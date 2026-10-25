Η pole position ήταν εφικτή για τον Μαξ Φερστάπεν στο Circuit of the Americas, όμως πιστεύει πως βρίσκεται σε καλή θέση για τον αυριανό αγώνα.

Παρά τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ, ο Μαξ Φερστάπεν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόδοση της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός θεωρούσε ότι είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την pole position στο Circuit of The Americas, όμως η συμπεριφορά του μονοθεσίου του άλλαξε απροσδόκητα στην τελευταία περίοδο.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε χρόνο 1:34,214, μένοντας 0,179 δλ πίσω από τον Κίμι Αντονέλι. Παρότι θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά, υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει η απόδοση της Red Bull στο Q1 και στο Q2.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η απρόσμενη απώλεια πρόσφυσης στο Q3

Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου της FIA μετά το Q3, ο Φερστάπεν εξήγησε ότι το μονοθέσιο είχε πολύ καλή συμπεριφορά στις δύο πρώτες περιόδους, ακόμη και με χρησιμοποιημένα ελαστικά. Ωστόσο, όταν τοποθετήθηκε νέο σετ στο Q3, η αναμενόμενη βελτίωση δεν ήρθε.

«Στο Q1 και στο Q2 αισθανόμουν πολύ καλά. Έκανα τον ταχύτερο γύρο μου στο Q2 με χρησιμοποιημένα ελαστικά, οπότε είχα μεγάλες προσδοκίες για το Q3. Δυστυχώς, το μονοθέσιο δεν είχε την πρόσφυση που ήθελα και δεν μπορούσα να βασιστώ στο πίσω μέρος στις τελευταίες στροφές. Αυτό μου κόστισε πολύ χρόνο», ανέφερε.

Ο Φερστάπεν τόνισε ότι δεν έκανε κάποιο σημαντικό οδηγικό λάθος στην πρώτη του προσπάθεια. Αντίθετα, το μονοθέσιο έγινε δύστροπο και δεν αξιοποίησε την πλήρη δυναμική του, όμως αυτό ανέφερε η πλειονότητα των οδηγών. Στη δεύτερη προσπάθεια, οι ισχυρότερες ριπές ανέμου επιδείνωσαν την κατάσταση, με την πρόσφυση να είναι λιγότερη. Όπως περιέγραψε, μία ανωμαλία του οδοστρώματος προκάλεσε μεγάλη αστάθεια και ουσιαστικά έβαλε τέλος στον γρήγορο γύρο του.

«Το μονοθέσιο άρχισε να αναπηδά σαν καγκουρό και είχα μια μεγάλη ολίσθηση. Εκεί ήξερα ότι ο γύρος είχε τελειώσει», εξήγησε.

Δεν πανηγυρίζει τη δεύτερη θέση

Ο Ολλανδός ξεκαθάρισε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρείται θετικό βαθμολογικά, αλλά δεν ήταν αυτό που επιδίωκε.

«Όταν κοιτάζεις τα αποτελέσματα και βλέπεις ότι εκκινείς δεύτερος, είναι ωραίο και σίγουρα ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως περίμενα περισσότερα. Αν αυτή είναι η δεύτερη θέση όταν δεν αισθάνομαι καλά στις κατατακτήριες, θα τη δεχθώ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να χαμογελάω και να είμαι υπερβολικά χαρούμενος», δήλωσε.

Όσον αφορά τον αγώνα της Κυριακής, ο Φερστάπεν εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος. Η Red Bull έχει παρουσιάσει καλύτερη απόδοση στα μεγάλα stint στους τελευταίους αγώνες, ωστόσο η διαχείριση των ελαστικών παραμένει καθοριστική.

«Πιστεύω ότι τελευταία είμαστε πιο ικανοποιημένοι από τον ρυθμό μας στα μεγάλα stint και ελπίζω να συμβεί το ίδιο αύριο», ανέφερε.ω

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion από τις 21:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα στον οποίο ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.