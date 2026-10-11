MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ινδονησίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ινδονησίας
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Ο Χόρχε Μαρτίν επέστρεψε στην κορυφή με δύο βαθμούς διαφορά από τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ η Aprilia απέκτησε προβάδισμα και στους κατασκευαστές.

Ο Χόρχε Μαρτίν ολοκλήρωσε το GP Ινδονησίας ξανά στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος αναβατών. Μετά το τριήμερο στη Μανταλίκα, ο Ισπανός έχει 355 βαθμούς, έναντι 353 του Μαρκ Μάρκεθ, με τη μεταξύ τους διαφορά να παραμένει στους δύο βαθμούς, όπως και μετά την Ιαπωνία. Ο νικητής του αγώνα, Μάρκο Μπετζέκι, έφτασε τους 309 βαθμούς και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 46. Ο Άι Ογκούρα ανέβηκε τέταρτος, έναν βαθμό μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα.

Το σαρωτικό αποτέλεσμα στην Ινδονησία έφερε την Aprilia μόνη πρώτη στους κατασκευαστές, με 503 βαθμούς και προβάδισμα 12 από τη Ducati, με την οποία ισοβαθμούσε πριν από τον αγώνα. Στο πρωτάθλημα ομάδων, η Aprilia Racing αύξησε τη διαφορά της από τη Ducati Lenovo Team στους 145 βαθμούς, ενώ η Trackhouse πλησίασε τη δεύτερη θέση στους 24. Ακολουθεί το GP Αυστραλίας στο Φίλιπ Άιλαντ, από 23 έως 25 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΒαθμοίΔιαφορά
1Χόρχε Μαρτίν355
2Μαρκ Μάρκεθ3532
3Μάρκο Μπετζέκι30946
4Άι Ογκούρα25996
5Πέδρο Ακόστα25897
6Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο245110
7Ραούλ Φερνάντεθ236119
8Άλεξ Μάρκεθ172183
9Φραντσέσκο Μπανάια166189
10Φερμίν Αλντεγκέρ125230
11Ενέα Μπαστιανίνι122233
12Λούκα Μαρίνι108247
13Μπραντ Μπίντερ104251
14Φάμπιο Κουαρταραρό74281
15Ντιόγκο Μορέιρα74281
16Φράνκο Μορμπιντέλι59296
17Ζοάν Ζαρκό51304
18Τζοάν Μιρ33322
19Τζακ Μίλερ28327
20Άλεξ Ρινς25330
21Τοπράκ Ραζγκατλίογλου18337
22Μάβερικ Βινιάλες12343
23Ίκερ Λεκουόνα9346
24Αουγκούστο Φερνάντεθ6349
25Πολ Εσπαργκαρό5350
26Σομκιάτ Τσαντρά3352
27Τακάακι Νακαγκάμι3352
28Καλ Κράτσλοου0355
29Γιόνας Φόλγκερ0355
30Λορέντσο Σαβαντόρι0355
31Μικέλε Πίρο0355
32Αλέις Εσπαργκαρό0355

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia503
2Ducati49112
3KTM311192
4Honda165338
5Yamaha97406

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia Racing664
2Ducati Lenovo Team519145
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team495169
4Red Bull KTM Factory Racing362302
5BK8 Gresini Racing MotoGP306358
6Pertamina Enduro VR46 Racing Team304360
7Honda HRC147517
8Red Bull KTM Tech3139525
9LCR Honda125539
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team99565
11Prima Pramac Yamaha MotoGP46618

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@Photo credits: Aprilia Racing

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