Triumph 2027: 4 νέα μοντέλα προ των πυλών, ξεκίνημα με το Bonneville T40 (vid)

Λίγο πριν από την καθιερωμένη έκθεση του Μιλάνου, η Triumph ανοίγει τον κύκλο των παρουσιάσεών της, με το μικρό Bonneville να προηγείται των νέων Tiger 1200, Street Triple 798 RS και Tiger 900.

Σε πρώτη φάση οι Άγγλοι μας αποκαλύπτουν ένα τελείως νέο μοντέλο, το πρώτο μικρό Bonneville της σύγχρονης εποχής της Triumph. Το Τ40 είναι ένα φυσικό επακόλουθο μετά τη σωρεία μοντέλων (Speed, Thruxton, Tracker, Scrambler) με τον ίδιο μονοκύλινδρο TR 400cc κινητήρα που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Και είναι αυτό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το Honda GB350S και τη γκάμα των Royal Enfield. Άργησε, αλλά τελικά ήρθε.

Όπως θα δείτε και μόνοι σας στις φωτογραφίες, στιλιστικά και ποιοτικά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα μεγάλα του αδέρφια Τ100 και Τ120, η σημασία στη λεπτομέρεια δίνει και παίρνει. Και όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο κατασκευαστής, το ολοκαίνουργιο T40 φέρνει τον εμβληματικό σχεδιασμό Bonneville σε μια νέα γενιά αναβατών, διαθέτοντας μια νέα έκδοση του κινητήρα TR Series των 400 κ.εκ. με υψηλή ροπή και ένα κορυφαίο για την κατηγορία πακέτο τεχνολογίας. Πρόκειται για τη συνάντηση του διαχρονικού στυλ και της εξαιρετικής κατασκευής με τις σύγχρονες δυνατότητες.

Τρία ακόμη στο περίμενε

Πέραν του Bonneville T40, για το οποίο θα πούμε λίγα λόγια πιο κάτω, η Triumph ανακοίνωσε τον ερχομό τριών ακόμη μοντέλων. Νέα Tiger 900 και Tiger 1200, καθώς και ολοκαίνουργιο Street Triple 798, μια νέα γενιά μοτοσυκλετών που υπόσχεται καλύτερες επιδόσεις, κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία αιχμής.

Tiger 1200: Για επικές διαδρομές

Με αυξημένη ισχύ και περισσότερο πολιτισμένη λειτουργία από τον τρικύλινδρο κινητήρα των 1200 κ.εκ., προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης του αναβάτη και την πιο εξελιγμένη ανάρτηση που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοτοσυκλέτα της Triumph. Η παρουσίασή του θα γίνει επίσημα στις 27 Οκτωβρίου.

Street Triple 798 RS: Ιδανικό για την πίστα

Το ισχυρότερο, ελαφρύτερο και πιο εξελιγμένο Street Triple όλων των εποχών. Κορυφαίες επιδόσεις από έναν ολοκαίνουργιο τρικύλινδρο κινητήρα που προέρχεται από την κατηγορία Moto2 του MotoGP, εντελώς νέο πλαίσιο και τεχνολογία αιχμής με δυνατότητες παραμετροποίησης. Η απόλυτη sports naked μοτοσυκλέτα γίνεται ακόμα καλύτερη. Η παρουσίασή του θα γίνει στις 17 Νοεμβρίου.

Tiger 900: Σε μια κατηγορία που καίει

Με αναβαθμισμένο πλαίσιο, έξυπνη τεχνολογία και κορυφαία συνδεσιμότητα στο βασικό εξοπλισμό, είναι αυτό που θα προσφέρει κορυφαίες Adventure δυνατότητες. Η παρουσίασή του θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου.

Bonneville T40

Ο κινητήρας του είναι ρυθμισμένος για παροχή ροπής από τις χαμηλές στροφές. Για την περίσταση αποδίδει 32Hp/7.000rpm και μέγιστη ροπή στα 36Nm/5.000. Η Triumph μάλιστα ανακοινώνει διαστήματα σέρβις στα 16.000 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πέντε(!) χαρτογραφήσεις, Rain, Road, Eco και δύο παραμετροποιήσιμες στα θέλω του αναβάτη. Στο βασικό εξοπλισμό βλέπουμε cruise control και μια νέα στρογγυλή οθόνη TFT με συνδεσιμότητα (πλοήγηση, κλήσεις, μουσική, μηνύματα κλπ). Πάντα στο βασικό εξοπλισμό θα δούμε Cornering ABS και Cornering Traction Control! Στα περιφερειακά οι λύσεις είναι αυτές που αρμόζουν σε ένα modern classic μοντέλο, με τους ακτινωτούς τροχούς των 18 (μπροστά) και 17 (πίσω) ιντσών να δίνουν το απαραίτητο ρετρολούκ παρουσιαστικό.

Στις βιτρίνες των καταστημάτων θα δούμε το μικρό Bonneville την άνοιξη του 2027 και εμείς σύντομα θα επανέλθουμε με αναλυτικότερο άρθρο.