H Scuderia πήγε ως το φαβορί στη μάχη της pole position στο Circuit of the Americas, όμως κανένας οδηγός της δεν θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Η Ferrari έδειχνε ικανή να διεκδικήσει την pole position στο Grand Prix ΗΠΑ, όμως η εικόνα άλλαξε στην καθοριστική περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών. Παρότι η ιταλική ομάδα είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, ο Σαρλ Λεκλέρ περιορίστηκε στην τέταρτη θέση και ο Λιούις Χάμιλτον στην πέμπτη, πίσω από τον Κίμι Αντονέλι και τις δύο Red Bull Racing.

Η απώλεια της ανταγωνιστικότητας στο Q3 προκάλεσε προβληματισμό, με τους δύο οδηγούς να δίνουν διαφορετικές εξηγήσεις για το αποτέλεσμα.

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Η εξήγηση του Λεκλέρ

Ο Μονεγάσκος ήταν ταχύτερος στο Q2, όμως δεν κατάφερε να επαναλάβει την επίδοσή του στην τελευταία περίοδο, καθώς δεν βελτίωσε το χρόνο του. Όπως εξήγησε στο Sky Sports, η μικρή πτώση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος επηρέασε δυσανάλογα τη συμπεριφορά των ελαστικών του SF-26.

«Δεν πιστεύω ότι οι άλλοι άλλαξαν κάτι από το Q2 στο Q3. Εμείς χάσαμε απόδοση και αυτό οφείλεται κυρίως στα ελαστικά. Ο γύρος εξόδου από τα pit ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Υπήρχαν περισσότερα σύννεφα και η θερμοκρασία της πίστας έπεσε κατά έναν ή δύο βαθμούς. Για εμάς η διαφορά ήταν τεράστια», δήλωσε.

Ο Λεκλέρ θεωρεί ότι η Ferrari διέθετε την απαιτούμενη ταχύτητα για να διεκδικήσει την πρώτη σειρά, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ελαστικά στο κατάλληλο παράθυρο λειτουργίας.

«Είναι κρίμα που συνέβη στο Q3, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι είχαμε την ταχύτητα για να παλέψουμε στις πρώτες θέσεις», πρόσθεσε.

Ο Χάμιλτον έδωσε έμφαση στην αδυναμία της Ferrari

Διαφορετική ήταν η εκτίμηση του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του μονοθεσίου του παρέμεινε καλή και στην τελευταία περίοδο.

«Κάναμε πολύ καλή δουλειά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το μονοθέσιο ήταν ανταγωνιστικό στο FP3, όπως και στο Q1 και στο Q2. Δεν άλλαξε κάτι στο Q3. Έκανα έναν πολύ καλό γύρο, αλλά οι άλλοι κατάφεραν με κάποιον τρόπο να κάνουν ένα επιπλέον βήμα», εξήγησε.

Ο Χάμιλτον εντόπισε τη βασική αδυναμία της Ferrari στην απόδοση της μονάδας ισχύος, θεωρώντας ότι το SF-26 μπορεί να ανταγωνιστεί τα κορυφαία μονοθέσια στις στροφές.

«Βλέπουμε πως χάνουμε μερικά δέκατα στις ευθείες, όπως συμβαίνει συνήθως. Το έλλειμμα ισχύος απέναντι στη Red Bull και τη Mercedes παραμένει σημαντικό. Θεωρώ ότι το μονοθέσιό μας είναι εξίσου καλό με τα δικά τους στις στροφές, αλλά χάνουμε χρόνο στις ευθείες», ανέφερε.

Ο Βασέρ δεν έψαξε δικαιολογίες

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, εμφανίστηκε περισσότερο επικριτικός για την εκτέλεση των τελευταίων προσπαθειών, απορρίπτοντας την επίκληση των καιρικών συνθηκών ως δικαιολογία.

«Είχαμε την απαιτούμενη απόδοση σε όλο το τριήμερο. Ήμασταν γρήγοροι στις ελεύθερες δοκιμές και μέχρι την τελευταία στροφή διεκδικούσαμε την pole position. Ίσως έπαιξε ρόλο ο άνεμος, αλλά ήταν το ίδιο για όλους. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στον τελευταίο γύρο, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε τουλάχιστον στην πρώτη σειρά», πρόσθεσε.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion από τις 21:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα στον οποίο ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.