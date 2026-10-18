Ο επικεφαλής της Mercedes αναθεωρεί τη στάση του στο Άμπου Ντάμπι το 2016 και αναγνωρίζει ότι η ομάδα προσπάθησε να ελέγξει μια μάχη που έπρεπε να αφήσει να εξελιχθεί στην πίστα.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον τελικό του πρωταθλήματος του 2016, ο Τότο Βολφ παραδέχεται ότι θα διαχειριζόταν διαφορετικά τη μάχη ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και στον Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο επικεφαλής της Mercedes αναλαμβάνει την ευθύνη για την προσπάθεια της ομάδας να παρέμβει στον ρυθμό του αγώνα στο Άμπου Ντάμπι, την ώρα που οι δύο οδηγοί διεκδικούσαν τον τίτλο.

Ο Χάμιλτον κέρδισε εκείνο το Grand Prix, αλλά η δεύτερη θέση αρκούσε στον Ρόσμπεργκ για να κατακτήσει το μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του. Η τελική διαφορά τους ήταν μόλις πέντε βαθμοί, έπειτα από μια σεζόν που ολοκληρώθηκε με την εσωτερική αντιπαράθεση της Mercedes στο προσκήνιο.

Η τακτική του Χάμιλτον και οι εντολές της Mercedes

Για τον Χάμιλτον, η νίκη από μόνη της δεν ήταν αρκετή. Ο Βρετανός έριξε σκόπιμα τον ρυθμό του στην κορυφή, προσπαθώντας να φέρει τους αντιπάλους πιο κοντά στον Ρόσμπεργκ και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο Γερμανός να χάσει θέσεις. Για να αλλάξει χέρια ο τίτλος, ο Ρόσμπεργκ έπρεπε να τερματίσει εκτός της πρώτης τριάδας.

Η Mercedes αντιμετώπισε την κατάσταση από διαφορετική σκοπιά. Με τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαξ Φερστάπεν να αποτελούν απειλή για το «1-2», ζήτησε επανειλημμένα από τον Χάμιλτον να αυξήσει την ταχύτητά του. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε, επιμένοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για το πρωτάθλημα και ζητώντας από την ομάδα να τους αφήσει να αγωνιστούν.

Η τακτική δεν έφερε τελικά την ανατροπή. Ο Ρόσμπεργκ κράτησε τη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τον τίτλο, όμως οι παρεμβάσεις από το pit wall πρόσθεσαν ένα ακόμη σημείο τριβής σε έναν ήδη φορτισμένο τελικό.

«Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε κάτι που δεν χρειαζόταν έλεγχο»

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το RacingNews365, ο Βολφ εξήγησε ότι η εμπειρία που έχει αποκτήσει έκτοτε θα τον οδηγούσε σε διαφορετικές αποφάσεις. «Κοιτάζοντας πίσω, θα ήθελα να είχα τότε τα δέκα επιπλέον χρόνια εμπειρίας που έχω σήμερα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα είχα χειριστεί διαφορετικά και ίσως θα είχα αποφύγει μέρος της αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα στον τελευταίο αγώνα, όπου προσπαθήσαμε να ελέγξουμε με κάθε λεπτομέρεια μια κατάσταση η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν χρειαζόταν διαχείριση. Και αυτό ήταν δικό μου λάθος».

Η παραδοχή του αφορά τη στάση της Mercedes στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όχι το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος. Η ομάδα ήθελε να προστατεύσει το διπλό της αποτέλεσμα, ενώ ο Χάμιλτον επιχειρούσε να κρατήσει ζωντανή τη μοναδική διαδρομή που του απέμενε προς τον τίτλο. Σήμερα, ο Βολφ αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια να επιβάλει τάξη σε αυτή τη σύγκρουση προτεραιοτήτων προκάλεσε περισσότερη ένταση από όση χρειαζόταν.

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