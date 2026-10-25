Η γερμανική μάρκα επιβεβαίωσε την επένδυση στην Τζόρτζια, με περίπου 4.500 νέες θέσεις εργασίας και έναρξη παραγωγής στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η Audi προχωρά στη δημιουργία του πρώτου δικού της εργοστασίου συναρμολόγησης στις ΗΠΑ, με επένδυση ύψους 4 δισ. δολαρίων (περίποτ 3,6 δισ. ευρώ) στην πολιτεία της Τζόρτζια. Η νέα μονάδα θα έχει δυνατότητα παραγωγής 200.000 μεγάλων SUV ετησίως και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 4.500 θέσεις εργασίας.

Η ανακοίνωση έγινε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Πέρι της Τζόρτζια, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το 2027, με την παραγωγή αυτοκινήτων να ακολουθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Στο επίκεντρο τα μεγαλύτερα SUV της Audi

Η νέα εγκατάσταση θα επικεντρωθεί στα μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV της γερμανικής μάρκας, ενισχύοντας την παραγωγική παρουσία της στην αμερικανική αγορά. «Σχεδιάζουμε να φέρουμε τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή SUV μας και να τα κατασκευάζουμε εδώ, στο Μέικον της Τζόρτζια», δήλωσε ο Ντέλνερ στην εκδήλωση. «Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, επειδή πιστεύουμε στην αμερικανική αγορά».

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, το εργοστάσιο αναμένεται να συναρμολογεί τα Q7, Q8 και Q9. Η συγκεκριμένη αναφορά στα μοντέλα προέρχεται από την πηγή του πρακτορείου, καθώς η Audi περιέγραψε επισήμως την παραγωγή ως προσανατολισμένη στα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή SUV της.

Μια επένδυση με φόντο τους δασμούς

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση πιέζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στις ΗΠΑ, έχοντας αυξήσει τους δασμούς σε εισαγόμενα αυτοκίνητα, εξαρτήματα, χάλυβα και αλουμίνιο.

Ο Τραμπ απέδωσε την επένδυση στη δασμολογική πολιτική του. Από την πλευρά της Audi, ο Ντέλνερ έδωσε έμφαση στον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της απόφασης και στην εμπιστοσύνη της εταιρείας στην αμερικανική αγορά.

Η διάκριση έχει σημασία: το εργοστάσιο δεν αποτελεί άμεση απάντηση στις σημερινές εμπορικές συνθήκες, καθώς θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να ξεκινήσει η παραγωγή. Αποτελεί, όμως, σαφή επιλογή για το πού θέλει η Audi να κατασκευάζει ένα σημαντικό μέρος των μεγάλων SUV της την επόμενη δεκαετία.

Πρόσθετα σχέδια για τη Νότια Καρολίνα

Το Reuters αναφέρει επίσης, επικαλούμενο τον ίδιο κυβερνητικό αξιωματούχο, ότι η Audi σχεδιάζει παραγωγή ακόμη 25.000 οχημάτων ετησίως στη γειτονική Νότια Καρολίνα. Σύμφωνα με την πηγή, μέρος των αυτοκινήτων που σήμερα κατασκευάζονται στην Ευρώπη θα μπορούσε να παράγεται στις ΗΠΑ και να εξάγεται από εκεί.

Για την Audi, το νέο εργοστάσιο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την τοπική παραγωγή στην αμερικανική αγορά. Το τελικό εύρος της επένδυσης θα κριθεί από την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος και την οριστικοποίηση των μοντέλων που θα περάσουν στις γραμμές συναρμολόγησης.