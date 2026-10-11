Ο Χόρχε Μαρτίν επέστρεψε στην κορυφή με δύο βαθμούς διαφορά από τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ η Aprilia απέκτησε προβάδισμα και στους κατασκευαστές.

Ο Χόρχε Μαρτίν ολοκλήρωσε το GP Ινδονησίας ξανά στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος αναβατών. Μετά το τριήμερο στη Μανταλίκα, ο Ισπανός έχει 355 βαθμούς, έναντι 353 του Μαρκ Μάρκεθ, με τη μεταξύ τους διαφορά να παραμένει στους δύο βαθμούς, όπως και μετά την Ιαπωνία. Ο νικητής του αγώνα, Μάρκο Μπετζέκι, έφτασε τους 309 βαθμούς και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 46. Ο Άι Ογκούρα ανέβηκε τέταρτος, έναν βαθμό μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα.

Το σαρωτικό αποτέλεσμα στην Ινδονησία έφερε την Aprilia μόνη πρώτη στους κατασκευαστές, με 503 βαθμούς και προβάδισμα 12 από τη Ducati, με την οποία ισοβαθμούσε πριν από τον αγώνα. Στο πρωτάθλημα ομάδων, η Aprilia Racing αύξησε τη διαφορά της από τη Ducati Lenovo Team στους 145 βαθμούς, ενώ η Trackhouse πλησίασε τη δεύτερη θέση στους 24. Ακολουθεί το GP Αυστραλίας στο Φίλιπ Άιλαντ, από 23 έως 25 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Θέση Αναβάτης Βαθμοί Διαφορά 1 Χόρχε Μαρτίν 355 — 2 Μαρκ Μάρκεθ 353 2 3 Μάρκο Μπετζέκι 309 46 4 Άι Ογκούρα 259 96 5 Πέδρο Ακόστα 258 97 6 Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο 245 110 7 Ραούλ Φερνάντεθ 236 119 8 Άλεξ Μάρκεθ 172 183 9 Φραντσέσκο Μπανάια 166 189 10 Φερμίν Αλντεγκέρ 125 230 11 Ενέα Μπαστιανίνι 122 233 12 Λούκα Μαρίνι 108 247 13 Μπραντ Μπίντερ 104 251 14 Φάμπιο Κουαρταραρό 74 281 15 Ντιόγκο Μορέιρα 74 281 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 59 296 17 Ζοάν Ζαρκό 51 304 18 Τζοάν Μιρ 33 322 19 Τζακ Μίλερ 28 327 20 Άλεξ Ρινς 25 330 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 337 22 Μάβερικ Βινιάλες 12 343 23 Ίκερ Λεκουόνα 9 346 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 349 25 Πολ Εσπαργκαρό 5 350 26 Σομκιάτ Τσαντρά 3 352 27 Τακάακι Νακαγκάμι 3 352 28 Καλ Κράτσλοου 0 355 29 Γιόνας Φόλγκερ 0 355 30 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 355 31 Μικέλε Πίρο 0 355 32 Αλέις Εσπαργκαρό 0 355

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά 1 Aprilia 503 — 2 Ducati 491 12 3 KTM 311 192 4 Honda 165 338 5 Yamaha 97 406

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων