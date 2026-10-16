Gemini by Ariic Gobi 250: Adventure scooter που το αντέχει η τσέπη σου (vid)

Τεχνολογικά προηγμένο και με πλήρη εξοπλισμό, αυτό το μοντέλο δεν βασίζεται μόνο στην ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του!

Το Ariic Gobi 250 φέρνει ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού στην κατηγορία των Adventure scooter ανάλογου κυβισμού, συνδυάζοντας έναν υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα με συστήματα ABS δύο καναλιών και ελέγχου πρόσφυσης, λειτουργία χωρίς κλειδί (keyless) και ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Για τους αναβάτες που επιθυμούν την πρακτικότητα ενός πολυχρηστικού scooter χωρίς συμβιβασμούς, το Gobi 250 αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση. Από την έγχρωμη οθόνη TFT 7” με λειτουργία Mirror Link και πλοήγησης, την κάμερα στο εμπρός μέρος, έως τις θύρες φόρτισης τύπου A & C, η Ariic έχει δώσει έμφαση στη χρηστικότητα του scooter, καθιστώντας το κατάλληλο όχι μόνο για τις αστικές μετακινήσεις αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές, είτε στην άσφαλτο είτε στο χώμα. Το Ariic Gobi 250 μοιάζει περισσότερο με ένα maxi scooter με ολοκληρωμένο εξοπλισμό παρά με ένα λιτό δίκυκλο αποκλειστικά για αστικές μετακινήσεις. Aποτελεί ένα ενδιαφέρον σύνολο για αναβάτες που επιθυμούν την ευκολία ενός scooter σε συνδυασμό με σκληροτράχηλο διττό χαρακτήρα.

Τι κάνει το Gobi 250 να ξεχωρίζει;

Το ισχυρότερο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών άνεσης και συστατικών στοιχείων που παραπέμπουν σε μοτοσυκλέτα. Το ενιαίο πλαίσιό του έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την ακαμψία και να συγκεντρώνει χαμηλά το κέντρο βάρους, γεγονός που βοηθά το scooter να ανταπεξέρχεται σε μεταβαλλόμενες και δύσκολες οδικές συνθήκες.

 Σύστημα ABS δύο καναλιών

 Traction control με δυνατότητα απενεργοποίησης

 Aνεστραμμένο πιρούνι

 Έγχρωμη οθόνη TFT 7” με συνδεσιμότητα

 Λειτουργίες Mirror Link και πλοήγησης

 Φωτισμός Full LED

 Κάμερα καταγραφής δεδομένων 1080p

 Θύρες USB τύπου A και C

 Σύστημα εκκίνησης και ξεκλειδώματος χωρίς κλειδί (keyless)

 Σύστημα TPMS για παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

 Χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα

 Ρυθμιζόμενη ζελατίνα

 Ρυθμιζόμενες μανέτες

 Κεντρικό και πλαϊνό σταντ

Για τους καθημερινούς χρήστες, αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις επιδόσεις. Ο συνδυασμός αποθηκευτικού χώρου, δυνατοτήτων φόρτισης, πρόσβασης χωρίς κλειδί και προστασίας από τον αέρα προσδίδει στο Gobi 250 έναν σαφή χαρακτήρα που εστιάζει στην πρακτικότητα. Mε το κλειδί στην τσέπη του αναβάτη, όλα ελέγχονται από έναν πολυχρηστικό διακόπτη, αυξάνοντας τον βαθμό της ευχρηστίας σε υπερθετικό βαθμό.

Προδιαγραφές κινητήρα

Την κίνηση παρέχει ένας υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος, τετράχρονος κινητήρας 249 κ.εκ. με τέσσερις βαλβίδες και 1ΕΕΚ. Η απόδοσή του είναι 23Hp/7.500rpm και ροπή 23Nm/5.000rpm, με την τροφοδοσία του να γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού. Με μέση κατανάλωση στα μόλις 3,1Lt/100Km και το ρεζερβουάρ να δέχεται 11,5 λίτρα καυσίμου, προσφέρει αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 350 χιλιόμετρα.

Δεν του λείπει τίποτα

Το Gobi 250 διαθέτει ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι διαμέτρου 37mm και διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, που συνεργάζονται με δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς. Με μήκος 1.980mm και πλάτος 770mm, το Gobi 250 διαθέτει τις ιδανικές κόμπακτ διαστάσεις για scooter πόλης. Το ύψος της σέλας στα 810mm το καθιστά προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα αναβατών, με την άνεση και την ευκολία οδήγησης να ενισχύονται από τη σχεδίαση της σέλας και τη μελετημένη εργονομία για τον κάθε αναβάτη ξεχωριστά.

Τιμή πρόκληση!

Το νέο Gobi 250 βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην ιδιαίτερα προσιτή τιμή των 3.395€, η οποία ουσιαστικά το καθιστά ασυναγώνιστο στην αγορά! Είναι διαθέσιμο σε διχρωμία μαύρο/ασημί, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, που περιλαμβάνουν και 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του μοντέλου.

