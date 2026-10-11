Ο Χόρχε Μαρτίν επέστρεψε στην κορυφή με δύο βαθμούς διαφορά από τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ η Aprilia απέκτησε προβάδισμα και στους κατασκευαστές.
Ο Χόρχε Μαρτίν ολοκλήρωσε το GP Ινδονησίας ξανά στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος αναβατών. Μετά το τριήμερο στη Μανταλίκα, ο Ισπανός έχει 355 βαθμούς, έναντι 353 του Μαρκ Μάρκεθ, με τη μεταξύ τους διαφορά να παραμένει στους δύο βαθμούς, όπως και μετά την Ιαπωνία. Ο νικητής του αγώνα, Μάρκο Μπετζέκι, έφτασε τους 309 βαθμούς και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 46. Ο Άι Ογκούρα ανέβηκε τέταρτος, έναν βαθμό μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα.
Το σαρωτικό αποτέλεσμα στην Ινδονησία έφερε την Aprilia μόνη πρώτη στους κατασκευαστές, με 503 βαθμούς και προβάδισμα 12 από τη Ducati, με την οποία ισοβαθμούσε πριν από τον αγώνα. Στο πρωτάθλημα ομάδων, η Aprilia Racing αύξησε τη διαφορά της από τη Ducati Lenovo Team στους 145 βαθμούς, ενώ η Trackhouse πλησίασε τη δεύτερη θέση στους 24. Ακολουθεί το GP Αυστραλίας στο Φίλιπ Άιλαντ, από 23 έως 25 Οκτωβρίου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Χόρχε Μαρτίν
|355
|—
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|353
|2
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|309
|46
|4
|Άι Ογκούρα
|259
|96
|5
|Πέδρο Ακόστα
|258
|97
|6
|Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο
|245
|110
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|236
|119
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|172
|183
|9
|Φραντσέσκο Μπανάια
|166
|189
|10
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|125
|230
|11
|Ενέα Μπαστιανίνι
|122
|233
|12
|Λούκα Μαρίνι
|108
|247
|13
|Μπραντ Μπίντερ
|104
|251
|14
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|74
|281
|15
|Ντιόγκο Μορέιρα
|74
|281
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|59
|296
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|51
|304
|18
|Τζοάν Μιρ
|33
|322
|19
|Τζακ Μίλερ
|28
|327
|20
|Άλεξ Ρινς
|25
|330
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|337
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|12
|343
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|9
|346
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|6
|349
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|5
|350
|26
|Σομκιάτ Τσαντρά
|3
|352
|27
|Τακάακι Νακαγκάμι
|3
|352
|28
|Καλ Κράτσλοου
|0
|355
|29
|Γιόνας Φόλγκερ
|0
|355
|30
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|0
|355
|31
|Μικέλε Πίρο
|0
|355
|32
|Αλέις Εσπαργκαρό
|0
|355
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia
|503
|—
|2
|Ducati
|491
|12
|3
|KTM
|311
|192
|4
|Honda
|165
|338
|5
|Yamaha
|97
|406
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia Racing
|664
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|519
|145
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|495
|169
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|362
|302
|5
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|306
|358
|6
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|304
|360
|7
|Honda HRC
|147
|517
|8
|Red Bull KTM Tech3
|139
|525
|9
|LCR Honda
|125
|539
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|99
|565
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|46
|618