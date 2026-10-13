Μικρά ηλεκτρικά, οικογενειακά SUV, σπορ αυτοκίνητα και πρωτότυπα με ιστορικά ονόματα συνθέτουν την εικόνα του φετινού Mondial de l’Auto.

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού επιστρέφει το 2026 με ένα ευρύ πρόγραμμα νέων παρουσιάσεων. Η 91η διοργάνωση άνοιξε στις 12 Οκτωβρίου για τον Τύπο και υποδέχεται το κοινό από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου, στο Paris Expo Porte de Versailles. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για περισσότερες από 60 διεθνείς αποκαλύψεις, στις οποίες συνυπάρχουν μοντέλα παραγωγής, πρωτότυπα, νέες εκδόσεις και πρώτες δημόσιες εμφανίσεις.

Η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο, χωρίς να απουσιάζουν τα υβριδικά συστήματα, το υγραέριο και οι συμβατικοί κινητήρες. Οι γαλλικές μάρκες αξιοποιούν την έδρα τους για σημαντικές παρουσιάσεις, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι κατασκευαστές διευρύνουν τις γκάμες τους και οι κινεζικές εταιρείες ενισχύουν την παρουσία τους με προτάσεις από τα μικρά hatchback έως τα μεγάλα πολυτελή SUV. Ακολουθούν οι νέες παρουσιάσεις και οι σημαντικότερες εκθεσιακές εμφανίσεις ανά μάρκα, με τις παγκόσμιες αποκαλύψεις να διαχωρίζονται από τις ευρωπαϊκές πρεμιέρες και τα ήδη γνωστά αυτοκίνητα.

Alfa Romeo

Η Alfa Romeo παρουσίασε το Cuorerosso, ένα τετραθέσιο κουπέ που λειτουργεί ως δήλωση για τη μελλοντική σχεδιαστική της κατεύθυνση. Η μεγάλη χαρακτηριστική μάσκα, οι τροχοί με το γνώριμο μοτίβο της μάρκας και οι αναλογίες με το μακρύ εμπρός μέρος συνδυάζουν ιστορικές αναφορές με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Η φωτιζόμενη μάσκα μπορεί, σύμφωνα με την εταιρεία, να πάλλεται σαν καρδιά.

Το πρωτότυπο διαθέτει υβριδικό σύστημα με V6 κινητήρα, βασισμένο στο σύνολο της Giulia Quadrifoglio. Δεν αποτελεί άμεση προεπισκόπηση της επόμενης Giulia ούτε έχει ανακοινωθεί ότι θα παραχθεί αυτούσιο. Η σημασία του βρίσκεται κυρίως στα στοιχεία που προορίζονται να επηρεάσουν περισσότερα μελλοντικά μοντέλα της Alfa Romeo.

Alpine

Το πρωτότυπο που είχε προαναγγελθεί ως PS1 αποκαλύφθηκε ως Vision A310. Η Alpine άντλησε έμπνευση από την ιστορική A310, δημιουργώντας ένα διθέσιο σπορ αυτοκίνητο με ιδιαίτερα έντονες αναλογίες και ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται κινούμενα τμήματα στο πίσω μέρος, τα οποία εκτείνονται σε υψηλές ταχύτητες για τη βελτίωση της σταθερότητας.

Το Vision A310 αξιοποιεί την ηλεκτρική αρχιτεκτονική πάνω στην οποία θα βασιστεί η επόμενη A110 και δείχνει τις δυνατότητές της για ειδικές κατασκευές. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο σχέδιο παραγωγής του πρωτοτύπου.

Η νέα A110 παρουσιάστηκε έμμεσα, με τη μορφή γλυπτού που αποκαλύπτει τις βασικές αναλογίες της. Πρόκειται για σχεδιαστική προεπισκόπηση της επόμενης ηλεκτρικής berlinette και όχι για την τελική παρουσίαση του μοντέλου παραγωγής.

Audi

Το A2 e-tron επαναφέρει το όνομα A2 στη γκάμα της Audi, αυτή τη φορά ως αμιγώς ηλεκτρικό hatchback. Το μοντέλο είχε ήδη αποκαλυφθεί πριν από την έκθεση, αλλά στο Παρίσι πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του.

Αποτελεί τη μικρότερη ηλεκτρική πρόταση της μάρκας και τοποθετείται απέναντι σε αυτοκίνητα όπως το Cupra Born και το Volvo EX30. Η παρουσίασή του έχει μεγαλύτερη εμπορική αμεσότητα από εκείνη των πρωτοτύπων, καθώς η διάθεσή του έχει ήδη ξεκινήσει σε επιμέρους αγορές.

BYD

Το Atto 8 ήταν μία από τις σημαντικότερες νέες παρουσιάσεις της BYD. Το επταθέσιο ηλεκτρικό SUV τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, απέναντι σε μεγάλες οικογενειακές προτάσεις όπως το Kia EV9 και το Skoda Peaq. Διαθέτει μπαταρία 115 kWh και ανακοινωμένη αυτονομία περίπου 650 χλμ. WLTP.

Η εταιρεία αναφέρει δυνατότητα φόρτισης από 10% έως 97% σε εννέα λεπτά, με την κατάλληλη υποδομή. Η έμφαση στους χώρους συνοδεύεται από εξοπλισμό άνεσης, με θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά.

Η BYD παρουσίασε επίσης αναβαθμίσεις για το Dolphin Surf. Η οθόνη του συστήματος πολυμέσων μεγαλώνει από τις 10,1 στις 12,8 ίντσες, προστίθενται χρώματα και επενδύσεις, ενώ η έκδοση Active αποκτά τροχούς 16 ιντσών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και το Shark, το plug-in υβριδικό pickup της μάρκας. Η επέκταση της διάθεσής του σε επιλεγμένες αγορές αρχίζει τους επόμενους μήνες, με ευρύτερη ανάπτυξη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Citroën

Η επιστροφή του 2CV ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποκαλύψεις της έκθεσης. Η Citroën παρουσίασε μια ηλεκτρική επανερμηνεία του ιστορικού αυτοκινήτου, με στόχο να διατηρήσει τη φιλοσοφία της απλής και προσιτής μετακίνησης. Το πρωτότυπο έχει μήκος 3,76 μέτρων, ενώ η κατεύθυνση για το μελλοντικό μοντέλο παραγωγής αφορά τιμή περίπου 15.000 ευρώ και εμπορική διάθεση το 2028.

Στην καμπίνα υπάρχουν λεπτομέρειες που υπηρετούν αυτή τη λογική, όπως ένα αφαιρούμενο ηχοσύστημα που χρησιμοποιείται και ως φορητό ηχείο και ένας κεντρικός αποθηκευτικός χώρος με αναφορά σε καλάθι πικνίκ.

Η δεύτερη αποκάλυψη ήταν η 2CV Fourgonnette. Μεταφέρει την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία σε ένα μικρό ηλεκτρικό επαγγελματικό, επαναφέροντας τη σύνδεση του ιστορικού 2CV με τις πρακτικές καθημερινές χρήσεις. Η επιβατική και η επαγγελματική πρόταση παρουσιάστηκαν ως πρωτότυπα.

Την παρουσία της Citroën συμπληρώνουν το C5 Aircross Emeraude και η νέα υπογραφή Outdoor, με προσανατολισμό στην άνεση, στο ταξίδι και στις δραστηριότητες αναψυχής.

Cupra

Η Cupra παρουσίασε το Raval VZ ABT, μαζί με το πακέτο Custom Cupra by ABT. Η νέα έκδοση διαθέτει καθίσματα τύπου bucket, ηχοσύστημα Sennheiser και αναβαθμισμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Το πρόσθετο πακέτο περιλαμβάνει εμπρός και πίσω αεροδυναμικά βοηθήματα, πλευρικές ποδιές και μεγάλη αεροτομή οροφής. Πρόκειται κυρίως για μια πιο έντονη αισθητική εκδοχή του ηλεκτρικού Raval και όχι για την αποκάλυψη ενός εντελώς νέου μοντέλου.

Dacia

Η δεύτερη γενιά του Spring πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στο Παρίσι, μετά την προηγούμενη αποκάλυψή της. Το μικρό ηλεκτρικό αποκτά νέα σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ η παραγωγή του μεταφέρεται στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας.

Το Striker διευρύνει τη Dacia στην κατηγορία των οικογενειακών αυτοκινήτων. Με μήκος 4,62 μέτρων, χαμηλότερη σιλουέτα από ένα συμβατικό SUV και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, συνδυάζει χαρακτηριστικά crossover και station wagon.

Η γκάμα του περιλαμβάνει υβριδικές επιλογές και υγραέριο, καθώς και τετρακίνητη διαμόρφωση. Το Striker τοποθετείται δίπλα στο Bigster, προσφέροντας διαφορετική μορφή αμαξώματος στην ίδια ευρύτερη οικογενειακή κατηγορία.

Denza

Η Denza, η premium μάρκα του ομίλου BYD, παρουσίασε στην Ευρώπη την οικογένεια Z. Το ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο εμφανίζεται σε τρεις μορφές: Coupé, Spider και Racing. Η αρχιτεκτονική τριών ηλεκτροκινητήρων αποδίδει συνολικά 1.604 PS και 1.240 Nm, με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Για το Z Coupé ανακοινώνονται επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 2,25 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 300 χλμ./ώρα. Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν μπαταρία Blade δεύτερης γενιάς, χωρητικότητας 76 kWh. Η αυτονομία φτάνει τα 410 χλμ. WLTP στο Coupé, τα 400 χλμ. στο Spider και τα 380 χλμ. στο Racing.

Στο περίπτερο εμφανίζονται επίσης το BAO 5, το Z9GT και το πολυμορφικό D9, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες της premium αγοράς.

DS Automobiles

Το F3VER δείχνει την κατεύθυνση της επόμενης μικρής DS, με τον εκθεσιακό απολογισμό να το συνδέει με το μελλοντικό N°3. Το ηλεκτρικό πρωτότυπο διαθέτει πιο σπορ σχεδίαση και χώρο αποσκευών 400 λίτρων. Η εταιρεία υπόσχεται υψηλή αυτονομία, χωρίς να έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένη τιμή για το πρωτότυπο.

Το N°7 αποτελεί την πιο άμεσα εμπορική παρουσία. Το νέο SUV πραγματοποιεί την πρώτη εμφάνισή του σε διεθνή έκθεση, με υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και μέγιστη ανακοινωμένη ηλεκτρική αυτονομία έως 740 χλμ.

Fiat

Τα Grizzly και Grizzly Fastback αποτελούν δύο νέες οικογενειακές προτάσεις της Fiat. Το πρώτο ακολουθεί πιο όρθιες αναλογίες SUV, ενώ το δεύτερο διαθέτει πιο κατερχόμενη γραμμή στο πίσω μέρος. Η γκάμα προβλέπει υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το Multiplay μεταφέρει το ενδιαφέρον στην ευελιξία. Το πρωτότυπο διαθέτει κινούμενο πίσω τμήμα και μπορεί να μετατρέπεται από πολυμορφικό με διάταξη «6+1» σε τετραθέσιο pickup με ανοικτό χώρο φόρτωσης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί πρόγραμμα παραγωγής.

Η Fiat παρουσίασε ακόμη το Multiplina, ένα μικρό ηλεκτρικό πρωτότυπο με αναφορές στην αρχική Multipla. Η πρόταση συνδέεται με τον κόσμο του Topolino, αλλά εξερευνά περισσότερους χώρους και διαφορετική διαμόρφωση για τους επιβάτες.

Ford

Η Ford αποκάλυψε το Ranger MS-RT Champion Edition, δίνοντας στο pickup στοιχεία εμφάνισης εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι αλλαγές δεν συνοδεύονται από αναβάθμιση ισχύος: η συγκεκριμένη παρουσίαση αφορά κυρίως τον σχεδιασμό και την ιδιαίτερη ταυτότητα της έκδοσης.

Geely

Η Geely παρουσίασε την ευρωπαϊκή έκδοση του Monjaro EM-i, ενός μεγάλου υβριδικού SUV με οικογενειακό προσανατολισμό. Το μοντέλο αποτελεί μία από τις βασικές προτάσεις του ομίλου για την επέκτασή του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Lynk & Co πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του 07GT, του πρώτου plug-in υβριδικού sport touring μοντέλου της. Η σχεδίασή του συνδυάζει στοιχεία shooting brake και fastback, με χαμηλές και φαρδιές αναλογίες και έμφαση στην αεροδυναμική.

Hyundai

Το νέο Bayon παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το μικρό SUV υιοθετεί πιο τετραγωνισμένη και εκφραστική σχεδίαση, με αναβαθμίσεις στην καμπίνα, στη συνδεσιμότητα και στα συστήματα υποβοήθησης. Η γκάμα διατηρεί επιλογές βενζίνης και υβριδικής κίνησης.

Το νέο Tucson πραγματοποιεί ευρωπαϊκή πρεμιέρα, ενώ η N Line προσθέτει μεγαλύτερους τροχούς και ειδικά στοιχεία εμφάνισης. Η ονομασία αφορά μια πιο σπορ έκδοση εξοπλισμού και όχι ένα ξεχωριστό μοντέλο υψηλών επιδόσεων της οικογένειας N.

Η Hyundai παρουσίασε επίσης το ηλεκτρικό Staria Cargo, διευρύνοντας την παρουσία της στα επαγγελματικά οχήματα. Στο περίπτερο βρίσκονται ακόμη το νέο σύστημα πολυμέσων Pleos Connect και το Ioniq 6 N.

Lancia

Το Gamma αποτελεί το επόμενο βήμα στην ανανέωση της Lancia. Το crossover με τη fastback σιλουέτα σχεδιάζεται, εξελίσσεται και παράγεται στην Ιταλία, στο εργοστάσιο του Μέλφι.

Έχει μήκος 4,67 μέτρων και βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium. Η ανακοινωμένη γκάμα περιλαμβάνει υβριδική έκδοση 145 ίππων και ηλεκτρικές διαμορφώσεις έως 375 ίππων, με τη μέγιστη αυτονομία μιας από τις ηλεκτρικές εκδόσεις να ξεπερνά τα 740 χλμ.

Leapmotor

Το B03 πραγματοποίησε ευρωπαϊκή πρεμιέρα, ως η νέα μικρή ηλεκτρική πρόταση της Leapmotor. Η ανακοινωμένη αυτονομία φτάνει περίπου τα 390 χλμ., ενώ κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών υπάρχει πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 90 λίτρων, με την ονομασία «Leap Box». Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης λειτουργία V2L για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Το D19 εμφανίστηκε ως η νέα ναυαρχίδα της μάρκας. Η ευρωπαϊκή παρουσίασή του, μαζί με το B03, δείχνει τη διεύρυνση της Leapmotor από τις προσιτές μικρές κατηγορίες προς μεγαλύτερα και περισσότερο εξοπλισμένα SUV.

Mercedes-Benz

Στις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της Mercedes-Benz περιλαμβάνονται το ηλεκτρικό C-Class και το νέο GLA. Για το C-Class ανακοινώνεται αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία έως 760 χλμ. WLTP, ενώ η ηλεκτρική έκδοση του GLA φτάνει έως τα 657 χλμ.

Το πρόγραμμα της μάρκας περιλαμβάνει επίσης τις νέες Mercedes-AMG CLA 45 και ηλεκτρική GT τεσσάρων θυρών, το ηλεκτρικό πολυμορφικό VLE και τα νεότερα GLE και S-Class. Οι εκθεσιακές αυτές εμφανίσεις δεν είναι όλες νέες παγκόσμιες αποκαλύψεις, αλλά συγκεντρώνουν τις πρόσφατες εξελίξεις της γκάμας.

Opel

Το STX Concept, που παρουσιάζεται και με τα σήματα της Vauxhall, επαναφέρει το station wagon στο επίκεντρο. Το όνομα σημαίνει «Sports Tourer eXperimental» και η σχεδίασή του προϊδεάζει για την επόμενη κατεύθυνση της οικογένειας Astra.

Το πρωτότυπο διαθέτει τετρακίνηση και ανακοινωμένη τελική ταχύτητα περίπου 200 χλμ./ώρα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα προκύψει αυτούσιο μοντέλο παραγωγής.

Η Opel παρουσιάζει επίσης το ηλεκτρικό Corsa GSE των 280 ίππων, με επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα, το Astra GSE Line ως νέα σπορ έκδοση εξοπλισμού και την τελική αγωνιστική εμφάνιση της μονοθέσιας GSE 27FE για τη νέα γενιά GEN4 της Formula E.

Omoda

Το Omoda 4 αποτελεί τη μικρότερη SUV πρόταση της μάρκας και εμφανίζεται στο Παρίσι με έντονα διαμορφωμένο αμάξωμα και υβριδικό σύστημα κίνησης. Το μοντέλο προορίζεται να διευρύνει την ευρωπαϊκή παρουσία της Omoda απέναντι σε καθιερωμένα μικρά crossover.

Peugeot

Το E-T16 ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις της έκθεσης. Το πρωτότυπο αντλεί έμπνευση από το 205 T16, αλλά χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες —έναν εμπρός και δύο πίσω— με συνολική απόδοση περίπου 816 PS.

Η Peugeot αναφέρει επιτάχυνση από στάση έως περίπου 300 χλμ./ώρα σε 16 δευτερόλεπτα και αυτονομία περίπου 400 χλμ. Υποστηρίζει επίσης ότι το πρωτότυπο μπορεί να ολοκληρώσει τρεις γύρους στο Nürburgring με πλήρη απόδοση χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Οι τιμές αυτές αποτελούν δηλώσεις της εταιρείας για το πρωτότυπο.

Το RCZ επέστρεψε επίσης ως ηλεκτρικό concept, διατηρώντας τη χαρακτηριστική οροφή με τις δύο καμπύλες. Η απόδοσή του φτάνει περίπου τους 500 PS, ενώ η παρουσίασή του επαναφέρει τη συζήτηση για ένα σπορ κουπέ στη γκάμα της Peugeot.

Το E-208 GTi αποτελεί την πρόταση παραγωγής υψηλών επιδόσεων. Διαθέτει 281 ίππους, ανακοινωμένη αυτονομία 375 χλμ. και δυνατότητα φόρτισης από 20% έως 80% σε 27 λεπτά.

Renault

Το E-Space Concept επαναφέρει την ιδέα του οικογενειακού πολυμορφικού. Οι όρθιες αναλογίες και η διαμόρφωση της καμπίνας δίνουν προτεραιότητα στους χώρους, σε μια περίοδο κατά την οποία το σημερινό Espace έχει μετακινηθεί στην κατηγορία των SUV.

Η Renault δεν έχει επιβεβαιώσει έκδοση παραγωγής. Ωστόσο, οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται στο εσωτερικό προορίζονται να επηρεάσουν επόμενα μοντέλα της εταιρείας.

Το 8 Gordini Concept ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση: μετατρέπει την ιστορική σπορ μπερλίνα σε ηλεκτρικό δίθυρο κουπέ με πίσω κίνηση. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο πρόγραμμα παραγωγής.

Στα μοντέλα παραγωγής, το Twingo αποκτά την πανοραμική γυάλινη οροφή «Twingobay», διαθέσιμη από το 2027. Το Rafale Hypnotic παρουσιάζεται ως περιορισμένη σειρά 1.500 αυτοκινήτων, βασισμένη στην plug-in υβριδική τετρακίνητη έκδοση των 300 ίππων Atelier Alpine.

Το νέο Trafic E-Tech electric φέρνει αρχιτεκτονική 800V στα επαγγελματικά Renault. Η εταιρεία ανακοινώνει αυτονομία άνω των 470 χλμ. σε μικτό κύκλο και δυνατότητα ανάκτησης 280 χλμ. σε 20 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή.

Skoda

Η Skoda παρουσίασε τη Sportline έκδοση του Epiq, με πιο σπορ εμφάνιση και εμπλουτισμένο εξοπλισμό. Περιλαμβάνει επενδύσεις μικροϊνών, θερμαινόμενα καθίσματα και προβολείς Matrix LED, ενώ η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,1 δευτερόλεπτα.

Smart

Το #2 επαναφέρει τη Smart στην κατηγορία με την οποία ταυτίστηκε: το μικρό διθέσιο αυτοκίνητο πόλης. Το νέο μοντέλο είναι ηλεκτρικό και διατηρεί αναφορές στο αρχικό ForTwo, μεταξύ άλλων με την πίσω πόρτα δύο τμημάτων.

Η εταιρεία ανακοινώνει αυτονομία περίπου 290 χλμ. Μετά την επέκταση της Smart σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα, το #2 αποτελεί επιστροφή σε μια πρόταση με ελάχιστο αποτύπωμα στον αστικό χώρο.

Volkswagen

Το ID. Tiguan πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του ως η ανανεωμένη εξέλιξη του ID.4. Εκτός από το γνώριμο όνομα, αποκτά αλλαγές στο αμάξωμα και σημαντικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα, διατηρώντας τη βασική τεχνική αρχιτεκτονική του προηγούμενου ηλεκτρικού SUV.

Xpeng

Η Xpeng παρουσίασε επίσημα το G9L στην Ευρώπη, με τιμή εκκίνησης στη Γαλλία 74.990 ευρώ. Το μεγάλο SUV προσφέρεται με έξι ή επτά θέσεις και διαθέτει εννέα αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις φτάνουν έως τα 591 χλμ. WLTP. Η αρχιτεκτονική 800V και η τεχνολογία φόρτισης 5C επιτρέπουν, σύμφωνα με την εταιρεία, φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 11,7 λεπτά. Το G9L προορίζεται επίσης να γίνει το τέταρτο μοντέλο της Xpeng που κατασκευάζεται στην Ευρώπη, μέσω της Magna στο Γκρατς.

Zeekr

Το 9X πραγματοποίησε την πρώτη εμφάνισή του σε ευρωπαϊκό σαλόνι. Το εξαθέσιο πολυτελές SUV χρησιμοποιεί το σύστημα Super Hybrid της Zeekr και στην ευρωπαϊκή διαμόρφωση αποδίδει έως 897 ίππους, με επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα. Οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τον Ιανουάριο του 2027.

Στο Παρίσι παρουσιάστηκε επίσης το νέο 7X, με αναβαθμίσεις στα συστήματα υποβοήθησης, στην καμπίνα, στην εξωτερική σχεδίαση, στην αυτονομία και στις επιδόσεις. Η έναρξη των παραδόσεών του τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Πρόσθετες παρουσιάσεις και εκθεσιακές εμφανίσεις

Η Aion παρουσίασε το GS7, ένα μεγάλο plug-in υβριδικό SUV, και το UT Cross, μια πιο υπερυψωμένη εκδοχή του ηλεκτρικού UT με φαρδύτερα ελαστικά. Η δεύτερη πρόταση αφορά κυρίως διαφορετική διαμόρφωση αμαξώματος και όχι αύξηση ισχύος.

Η Tesla εκθέτει το Cybercab, το διθέσιο όχημα που εκφράζει την πρότασή της για αυτόνομες υπηρεσίες μετακίνησης. Η απουσία τιμονιού και πεντάλ το διαχωρίζει από ένα συμβατικό αυτοκίνητο· η εκθεσιακή του παρουσία δεν συνεπάγεται ότι είναι ήδη διαθέσιμο για αντίστοιχη χρήση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τι δείχνουν οι παρουσιάσεις του φετινού Παρισιού

Η έκθεση αναδεικνύει δύο παράλληλες εξελίξεις. Η πρώτη αφορά την επιστροφή μικρών και περισσότερο προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα Citroën 2CV, Dacia Spring, Smart #2 και Leapmotor B03. Η δεύτερη αφορά τη διεύρυνση της ηλεκτρικής και υβριδικής τεχνολογίας προς μεγαλύτερα οικογενειακά και πολυτελή μοντέλα, όπως τα BYD Atto 8, Xpeng G9L, Zeekr 9X και Lynk & Co 07GT.

Παράλληλα, τα E-Space, Multiplay και STX δείχνουν ότι οι κατασκευαστές εξακολουθούν να εξερευνούν αμαξώματα πέρα από το SUV. Τα σπορ πρωτότυπα των Alfa Romeo, Alpine και Peugeot προσθέτουν μια διαφορετική διάσταση: δεν έχουν όλα εξασφαλισμένο δρόμο προς την παραγωγή, αλλά αποκαλύπτουν τις σχεδιαστικές και τεχνολογικές επιλογές που οι μάρκες θέλουν να μεταφέρουν στην επόμενη γενιά αυτοκινήτων.