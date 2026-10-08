BMW F 450 R: Ένα GS αποκλειστικά για την άσφαλτο (vid)

Μια μικρή μοτοσικλέτα που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός γνήσιου μοντέλου δρόμου, μια φυσική εξέλιξη της χωμάτινης αδερφής της.

Μετά το πολυσυζητημένο και ήδη καταξιωμένο BMW F 450 GS έφτασε η στιγμή να δούμε την ασφάλτινη έκδοσή του. Το δελτίο τύπου της BMW Motorrad που ακολουθεί είναι άκρως αναλυτικό και εμείς θα επανέρθουμε με τις εντυπώσεις μας όταν το μοντέλο έρθει στα χέρια μας για μια πλήρη δοκιμή. Το F 450 R είναι μια δυναμική naked μοτοσικλέτα για την κατηγορία των 48 ίππων (Α2), σχεδιασμένη για μέγιστη οδηγική απόλαυση και με την εμβληματική σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW. Η έμφαση δόθηκε στην οδηγική απόλαυση, η οποία επιτυγχάνεται χάρη στην προσεκτικά μελετημένη γεωμετρία και το πλαίσιο, τη σχολαστική βελτιστοποίηση του βάρους και έναν ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα σε σειρά. Η σχεδίασή του ακολουθεί πιστά τη σύγχρονη αισθητική του κορυφαίων επιδόσεων S 1000 R, υπογραμμίζοντας οπτικά τον σπορ χαρακτήρα του.

Κινητήρια δύναμη

Ομαλός και γεμάτος χαρακτήρα δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας με μετατόπιση των κομβίων του στροφαλοφόρου άξονα κατά 135 μοίρες, για δυναμική οδηγική απόλαυση. Για τη χρήση στο F 450 R έχει ρυθμιστεί ειδικά για οδήγηση στο δρόμο, προσδίδοντας στη μοτοσικλέτα έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ήχο. Με ισχύ 35kW (48 ίπποι) στις 8.750 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 43Nm στις 6.750, το νέο F 450 R προσφέρει δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση στις εν κινήσει επιταχύνσεις. Το 80% της διαθέσιμης ροπής είναι ήδη παρόν από τις 3.000 στροφές, εξασφαλίζοντας ισχυρή ώθηση από χαμηλά. Τα υλικά υψηλής τεχνολογίας και η βελτιστοποιημένη εσωτερική τριβή καθιστούν εφικτές αυτές τις επιδόσεις από κυβισμό 420 κ.εκ. Χάρη σε αυτά, ο κινητήρας συγκαταλέγεται στα πιο συμπαγή και ισχυρά σύνολα της κατηγορίας των δικύλινδρων σε σειρά μοντέλων για κατόχους διπλώματος A2. Δεν πληροί μόνο τις αυστηρές προδιαγραφές Euro 5+, αλλά διακρίνεται και για την ιδιαίτερη αποδοτικότητά του, με κατανάλωση καυσίμου μόλις 3,8 λίτρων ανά 100 χλμ. Με ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 14 λίτρων, το F 450 R επιτυγχάνει αυτονομία άνω των 350 χλμ. Το διάστημα συντήρησης ορίζεται στα 10.000 χλμ., σύμφωνα με τα πρότυπα της BMW Motorrad.

Easy Ride Clutch (ERC)

Ο προαιρετικός συμπλέκτης Easy Ride Clutch (ERC) ενεργοποιεί τη σύμπλεξη ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα, ενισχύοντας την άνεση και τον έλεγχο, ειδικά στην κίνηση της πόλης, κατά τους ελιγμούς και σε επαρχιακούς δρόμους με στροφές. Σε συνδυασμό με το Shift Assistant Pro επιτρέπει αλλαγές ταχυτήτων χωρίς χειροκίνητη χρήση του συμπλέκτη, ενώ η μανέτα παραμένει διαθέσιμη για σκόπιμη παρέμβαση από τον αναβάτη. Το κιβώτιο έξι ταχυτήτων μεταδίδει τη ροπή στη δευτερεύουσα μετάδοση μέσω αλυσίδας τύπου X-ring. Για ταχείες αλλαγές ταχυτήτων (ανεβάσματα και κατεβάσματα) χωρίς τη χρήση συμπλέκτη, το F 450 R εξοπλίζεται με το σύστημα Shift Assistant Pro σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού, πλην του βασικού μοντέλου, για το οποίο υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησής του μετά την αγορά.

ABS Pro, DBC, DTC και MSR

Τα προγράμματα οδήγησης Rain, Road και Dynamic (βασικός εξοπλισμός) επιτρέπουν στους αναβάτες να προσαρμόζουν τη λειτουργία της μοτοσικλέτας σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης τα συστήματα ABS Pro, Dynamic Brake Control (DBC), Dynamic Traction Control (DTC) και ο έλεγχος ροπής πέδησης κινητήρα (MSR).

Πλαίσιο χωροδικτύωμα

Το F 450 R βασίζεται τεχνικά στη νέα φιλοσοφία πλαισίου του F 450 GS, με ρυθμίσεις ειδικά προσαρμοσμένες για χρήση στο δρόμο. Η ρύθμιση εστιάζει στον εύκολο χειρισμό, την εξαιρετική προσβασιμότητα και την άμεση πληροφόρηση του αναβάτη. Το πλαίσιο χωροδικτύωματος αποτελείται από συγκολλημένους χαλύβδινους σωλήνες και σφυρήλατα εξαρτήματα, με τον δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα να ενσωματώνεται ως φέρον στοιχείο. Στο εμπρός μέρος, το ανεστραμμένο πιρούνι των 43mm υπόσχεται υψηλή στρεπτική ακαμψία. Στην έκδοση με τη λεγόμενη «Sport Ανάρτηση», το πιρούνι προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης της απόσβεσης επαναφοράς και συμπίεσης. Στο πίσω μέρος, ο τροχός εδράζεται σε ένα κλειστό δίμπρατσο ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο (κοίλης χύτευσης), το οποίο είναι ελαφρύ αλλά με μεγάλη αντοχή στη στρέψη. Συνδυάζεται με κεντρικό αμορτισέρ της KYB, το οποίο είναι τοποθετημένο απευθείας και διαθέτει ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου και απόσβεση επαναφοράς. Το 450 R εξοπλίζεται με ελαφρείς αλλά στιβαρούς τροχούς από χυτό αλουμίνιο, που φοράνε ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο διαστάσεων 110/70-17 και 150/60-17.

Το BMW Motorrad ABS Pro, που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, προσφέρει ασφαλές φρενάρισμα ακόμη και υπό κλίση, ενώ το σύστημα Dynamic Brake Control (DBC) και το δυναμικό φως φρένων παρέχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Στον εμπρός τροχό μια δαγκάνα monobloc τεσσάρων εμβόλων της Brembo και ένας δίσκος διαμέτρου 310mm εξασφαλίζουν σίγουρη και αποτελεσματική επιβράδυνση. Στον πίσω τροχό χρησιμοποιείται δισκόφρενο με πλευστή δαγκάνα ενός εμβόλου της ByBre και δίσκος διαμέτρου 240mm. Βέλτιστη εργονομία και εξοπλισμός για άνετη οδήγηση και απολαυστική ευελιξία στον δρόμο.

Προσεκτικά σχεδιασμένο εργονομικό τρίγωνο

Το κωνικό τιμόνι αλουμινίου, τοποθετημένο ψηλά και κοντά στον αναβάτη, εξασφαλίζει ιδανική θέση οδήγησης σε κάθε συνθήκη. Τα πλαστικά μέρη του πλαισίου και το ρεζερβουάρ καυσίμου 14 λίτρων που βρίσκεται από κάτω τους είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να προσφέρουν σταθερή στήριξη και αποτελεσματική επαφή με τα γόνατα. Η μοτοσικλέτα διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό με σέλα δύο τμημάτων σε ύψος 790mm, προσφέροντας στους περισσότερους αναβάτες την ιδανική ισορροπία άνεσης και επιδόσεων. Η εργονομία μπορεί να προσαρμοστεί με τα Γνήσια Αξεσουάρ BMW Motorrad: η ψηλή σέλα αναβάτη Sport αυξάνει το ύψος της θέσης οδήγησης κατά 20mm, ενώ η χαμηλή το μειώνει κατά 15mm. Ο μοχλός αλλαγής ταχυτήτων, το πεντάλ του πίσω φρένου και το πλαϊνό σταντ είναι κατασκευασμένα από σφυρήλατο αλουμίνιο. Οι βάσεις για τα μαρσπιέ του συνεπιβάτη είναι βιδωμένες στο πίσω πλαίσιο, ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό για την κατηγορία αυτή. Για επιπλέον σπορ χαρακτήρα, η διάταξη αλλαγής ταχυτήτων μπορεί να αντιστραφεί γρήγορα και με ελάχιστη προσπάθεια, ιδανικό χαρακτηριστικό για περιστασιακή οδήγηση σε πίστα.

Τεχνολογία παντού

Το νέο F 450 R διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό προβολέα LED με φώτα ημέρας LED σε σχήμα βραχίονα. Τα φλας και το πίσω φως χρησιμοποιούν επίσης τεχνολογία LED. Η βασική οθόνη TFT 6,5 ιντσών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης και διαισθητικό χειρισμό κορυφαίου επιπέδου. Η οθόνη διαθέτει τη λειτουργία «Pure Ride Screen». Οι εκδόσεις M Sport με το σύστημα Riding Modes Pro προσφέρουν επίσης τρεις επιπλέον οθόνες Sport με αναλυτικές πληροφορίες για το DTC, τη δύναμη πέδησης και τη γωνία κλίσης, καθώς και λειτουργία χρονομέτρου γύρου. Οι αναβάτες μπορούν επίσης να πραγματοποιούν κλήσεις, να ακούν μουσική και να χρησιμοποιούν το σύστημα πλοήγησης με ευκολία κατά την οδήγηση.

Τέσσερις οι εκδόσεις

Οι τιμές του νέου F 450 R ξεκινούν από τα 6.390€ και το μοντέλο θα διατίθεται σε τέσσερις εξοπλιστικά διαφοροποιημένες εκδόσεις:

F 450 R Base

F 450 R Exclusive (με στάνταρ Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση)

F 450 R M Sport (με στάνταρ Riding Modes Pro, Shift Assistant Proκαι Sport ανάρτηση)

F 450 R M Sport Innovation Package (με στάνταρ ERC,

Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση)

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαμόρφωσή τους μπορείτε να δείτε εδώ.