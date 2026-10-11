Ο Μάρκο Μπετζέκι επέστρεψε στις νίκες στη Μανταλίκα μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεθ - Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν 3ος και ανέκτησε την πρωτοπορία του πρωταθλήματος με δύο βαθμούς διαφορά από τον Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix της Ινδονησίας, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την Aprilia. Ο Ιταλός πέρασε τον Ραούλ Φερνάντεθ στον 19ο από τους 27 γύρους και δεν ξανακοίταξε πίσω μέχρι τον τερματισμό, κατακτώντας την πέμπτη φετινή του νίκη και την πρώτη μετά το Μουτζέλο, στα τέλη Μαΐου.

Ο Φερνάντεθ ολοκλήρωσε μια ηρωική προσπάθεια στη δεύτερη θέση, παρά το κάταγμα στον δείκτη του δεξιού χεριού που υπέστη στην πτώση της εκκίνησης του Sprint. Ο Χόρχε Μαρτίν συμπλήρωσε το βάθρο και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Άι Ογκούρα ανέβηκε τέταρτος με μια δυνατή επίθεση στο τελευταίο μέρος του αγώνα. Έτσι, η Aprilia κατέλαβε για πρώτη φορά τις τέσσερις πρώτες θέσεις σε Grand Prix του MotoGP, με τις εργοστασιακές μοτοσικλέτες και εκείνες της Trackhouse.

Writing the wrongs! 👊 Marco Bezzecchi takes the spoils at Mandalika! 🏆 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/gvvZv67KBK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Ο Φερνάντεθ άντεξε για 18 γύρους

Η μάχη για τη νίκη ξεκίνησε από την πρώτη στροφή. Ο Μπετζέκι επιχείρησε να πάρει την πρωτοπορία, αλλά άνοιξε ελαφρώς τη γραμμή του, επιτρέποντας στον poleman Φερνάντεθ να περάσει ξανά από την εσωτερική. Οι δύο αναβάτες απομακρύνθηκαν από τους διώκτες τους, με τον Φερνάντεθ να διατηρεί το προβάδισμα για τους πρώτους 18 γύρους. Η κατάσταση του τραυματισμένου χεριού του, όμως, έκανε ολοένα δυσκολότερη την προσπάθειά του να κρατήσει πίσω τον Μπετζέκι.

Η καθοριστική κίνηση ήρθε στα φρένα της πρώτης στροφής, στον 19ο γύρο. Ο Μπετζέκι πέρασε μπροστά και, με τον Φερνάντεθ να ανοίγει τη γραμμή του στο ίδιο σημείο, απέκτησε το περιθώριο που χρειαζόταν για να ξεφύγει. Στην καρό σημαία η διαφορά τους είχε φτάσει τα 4,260 δευτερόλεπτα, ενώ ο αναβάτης της Trackhouse επικεντρώθηκε στη διατήρηση της δεύτερης θέσης. Για τον Μπετζέκι, ήταν η καλύτερη απάντηση στην απογοήτευση του Σαββάτου, όταν η σύγκρουσή του με τον Φερνάντεθ στην εκκίνηση είχε τερματίσει πρόωρα τον αγώνα και των δύο.

BEZZECCHI HITS THE FRONT ⚔️ #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/emoOAb3AAl October 11, 2026

Ο Μαρτίν πήρε τους βαθμούς που χρειαζόταν

Ο Μαρτίν χρειάστηκε μόλις τρεις γύρους για να ανέβει από την έκτη θέση της εκκίνησης στην τρίτη, περνώντας και τον Μαρκ Μάρκεθ. Δεν είχε, ωστόσο, τον ρυθμό για να πλησιάσει τις δύο Aprilia που βρίσκονταν μπροστά και συνέχισε προς ένα βάθρο με ιδιαίτερη βαθμολογική αξία. Με τον Μάρκεθ να τερματίζει έκτος, ο Μαρτίν ανέκτησε την πρωτοπορία του πρωταθλήματος με διαφορά δύο βαθμών. Ο Ισπανός της Ducati είχε περάσει μπροστά μετά τη νίκη του στο Sprint, αλλά το αποτέλεσμα της Κυριακής επανέφερε τους δύο διεκδικητές στην ίδια μεταξύ τους απόσταση με την οποία είχαν φτάσει στην Ινδονησία.

Η πιο ενδιαφέρουσα μάχη πίσω από το βάθρο αφορούσε την τέταρτη θέση. Ο Πέδρο Ακόστα είχε περάσει τον Μάρκεθ, αλλά στη συνέχεια παραχώρησε επανειλημμένα τη θέση του, σε κινήσεις που συνδέθηκαν με τη διαχείριση της πίεσης του εμπρός ελαστικού και την προσπάθεια αποφυγής ποινής. Οι εναλλαγές αυτές έδωσαν στον Ογκούρα την ευκαιρία να πλησιάσει. Ο Ιάπωνας, που βρισκόταν όγδοος στα πρώτα στάδια, πέρασε τους Άλεξ Μάρκεθ και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και στη συνέχεια ακολούθησε τον Ακόστα όταν εκείνος προσπέρασε ξανά τον Μαρκ Μάρκεθ.

Crucial move by @37_pedroacosta on @marcmarquez93 👊 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/sAZyhpJchv October 11, 2026

Δύο γύρους πριν από το τέλος, ο Ογκούρα πέρασε και την εργοστασιακή KTM, εξασφαλίζοντας την τέταρτη θέση και ολοκληρώνοντας το ιστορικό αποτέλεσμα της Aprilia. Ο Ακόστα έμεινε πέμπτος, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε έκτος, περίπου 11 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, περιορίζοντας τη βαθμολογική απώλεια απέναντι στον Μαρτίν.

Πτώσεις και εγκαταλείψεις

Ο Άλεξ Μάρκεθ και ο Ντι Τζιαναντόνιο ακολούθησαν στην έβδομη και όγδοη θέση, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό ένατο για τη Yamaha και τον Ενέα Μπαστιανίνι δέκατο με την Tech3 KTM. Ο περσινός νικητής στη Μανταλίκα, Φερμίν Αλντεγκέρ, ανέβηκε νωρίς τέταρτος, αλλά έπεσε πριν μπορέσει να επηρεάσει περισσότερο την εξέλιξη του αγώνα. Πτώσεις είχαν επίσης ο Πέκο Μπανάια και ο Τζακ Μίλερ.

Η Pramac Yamaha έμεινε χωρίς τερματισμό και από τις δύο μοτοσικλέτες της, καθώς ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου επέστρεψε στα pits και εγκατέλειψε, αντιμετωπίζοντας πόνους από την εξάρθρωση ώμου που είχε υποστεί νωρίτερα στο τριήμερο. Ο Μπραντ Μπίντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα ενδέκατος, μπροστά από τον Λούκα Μαρίνι, ο οποίος ήταν ο καλύτερος αναβάτης της Honda. Οι Ζοάν Ζαρκό, Φράνκο Μορμπιντέλι και Άλεξ Ρινς συμπλήρωσαν τις βαθμολογούμενες θέσεις.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το Grand Prix της Αυστραλίας στο Φίλιπ Άιλαντ, το τριήμερο 23–25 Οκτωβρίου, με τον Μαρτίν να πηγαίνει στον επόμενο γύρο έχοντας ξανά το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.

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