»:

smart #2 Pure: 21.490 ευρώ

smart #2 Premium: 24.990 ευρώ

smart #2 Couture edition: 28.490 ευρώ

Tο νέο smart #2 είναι διαθέσιμο για παραγγελία μέσω του επίσημου δικτύου smart σε όλη την Ελλάδα και όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πρώτες παραδόσεις οχημάτων πελατών αναμένονται το καλοκαίρι του 2027.