Volkswagen: Το στοίχημα με την Xpeng σκοντάφτει στις πωλήσεις

Το ηλεκτρικό ID. UNYX 08 πουλά πολύ λιγότερο από τις αρχικές προβλέψεις στην Κίνα καθώς ο ανταγωνισμός, η τιμολόγηση και το περιορισμένο δίκτυο δυσκολεύουν την αντεπίθεση της γερμανικής μάρκας.

Η Volkswagen στράφηκε στην Xpeng το 2023 αναζητώντας έναν ταχύτερο δρόμο προς την ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την κινεζική αγορά. Τρία χρόνια αργότερα, όμως, το πρώτο προϊόν της συνεργασίας δείχνει πόσο δύσκολη παραμένει η επιστροφή της γερμανικής εταιρείας σε μια αγορά όπου οι τοπικοί κατασκευαστές καθορίζουν πλέον τον ρυθμό.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, το ηλεκτρικό SUV ID. UNYX 08 πούλησε κατά μέσο όρο μόλις 267 αυτοκίνητα τον μήνα από το λανσάρισμά του τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο. Η επίδοση απέχει σημαντικά από τον αρχικό στόχο των 3.622 μηνιαίων πωλήσεων για φέτος, τον οποίο καταγράφουν εσωτερικά έγγραφα σχεδιασμού που εξέτασε το πρακτορείο.

Δύσκολος ανταγωνισμός στην ίδια τιμή

Το ID. UNYX 08 κυκλοφόρησε με τιμή περίπου 34.260 δολαρίων (περίπου 30.600 ευρώ). Στην ίδια κατηγορία τιμής, ωστόσο, κινεζικά μοντέλα πρόβαλλαν ισχυρά τεχνολογικά επιχειρήματα: το Xiaomi YU7 διέθετε προηγμένο πακέτο αισθητήρων, ενώ το Zeekr 7X ξεχώριζε για τη γρήγορη φόρτιση.

Τα στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ThinkerCar, τα οποία επικαλείται το Reuters, αποτυπώνουν τη διαφορά. Από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο πωλήθηκαν σχεδόν 57.000 Xiaomi YU7 και περισσότερα από 21.000 Zeekr 7X, έναντι περίπου 1.300 ID. UNYX 08.

Η Volkswagen έχει ήδη αναθεωρήσει τις προσδοκίες της. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 32.600 πωλήσεις του μοντέλου μέχρι το τέλος του 2026. Στις αρχές της χρονιάς, η πρόβλεψη μειώθηκε κατά περισσότερο από 60%, στα 12.300 αυτοκίνητα. Το Reuters αναφέρει επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες το SUV διαφημιζόταν με έκπτωση 17% έναντι της τιμής λανσαρίσματος.

Το δίκτυο πωλήσεων έγινε πρόσθετο εμπόδιο

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στο αυτοκίνητο. Το ID. UNYX 08 διατέθηκε κυρίως μέσω ενός νέου, ξεχωριστού δικτύου της Volkswagen Anhui, αντί να αξιοποιήσει εξαρχής την παρουσία των περισσότερων από 3.000 αντιπροσώπων που λειτουργούν με τους συνεργάτες FAW και SAIC.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, το περιορισμένο αποτύπωμα του νέου δικτύου είχε ως συνέπεια πολλοί καταναλωτές να μη γνωρίζουν καν την ύπαρξη του μοντέλου.

Η Volkswagen απαντά ότι οι πωλήσεις των μοντέλων της Anhui αυξάνονται και ότι το δίκτυο έχει επεκταθεί σε 166 σημεία. Παράλληλα, συνεργάζεται με επιλεγμένους αντιπροσώπους της FAW-Volkswagen, επιδιώκοντας πρόσβαση σε περισσότερους πελάτες.

Τι έχει αποδώσει η συνεργασία με την Xpeng

Η γερμανική εταιρεία δεν σχολίασε τους στόχους πωλήσεων των εσωτερικών εγγράφων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η συνεργασία με την Xpeng δεν περιορίζεται στα εμπορικά αποτελέσματα ενός μοντέλου.

Όπως ανέφερε στο Reuters, η συμμαχία απέδωσε μια νέα ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική για αυτοκίνητα τοπικής παραγωγής, με το σχετικό έργο να ολοκληρώνεται σε μόλις 18 μήνες. Τα UNYX 08 και UNYX 09 αποτελούν πρόσθετα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.

Η διάκριση είναι ουσιαστική: η χαμηλή αρχική ζήτηση για το SUV αποτελεί σοβαρό εμπορικό πρόβλημα, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να κριθεί συνολικά μια συνεργασία που περιλαμβάνει και την τεχνολογική υποδομή μελλοντικών μοντέλων.

Η Κίνα δεν περιμένει τη Volkswagen

Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της εξάρτησης του ομίλου από την Κίνα. Σύμφωνα με το Reuters, η αγορά που κάποτε συνεισέφερε σχεδόν το 50% των κερδών του αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 10%.

Την ίδια στιγμή, η ταχύτητα ανανέωσης των προϊόντων αυξάνεται. Σε εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό, ο επικεφαλής της Volkswagen στην Κίνα, Ραλφ Μπραντστέτερ, περιέγραφε κύκλους ζωής μοντέλων που έχουν περιοριστεί από τα επτά στα τρία χρόνια και περιθώρια κέρδους του κλάδου στο 1,5%.

Το στοίχημα, επομένως, δεν είναι απλώς να αποκτήσει η Volkswagen πρόσβαση σε κινεζική τεχνολογία. Είναι να τη μετατρέψει εγκαίρως σε ανταγωνιστικά αυτοκίνητα, με σωστή τιμολόγηση και αποτελεσματική διανομή. Οι πρώτες επιδόσεις του ID. UNYX 08 δείχνουν ότι αυτή η διαδρομή παραμένει δύσκολη.

Με πληροφορίες από το Reuters