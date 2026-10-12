Moto Guzzi 105th anniversary: Επετειακά μοντέλα με σήμα τον αετό

Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις για την εταιρεία θρύλο της παγκόσμιας μοτοσικλετιστικής σκηνής και οι Ιταλοί το γιορτάζουν με πέντε ειδικές εκδόσεις.

Συμπίπτοντας με τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Moto Guzzi στο Mandello del Lario, η φίρμα του αετού παρουσιάζει αποκλειστικές προτάσεις των μοντέλων Stelvio, Stelvio PFF, V100 Mandello, V85 Strada και V7 Stone. Όλες δημιουργήθηκαν για τον εορτασμό των 105 χρόνων του εργοστασίου και απευθύνονται κατά βάση στους πιστούς οπαδούς του. Οι νέες εγκαταστάσεις δημιουργούν μια ακόμα μεγαλύτερη εορταστική ατμόσφαιρα, καθόσον αποτελούν ένα ορόσημο στην ιστορία της Moto Guzzi, που ανοίγει την πόρτα σε μια νέα βιομηχανική, μουσειακή και πολιτιστική εμπειρία.

Τα επετειακά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αρχιτεκτονική και τα χρώματα που ορίζουν το εξαιρετικό συγκρότημα που σχεδίασε ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Greg Lynn, το οποίο, εκτός από το νέο εργοστάσιο, περιλαμβάνει το νέο Μουσείο Moto Guzzi και εκτεταμένους χώρους για εκδηλώσεις και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ένα μέρος για να δημιουργήσετε, να πειραματιστείτε, να απολαύσετε νέες εμπειρίες και να ανακινήσετε συναισθήματα, το σπίτι της νέας Moto Guzzi που θα σας καλωσορίσει για τα επόμενα 105 χρόνια.

Διαθέσιμες από τον Οκτώβριο και μόνο μέχρι το τέλος του 2027, οι ειδικές εκδόσεις διαθέτουν μια γκρι χρωματική παλέτα με γυαλιστερό φινίρισμα. Αυτή η σύγχρονη απόχρωση θυμίζει μια βιομηχανική, μεταλλική και αυθεντική αισθητική και είναι μια κομψή, ξεχωριστή εμφάνιση εμπνευσμένη από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της νέας Moto Guzzi. Το γκρι χρωματικό σχέδιο ενισχύεται από κίτρινες λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση, εμπνευσμένες επίσης από τα φινιρίσματα στις νέες εγκαταστάσεις στο Mandello. Αυτές περιλαμβάνουν το ειδικό γραφικό για την 105η επέτειο, το οποίο εκτείνεται κάθετα και στις δύο πλευρές του ρεζερβουάρ καυσίμου και τον αριθμό 105 τοποθετημένο εκεί που κανονικά θα εμφανιζόταν ο εμβληματικός Αετός. Το ίδιο γραφικό εμφανίζεται και στη ζάντα του πίσω τροχού. Η σέλα έχει επίσης δημιουργηθεί ειδικά για αυτές τις ειδικές εκδόσεις, με τον στυλιζαρισμένο Αετό της Moto Guzzi και τις κίτρινες ραφές που δημιουργούν αντίθεση.

Αυτά τα μοντέλα ειδικής έκδοσης σηματοδοτούν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Moto Guzzi και προορίζονται να γίνουν ιδιαίτερα περιζήτητα από τους Guzzisti και τους συλλέκτες παγκοσμίως.

