Το Jaecoo 5 SHS-H φέρνει δύναμη, άνεση και πλούσιο εξοπλισμό σε ένα οικογενειακό SUV που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με υβριδική οικονομία και ουσιαστική πρακτικότητα.

Το Jaecoo 5 SHS-H μπαίνει στην ελληνική αγορά σε μια εποχή που η επιλογή οικογενειακού αυτοκινήτου έχει γίνει απαιτητική άσκηση. Ο προϋπολογισμός χρειάζεται να χωρέσει περισσότερα: αυτόματη μετάδοση, καλούς χώρους, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται καθημερινά και κατανάλωση που θα κρατά το κόστος των μετακινήσεων υπό έλεγχο. Η Jaecoo προσεγγίζει αυτή την εξίσωση με ένα SUV αρκετά συμπαγές για την πόλη και αρκετά ευρύχωρο για να αναλάβει τον ρόλο του μοναδικού αυτοκινήτου μιας οικογένειας.

Το μικρότερο (μέχρι στιγμής) μοντέλο της μάρκας έχει κάτι ευχάριστα ξεκάθαρο στη λογική του. Η σχεδίαση δίνει χαρακτήρα, η καμπίνα φροντίζει τους επιβάτες και το υβριδικό σύστημα αναλαμβάνει να κάνει τη μετακίνηση εύκολη και οικονομική. Από εκεί αρχίζει και το ενδιαφέρον του: από την αίσθηση ότι τα χρήματα της αγοράς επιστρέφουν στον οδηγό απολύτως αξιοποιημένα, με τη μορφή ευκολιών που θα εκτιμήσει από την πρώτη στιγμή. Η πολύ καλή αρχική τιμή δίνει ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης, όμως η ουσία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύνολο.

Με την ίδια ταυτότητα

Η συγγένεια με το Jaecoo 7 φαίνεται αμέσως. Η όρθια μάσκα, οι κάθετες ραβδώσεις, οι καθαρές επιφάνειες και η σχεδόν οριζόντια γραμμή της οροφής δημιουργούν μια εικόνα που παραπέμπει σε μεγαλύτερο SUV. Τα λεπτά φωτιστικά σώματα συγκρατούν τον όγκο του εμπρός μέρους, ενώ οι τετραγωνισμένες αναλογίες δίνουν στο αυτοκίνητο έναν χαρακτήρα που ξεχωρίζει μέσα στην κατηγορία. Οι βρετανικές σχεδιαστικές επιρροές είναι ευδιάκριτες, ιδιαίτερα όταν το κοιτάζεις από το πλάι.

Το αμάξωμα έχει μήκος 4.380 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.650 mm. Το μήκος αποδεικνύεται βολικό για την καθημερινή κίνηση και το παρκάρισμα, ενώ το αρκετά γενναιόδωρο πλάτος χαρίζει παρουσία και βοηθά τους χώρους. Σε ένα στενό γκαράζ χρειάζεται τη συνηθισμένη προσοχή, αλλά οι διαστάσεις παραμένουν διαχειρίσιμες για ένα αυτοκίνητο που θα περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στην πόλη.

Οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών περιλαμβάνονται και στη βασική έκδοση. Τα ελαστικά 235/55 R18 έχουν αρκετό προφίλ, στοιχείο χρήσιμο στους δρόμους όπου οι κακοτεχνίες αποτελούν μέρος της διαδρομής. Η συνολική εικόνα έχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εμφάνιση και στη χρηστικότητα, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να προσθέσει ακριβές επιλογές για να αποκτήσει ένα καλοστημένο αυτοκίνητο.

Καμπίνα για πραγματική χρήση

Ανοίγοντας την πόρτα, συναντάς ένα εσωτερικό με καθαρή διάταξη και σύγχρονη παρουσία. Η μεγάλη κάθετη οθόνη στο κέντρο του ταμπλό φυσικά κυριαρχεί, ενώ η ψηλή κονσόλα ορίζει τον χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Υπάρχουν θέσεις για το κινητό, ποτηροθήκες και χώροι για τα μικροαντικείμενα που συνήθως καταλήγουν να περιφέρονται μέσα σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων βρίσκεται εμπρός από τον οδηγό, με τη διάταξη να διατηρεί μια ευχάριστη οπτική τάξη. Η συναρμογή είναι προσεγμένη και η καμπίνα δίνει αίσθηση στιβαρότητας. Τα σκληρά πλαστικά είναι παρόντα και ο αγοραστής που αναζητά μαλακές επενδύσεις σε κάθε επιφάνεια θα τα παρατηρήσει. Μέσα στη φιλοσοφία ενός αυτοκινήτου που δίνει ιδιαίτερο βάρος στη μεταφορά κατοικιδίων, η επιλογή πιο ανθεκτικών επιφανειών αποκτά πρακτικό νόημα: η ευκολία καθαρισμού και η αντοχή στη χρήση έχουν τη δική τους αξία όταν στο πίσω κάθισμα ταξιδεύουν παιδιά, ένας σκύλος ή ολόκληρη η οικογενειακή καθημερινότητα. Η προσεγμένη συναρμολόγηση βοηθά ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει ευχάριστο.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνεχίζεται στις επενδύσεις καθισμάτων με πιστοποίηση TÜV SÜD για τη φιλικότητά τους προς τα κατοικίδια, με έμφαση στην αντοχή και στη συντήρηση. Η Jaecoo διαθέτει επίσης αξεσουάρ όπως προστατευτικό χώρου αποσκευών, διαχωριστικό ασφαλείας και αναδιπλούμενη ράμπα. Πρόκειται για λεπτομέρειες που αποκτούν ουσία για όσους μεταφέρουν συχνά το κατοικίδιό τους και θέλουν η καμπίνα να παραμένει σε καλή κατάσταση. Η θέση οδήγησης προσφέρει καλή εποπτεία του δρόμου. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και το σχετικά όρθιο αμάξωμα βοηθούν να υπολογίσεις τις διαστάσεις, ενώ η ορατότητα κάνει πιο εύκολη τη μετακίνηση ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στενά περάσματα. Η κάμερα οπισθοπορείας υπάρχει από τη Select, με την Exclusive να προσθέτει πανοραμική απεικόνιση που διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους ελιγμούς.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 8,88 ίντσες και η κεντρική οθόνη αφής 13,2 ίντσες. Το σύστημα πολυμέσων διαθέτει καθαρά γραφικά και ικανοποιητική απόκριση, ενώ η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις γρήγορα τις εφαρμογές του κινητού σου. Ο διζωνικός αυτόματος κλιματισμός συμπληρώνει τον βασικό εξοπλισμό άνεσης. Η εξάρτηση από την οθόνη απαιτεί εξοικείωση. Για ορισμένες ρυθμίσεις του κλιματισμού και των βοηθημάτων οδήγησης, περισσότεροι φυσικοί διακόπτες θα έκαναν τη διαδικασία πιο άμεση. Όταν κινείσαι, η αναζήτηση μιας επιλογής μέσα σε μενού μπορεί να αποσπάσει περισσότερη προσοχή από όση θα ήθελες. Με τον χρόνο μαθαίνεις τη διάταξη και η καλή απόκριση διευκολύνει τη χρήση, όμως εδώ υπάρχει περιθώριο για πιο απλή εργονομία.

Όλοι έχουν τον χώρο τους

Το μεταξόνιο των 2.620 mm αξιοποιείται καλά. Στο πίσω κάθισμα υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τα γόνατα και το κεφάλι, με τη γραμμή της οροφής να βοηθά τους ψηλότερους επιβάτες. Τέσσερις ενήλικοι μπορούν να ταξιδέψουν άνετα και η διαμόρφωση του δαπέδου διευκολύνει τη φιλοξενία πέμπτου επιβάτη. Για μια οικογένεια με δύο παιδιά, η καμπίνα προσφέρει τον αέρα που χρειάζεται ώστε μια μεγαλύτερη διαδρομή να παραμένει ευχάριστη.

Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 410 λίτρων. Καλύπτει τις συνηθισμένες ανάγκες, όμως απαιτεί λίγο περισσότερο προγραμματισμό όταν οι αποσκευές αυξηθούν. Με την αναδίπλωση της πίσω πλάτης σε αναλογία 60:40, ο όγκος φτάνει τα 1.180 λίτρα και δημιουργείται χώρος για μεγαλύτερα αντικείμενα. Η Exclusive διαθέτει ηλεκτρική πόρτα αποσκευών, χρήσιμη όταν επιστρέφεις φορτωμένος από τα ψώνια ή προσπαθείς να οργανώσεις την αναχώρηση για ένα ταξίδι.

Στην υβριδική έκδοση υπάρχει κιτ επισκευής ελαστικού αντί ρεζέρβας. Είναι μια πληροφορία που αξίζει να έχει υπόψη του όποιος κινείται συχνά σε απομακρυσμένες διαδρομές. Η συνολική χωροταξική εικόνα παραμένει θετική, με την άνεση των επιβατών να αποτελεί το ισχυρότερο σημείο της.

Το υβριδικό σύστημα κάνει τη διαφορά

Η ουσία του Jaecoo 5 βρίσκεται στο SHS-H. Το πλήρως υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.499 κ.εκ., δύο ηλεκτρικές μηχανές, μπαταρία 1,83 kWh και ειδική υβριδική μετάδοση DHT. Η μία ηλεκτρική μηχανή αναλαμβάνει την κίνηση και η δεύτερη λειτουργεί ως γεννήτρια, με τη δύναμη να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 143 PS και 215 Nm, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας κίνησης φτάνει τους 204 PS. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος είναι 224 PS και 295 Nm. Οι επιμέρους τιμές ισχύος κορυφώνονται υπό διαφορετικές συνθήκες και η συνολική απόδοση καθορίζεται από τη συνεργασία ολόκληρου του συνόλου.

Στις χαμηλές ταχύτητες, η ηλεκτρική κίνηση έχει ουσιαστικό ρόλο. Το αυτοκίνητο μπορεί να εκκινεί και να κινείται ηλεκτρικά, ενώ ο βενζινοκινητήρας ενεργοποιείται όταν χρειάζεται να παραχθεί ενέργεια ή να υποστηριχθεί η κίνηση. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα ανάμεσα σε ηλεκτρική, σειριακή και παράλληλη υβριδική λειτουργία, ανάλογα με τη φόρτιση της μπαταρίας και τη ζήτηση ισχύος. Για τον οδηγό, όλη αυτή η διαχείριση παραμένει στο παρασκήνιο. Η μπαταρία αναπληρώνει την ενέργειά της μέσω του συστήματος και της ανάκτησης στην επιβράδυνση, χωρίς εξωτερική φόρτιση. Η χρήση περιορίζεται στον συνηθισμένο ανεφοδιασμό με βενζίνη, με το αυτοκίνητο να αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Αυτή η ευκολία είναι σημαντικό μέρος της γοητείας ενός πλήρως υβριδικού μοντέλου.

Άμεσο στην απόκριση, ήρεμο στη λειτουργία

Στην πόλη, το Jaecoo 5 κερδίζει εύκολα την εκτίμηση του οδηγού. Η ηλεκτρική συμμετοχή δίνει ομαλή εκκίνηση και άμεση απόκριση, ενώ η μετάδοση διατηρεί τη συνέχεια της επιτάχυνσης. Η εμπλοκή του θερμικού κινητήρα γίνεται γενικά διακριτικά και οι συχνές αλλαγές ρυθμού στην κυκλοφορία αντιμετωπίζονται χωρίς περιττή ένταση. Η ησυχία σε χαμηλές ταχύτητες προσθέτει μια ευχάριστη αίσθηση ηρεμίας.

Οι επιδόσεις έχουν ουσία και έξω από την πόλη. Το 0–100 χλμ./ώρα ανακοινώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα. Περισσότερο ενδιαφέρει η ευχέρεια στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις, όπου η διαθέσιμη δύναμη βοηθά σε μια προσπέραση ή στην είσοδο σε αυτοκινητόδρομο. Το σύστημα διαθέτει αρκετό απόθεμα ώστε ο οδηγός να ακολουθεί τον επιθυμητό ρυθμό χωρίς να πιέζει διαρκώς το γκάζι.

Όταν η επιτάχυνση παραταθεί με υψηλό φορτίο, ο βενζινοκινητήρας ακούγεται περισσότερο. Η αύξηση του θορύβου συνοδεύει τη μεγαλύτερη απαίτηση ισχύος, με τη συνολική λειτουργία να παραμένει πολιτισμένη στις συνηθισμένες συνθήκες. Το αυτοκίνητο ταιριάζει ιδιαίτερα σε έναν ομαλό ρυθμό μετακίνησης, όπου η συνεργασία των κινητήρων αναδεικνύεται πιο καθαρά.

Η εργοστασιακή συνδυασμένη κατανάλωση είναι 5,3 λίτρα/100 χλμ. κατά WLTP. Σε μικτή χρήση, τιμές γύρω στα 5,5 λίτρα/100 χλμ. είναι εφικτές με λογικό ρυθμό, ενώ η πόλη ευνοεί περισσότερο το σύστημα. Κατανάλωση κοντά στα 4,5 λίτρα/100 χλμ. έχει καταγραφεί σε αστικές συνθήκες, μια καλή επίδοση για SUV με αυτή την ισχύ. Η συχνή ηλεκτρική κίνηση και η ανάκτηση ενέργειας κάνουν εδώ αισθητή τη δουλειά τους.

Στον αυτοκινητόδρομο, η ταχύτητα αλλάζει την εικόνα. Περίπου 6–7 λίτρα/100 χλμ. αποτελούν πιο αντιπροσωπευτικό εύρος για ταξίδι, με την κατανάλωση να αυξάνεται όσο ανεβαίνει ο ρυθμός. Οι καιρικές συνθήκες, το φορτίο και η μορφολογία της διαδρομής έχουν επίσης τον ρόλο τους. Το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για όσους μοιράζουν τα χιλιόμετρά τους ανάμεσα στην πόλη και στις περιαστικές μετακινήσεις, εκεί όπου το υβριδικό σύστημα αξιοποιεί συχνότερα τις δυνατότητές του. Το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 51 λίτρων και η ανακοινωμένη συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 900 χλμ. Η πραγματική απόσταση μεταξύ ανεφοδιασμών εξαρτάται από τη χρήση, όμως το διαθέσιμο περιθώριο είναι αρκετό ώστε η επίσκεψη στο πρατήριο να μην αποτελεί συχνή έγνοια. Η οικονομία εντάσσεται φυσικά στη λειτουργία του αυτοκινήτου, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες για τον οδηγό.

Ζωηρή άνεση

Η ανάρτηση χρησιμοποιεί γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Η γενική ρύθμιση υπηρετεί την άνεση, με καλή απορρόφηση των περισσότερων ανωμαλιών και ευχάριστη κύλιση σε συνηθισμένη άσφαλτο. Η ηχομόνωση και η ήρεμη λειτουργία του υβριδικού συστήματος βοηθούν ώστε η καμπίνα να παραμένει ξεκούραστη σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η πίσω ανάρτηση έχει μια ελαφρώς πιο σφιχτή αντίδραση στις κοφτές ανωμαλίες, οι οποίες γίνονται αισθητές κυρίως από τους πίσω επιβάτες. Η ρύθμιση πιθανώς συνδέεται με την πιο συγκροτημένη αίσθηση του πίσω μέρους όταν ο δρόμος αρχίζει να στρίβει και το αυτοκίνητο ακολουθεί με συνέπεια την επιλεγμένη τροχιά. Στην καθημερινή μετακίνηση, η κύλιση παραμένει κατά κανόνα άνετη, με τις πιο απότομες κακοτεχνίες να αναδεικνύουν αυτή τη μικρή παραχώρηση προς όφελος του ελέγχου.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και εύχρηστο στην πόλη, ενώ στον ανοιχτό δρόμο θα ήταν ευπρόσδεκτη περισσότερη πληροφόρηση, ιδιαίτερα γύρω από την ευθεία. Σε διαδρομή με στροφές, το αμάξωμα παίρνει αισθητές κλίσεις όσο αυξάνεται ο ρυθμός, όμως οι αντιδράσεις παραμένουν προοδευτικές και προβλέψιμες. Με ομαλές κινήσεις στο τιμόνι, το Jaecoo 5 διατηρεί τη συνοχή του και προσφέρει την αίσθηση σιγουριάς που χρειάζεται ένα οικογενειακό SUV. Η πέδηση είναι αποτελεσματική, με την αίσθηση του πεντάλ να αφήνει περιθώριο για περισσότερη σαφήνεια. Η συνεργασία ανάκτησης και συμβατικών φρένων γίνεται αρκετά γραμμικά, ενώ τα τρία επίπεδα ανάκτησης επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει πόσο έντονη θέλει την επιβράδυνση όταν αφήνει το γκάζι. Η ισχυρότερη ρύθμιση χρειάζεται λίγο χρόνο προσαρμογής, ώστε οι κινήσεις να παραμένουν ομαλές για όλους τους επιβάτες.

Το πακέτο ασφάλειας περιλαμβάνει 19 συστήματα υποβοήθησης από τη βασική Select. Ανάμεσά τους βρίσκονται προσαρμοζόμενο cruise control με Stop & Go, αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, παρακολούθηση τυφλού σημείου και προειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας πίσω. Η πληρότητα του εξοπλισμού είναι θετική, με την πρόσβαση στις επιμέρους ρυθμίσεις να απαιτεί εξοικείωση με τα μενού.

Δύο εκδόσεις με πλούσιο εξοπλισμό

Η έκδοση Select προσφέρει έναν εξοπλισμό που δύσκολα θα αφήσει βασικές ανάγκες ακάλυπτες. Περιλαμβάνει LED φωτιστικά σώματα, ζάντες 18 ιντσών, θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα υφασμάτινα καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό και είσοδο χωρίς κλειδί. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης κινητήρα και κλιματισμού μέσω του κλειδιού, καθώς και οι δύο οθόνες με ασύρματη σύνδεση κινητού.

Η Exclusive προσθέτει σταθερή πανοραμική οροφή και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με θέρμανση και αερισμό. Το ηχοσύστημα Sony οκτώ ηχείων, η ασύρματη φόρτιση κινητού και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός ενισχύουν την αίσθηση άνεσης. Παράλληλα, η πανοραμική κάμερα, οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, η ηλεκτρική πόρτα αποσκευών, το πίσω υποβραχιόνιο και τα φιμέ τζάμια προσφέρουν ευκολίες που αξιοποιούνται στην καθημερινότητα.

Οι τιμές καταλόγου είναι 26.900 ευρώ για τη Select και 30.500 ευρώ για την Exclusive. Με το ανακοινωμένο προωθητικό όφελος των 700 ευρώ, διαμορφώνονται στα 26.200 και 29.800 ευρώ αντίστοιχα. Η διαφορά των 3.600 ευρώ αφορά αποκλειστικά τον εξοπλισμό, καθώς το υβριδικό σύστημα είναι κοινό. Η πρόταση συνοδεύεται από επταετή εγγύηση με όριο 150.000 χλμ., επτά χρόνια οδικής βοήθειας και οκταετή κάλυψη για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης.

Η αξία φαίνεται με τον καιρό

Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο κρίνεται τελικά σε στιγμές που σπάνια χωρούν σε μια λίστα προδιαγραφών. Στο πρωινό ξεκίνημα, όταν όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Στην επιστροφή από μια κουραστική ημέρα. Στο ταξίδι όπου οι επιβάτες θέλουν να βρουν τη θέση τους και ο οδηγός να φτάσει χωρίς περιττή ένταση. Εκεί αποκτά νόημα ο τρόπος με τον οποίο η Jaecoo έχει οργανώσει το μικρό της SUV.

Η γενική λογική του Jaecoo 5 SHS-H παραμένει αφοπλιστικά πειστική: δίνει στον αγοραστή αρκετά από όσα ζητά, μέσα σε ένα ποσό που έχει ρεαλιστική επαφή με την πραγματικότητα. Και όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να γίνεται μέρος της ζωής σου, αυτή η αίσθηση ότι η επιλογή έπιασε τόπο έχει συχνά μεγαλύτερη διάρκεια από τον ενθουσιασμό της πρώτης γνωριμίας.