Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: Μια κορυφαία επιλογή για χιλιομετροφάγους (vid)

Η Ducati παρουσιάζει την καλύτερή της μοτοσυκλέτα τουρισμού και την εξοπλίζει με όλα τα απαραίτητα για να κάνετε τον γύρο του κόσμου.

Βασισμένο στην «απλή» έκδοση V4 S, το Grand Tour έρχεται εξοπλισμένο από το εργοστάσιο με πλαϊνές βαλίτσες, radar μπροστά και πίσω, θερμαινόμενη σέλα και γκριπ, ηλεκτρονικές αναρτήσεις Skyhook, σύστημα TPMS για διαρκή παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών και μια σειρά από τεχνολογικά καλούδια για να υποστηρίξουν τα πολύ μακρινά ταξίδια. Το μπροστινό radar υποστηρίζει την εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία του Adaptive Cruise Control, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ανάλογα με το όχημα μπροστά μας, ενώ το πίσω υποστηρίζει το Blind Spot Detection, προειδοποιώντας τον αναβάτη για όχημα που ακολουθεί και το οποίο βρίσκεται στη λεγόμενη “νεκρή” γωνία. Στο πακέτο υπάρχει και το σύστημα Forward Collision Warning, το οποίο προειδοποιεί όταν αντιληφθεί αυξημένο κίνδυνο σύγκρουσης με όχημα μπροστά μας.

Πλήρης η υποστήριξη

Το Multistrada V4 S Grand Tour διαθέτει και το σύστημα Ducati Vehicle Observer (DVO), που χρησιμοποιεί μοντέλα υπολογισμού που προσομοιώνουν τη λειτουργία πολλών επιπλέον «εικονικών» αισθητήρων, ώστε να εκτιμά με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δυνάμεις που ασκούνται στη μοτοσυκλέτα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για τη βελτιστοποίηση του Cornering ABS και του Wheelie Control. Υπάρχει επίσης το Electronic Combined Braking System, το οποίο διαχειρίζεται ηλεκτρονικά την κατανομή της πέδησης μεταξύ εμπρός και πίσω τροχού ανάλογα με τις συνθήκες και το φορτίο. Στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά βρίσκουμε Traction Control, Engine Brake Control τριών επιπέδων, Vehicle Hold Control, Quick Shift Up & Down και Brake Light EVO. Η τελευταία λειτουργία ενεργοποιεί και τα φλας σε περίπτωση έντονης πέδησης, ώστε η μοτοσυκλέτα να γίνεται περισσότερο αντιληπτή από όσους ακολουθούν. Ακόμα, ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του πέντε Riding Modes: Sport, Touring, Urban, Wet και Enduro. Παράλληλα υπάρχουν τέσσερα Power Modes, μέσω των οποίων αλλάζει η απόκριση και η απόδοση του κινητήρα ανάλογα με τη χρήση. Ο χειρισμός των συστημάτων γίνεται μέσα από την έγχρωμη TFT οθόνη των 6,5 ιντσών, η οποία υποστηρίζει έλεγχο τηλεφώνου και μουσικής, αλλά και navigation με χάρτη απευθείας στον πίνακα οργάνων μέσω smartphone mirroring.

Κινητήρας διαμάντι

Στην καρδιά του Grand Tour παραμένει ο γνώριμος V4 Granturismo των 1.158cc, με απόδοση 170Hp και 123,8Nm. Ο εν λόγω κινητήρας χρησιμοποιεί αντικραδασμική διάταξη με αντίστροφα περιστρεφόμενο στρόφαλο, επιλογή που μειώνει μέρος των γυροσκοπικών δυνάμεων που δημιουργούν οι τροχοί και βοηθά την αλλαγή κατεύθυνσης της μοτοσυκλέτας. Παράλληλα, διαθέτει την τελευταία έκδοση του Extended Cylinder Deactivation. Η πίσω σειρά κυλίνδρων μπορεί να απενεργοποιείται όχι μόνο όταν η μοτοσυκλέτα είναι σταματημένη, αλλά και σε συγκεκριμένες συνθήκες κατά την οδήγηση. Σύμφωνα με τη Ducati, η λειτουργία αυτή μπορεί να μειώσει κατανάλωση και εκπομπές έως και κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Ένα ακόμη στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια μοτοσυκλέτα που προορίζεται να γράψει πολλά χιλιόμετρα είναι το διάστημα ελέγχου των βαλβίδων, καθώς ο V4 Granturismo απαιτεί να γίνεται κάθε 60.000Km.

Ανάρτηση που σκέφτεται

Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση Skyhook EVO της Marzocchi συνεργάζεται συνεχώς με την αδρανειακή μονάδα της μοτοσυκλέτας, ενώ η Ducati έχει προσθέσει αισθητήρα θέσης στο πιρούνι και νέα predictive λογική. Μεταξύ των λειτουργιών βρίσκεται το Bump Detection, μέσω του οποίου το σύστημα μπορεί να προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία των αναρτήσεων ανάλογα με τις ανωμαλίες του δρόμου. Παράλληλα, το Auto-levelling αντιλαμβάνεται το φορτίο της μοτοσυκλέτας και προσαρμόζει αυτόματα το ύψος και την προφόρτιση ώστε να διατηρείται η σωστή γεωμετρία. Ο αναβάτης μπορεί επίσης να αλλάζει τη συμπεριφορά των αναρτήσεων εν κινήσει μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια μεγάλη και ψηλή adventure μοτοσυκλέτα είναι το Automatic Lowering Device. Όταν η ταχύτητα πέσει κάτω από τα 10Km/h η μοτοσυκλέτα μπορεί να χαμηλώσει αυτόματα έως και 30mm, διευκολύνοντας τον αναβάτη όταν σταματά ή κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Όταν η ταχύτητα ξεπεράσει τα 50Km/h επιστρέφει αυτόματα στο κανονικό ύψος λειτουργίας. Τέλος, το σύστημα Easy Lift ανοίγει προσωρινά τα υδραυλικά κυκλώματα των αναρτήσεων μόλις ανοίξει ο διακόπτης, μειώνοντας την προσπάθεια που χρειάζεται για να σηκωθεί η μοτοσυκλέτα από το πλαϊνό σταντ.

Πηγή: bikeit