Το ανανεωμένο ηλεκτρικό SUV της Toyota έχει δύο κινητήρες, μπαταρία 73,1 kWh και κάνει το 0-100 σε 5,1 δευτερόλεπτα με χαρακτηριστική άνεση.

Η Toyota μπήκε στην ηλεκτροκίνηση χωρίς βιασύνη αλλά και χωρίς να απολογηθεί γι' αυτό. Το bZ4X παρουσιάστηκε το 2022 ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της μάρκας και μέσα σε τρία χρόνια ξεπέρασε τις 150.000 πωλήσεις. Αυτό το αποτύπωμα αξιοπιστίας είναι που το κάνει να ξεχωρίζει σε μια κατηγορία γεμάτη νεότερους παίκτες.

Στο facelift που παρουσιάστηκε, η εμπειρία αυτών των ετών φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Η Toyota δεν άλλαξε τις διαστάσεις ούτε τη βασική φιλοσοφία, και παρ' όλα αυτά το αυτοκίνητο είναι καλύτερο σχεδόν σε κάθε τομέα. Στην τετρακίνητη έκδοση AWD των 343 ίππων, που δοκιμάσαμε στο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Lounge Plus (με πανοραμική οροφή και διχρωμία αμαξώματος), η αναβάθμιση είναι ακόμη πιο έντονη.

Εμφάνιση με λεπτές αλλαγές

Η σχεδίαση κρατά τη χαρακτηριστική μάσκα Hammerhead, αλλά η μπροστινή όψη αποκτά πλέον φωτεινή υπογραφή με κεντρική μπάρα LED που τονίζει το πλάτος του αυτοκινήτου. Ο προφυλακτήρας έχει ανασχεδιαστεί και οι θόλοι των τροχών φέρουν νέα γυαλιστερά μαύρα πλαστικά. Το αυτοκίνητο της δοκιμής φορούσε τις στάνταρ για την έκδοση Lounge Plus ζάντες 20 ιντσών, αν και οι 18άρες των βασικότερων εκδόσεων αποτελούν πιο λογική επιλογή για τους ελληνικούς δρόμους.

Η μεγαλύτερη δουλειά έγινε εκεί που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, στην αεροδυναμική. Η διπλή αεροτομή πίσω ανυψώθηκε κατά 5 χιλιοστά και το πίσω μέρος καλύπτει περισσότερο το δάπεδο. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας έπεσε από 0,29 σε 0,27 Cd, κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση. Οι διαστάσεις μένουν ίδιες, με μήκος 4,69 μέτρα, πλάτος 1,86, ύψος 1,65 και μεταξόνιο 2,85 μέτρα.

Καμπίνα με περισσότερη λογική

Μέσα, το ταμπλό είναι πιο οριζόντιο και η αίσθηση ευρυχωρίας μπροστά πιο έντονη. Η κεντρική οθόνη έφτασε τις 14 ίντσες και υποστηρίζει ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι 7 ιντσών και προβάλλει περισσότερες πληροφορίες. Η κεντρική κονσόλα χαμήλωσε κατά 10 εκατοστά, διευκολύνοντας την εργονομία, και το υποβραχιόνιο ανοίγει πλέον και από τις δύο πλευρές.

Οι φυσικοί διακόπτες και τα περιστροφικά χειριστήρια για τη θερμοκρασία και την ένταση του ήχου παραμένουν. Αυτό κάνει τον χειρισμό σαφώς πιο εύχρηστο από αρκετούς ανταγωνιστές, παρότι τα μενού της οθόνης έχουν βάθος. Στα μείον σημειώνουμε το γυαλιστερό μαύρο πλαστικό της κονσόλας που μαζεύει εύκολα δαχτυλιές, καθώς και την υψηλή θέση του πίνακα οργάνων που δεν βολεύει όλους τους σωματότυπους, ανάλογα με το πόσο χαμηλά ρυθμίζουν το κάθισμα.

Οι πίσω θέσεις προσφέρουν άφθονο χώρο για τρεις ενήλικες, χάρη και στο σχεδόν επίπεδο πάτωμα. Οι δύο θύρες φόρτισης USB-C πίσω αναβαθμίστηκαν από τα 15 στα 60 W και οι αεραγωγοί έχουν έρθει πιο κοντά στους επιβάτες. Το πορτμπαγκάζ παραμένει στα 452 λίτρα, με κάπως ψηλό κατώφλι φόρτωσης.

Η τετρακίνηση των 343 ίππων

Το σημαντικότερο στοιχείο της δοκιμής είναι το αναβαθμισμένο κινητήριο σύστημα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 343 ίππους και η ροπή τα 438 Nm. Ο μπροστινός ηλεκτροκινητήρας είναι περίπου 11% ισχυρότερος από πριν και οι δύο μονάδες χρησιμοποιούν ημιαγωγούς από καρβίδιο του πυριτίου (SiC) στον inverter, διαχειριζόμενοι πιο αποδοτικά τις υψηλές τάσεις και θερμοκρασίες. Για να περνά ομαλά η ισχύς στην άσφαλτο, το διαφορικό διαθέτει προφόρτιση και οι ημιάξονες είναι ισομήκεις.

Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,1 δευτερόλεπτα σύμφωνα με την Toyota, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα. Η Toyota δεν προσπαθεί να μετατρέψει το bZ4X σε σπορ κατασκευή: η δύναμη υπάρχει σε αφθονία, αλλά αποδίδεται γραμμικά και πολιτισμένα, χωρίς την απότομη ώθηση που κουράζει στην καθημερινή μετακίνηση.

Η τετρακίνηση κρύβει κι ένα ακόμα ουσιαστικό πλεονέκτημα. Το νέο σύστημα προβλέπει την τροχιά που επιλέγει ο οδηγός και μοιράζει αυτόματα τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες: στην είσοδο της στροφής στέλνει περισσότερη ροπή μπροστά, στη μέση αυξάνει τη συμμετοχή του πίσω άξονα και στην έξοδο δίνει προτεραιότητα στον πίσω ηλεκτροκινητήρα. Στον δρόμο δεν το νιώθεις σαν «παιχνίδι», αλλά ως απόλυτη ουδετερότητα και σιγουριά πρόσφυσης σε κάθε πάτημα του γκαζιού.

Άνεση και συμπεριφορά στον δρόμο

Στην καθημερινότητα, το bZ4X είναι ευκολοδήγητο παρά τον όγκο του και προσφέρει πολύ καλή περιφερειακή ορατότητα. Η ανάρτηση με γόνατα McPherson μπροστά και διπλά ψαλίδια πίσω εξασφαλίζει άνεση αντάξια οικογενειακού SUV, ελέγχοντας σωστά τις αντιδράσεις του αμαξώματος. Οι κλίσεις στις στροφές έρχονται προοδευτικά χωρίς να ξαφνιάζουν, ενώ το τιμόνι είναι ακριβές, αν και θα θέλαμε να «κόβει» λίγο περισσότερο στους επιτόπιους ελιγμούς.

Με βάρος 2.180 κιλά, το αυτοκίνητο δεν διεκδικεί δάφνες ευκινησίας και ούτε προσπαθεί να το κρύψει. Οι ρυθμίσεις ευνοούν ξεκάθαρα την άνεση και το χαμηλό κέντρο βάρους —χάρη στην μπαταρία στο πάτωμα— εγγυάται υψηλή σταθερότητα. Η ηχομόνωση έχει ενισχυθεί με επιπλέον ηχοαπορροφητικά υλικά και η καμπίνα είναι αισθητά πιο ήσυχη. Σε τραχύ οδόστρωμα, ο θόρυβος κύλισης από τις ζάντες 20 ιντσών εξακολουθεί να περνά στο εσωτερικό, συνοδευόμενος από έναν ελαφρύ αεροδυναμικό θόρυβο στις υψηλές ταχύτητες.

Αυτονομία και πραγματική κατανάλωση

Η μπαταρία των 73,1 kWh (με 69 kWh ωφέλιμη χωρητικότητα) δίνει στην τετρακίνητη έκδοση αυτονομία WLTP έως 516 χιλιόμετρα, τιμή που υποχωρεί στα 468 χιλιόμετρα με τις ζάντες 20 ιντσών της έκδοσης Lounge Plus. Στην πράξη, η κατανάλωση στην πόλη κινείται γύρω στις 14,7 kWh/100 χλμ., στον αυτοκινητόδρομο με 120 χλμ./ώρα ανεβαίνει στις 20–21 kWh/100 χλμ., ενώ στον μικτό κύκλο σταθεροποιείται κοντά στις 17 kWh/100 χλμ. Σε αυτούς τους ρυθμούς, η πραγματική αυτονομία διαμορφώνεται στα 410 χιλιόμετρα, τιμή απόλυτα αξιοποιήσιμη για ταξίδι.

Πίσω από το τιμόνι, τα paddles ρυθμίζουν την ανάκτηση ενέργειας σε τέσσερα επίπεδα. Το πιο ήπιο επιτρέπει ελεύθερο ρολάρισμα στον αυτοκινητόδρομο και το ισχυρότερο επιβραδύνει αισθητά, χωρίς όμως να φτάνει σε πλήρη ακινητοποίηση (one-pedal). Το μόνο ενοχλητικό είναι ότι σε κάθε επανεκκίνηση το σύστημα επιστρέφει στην πιο ελαφριά ρύθμιση και απαιτεί ξανά ρύθμιση από τον οδηγό.

Η φόρτιση είναι ένας τομέας όπου η Toyota έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Η έκδοση Lounge Plus διαθέτει πλέον ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW (έναντι 11 kW των βασικών εκδόσεων), μειώνοντας τον χρόνο πλήρους φόρτισης σε wallbox περίπου στις 2,2 ώρες. Σε ταχυφορτιστή DC, η νέα λειτουργία προθέρμανσης της μπαταρίας φέρνει το 10-80% σε 28 λεπτά ακόμα και σε θερμοκρασίες από -10 έως +25 βαθμούς Κελσίου, παρότι η μέγιστη ισχύς παραμένει στα 150 kW — νούμερο που υπολείπεται απέναντι σε ανταγωνιστές αρχιτεκτονικής 800 V. Εκεί που η Toyota παίζει χωρίς αντίπαλο είναι η κάλυψη: εγγυάται ότι η μπαταρία θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας έως και για 10 χρόνια ή 1.000.000 χιλιόμετρα.

Και εκτός ασφάλτου

Η τετρακίνηση του bZ4X εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Subaru, και αυτό φαίνεται στην πράξη. Με απόσταση από το έδαφος πάνω από 20 εκατοστά και το σύστημα X-MODE, το αυτοκίνητο περνά από σημεία όπου τα περισσότερα ηλεκτρικά SUV σταματούν. Διαθέτει ειδικά προγράμματα για χιόνι και λάσπη, ενώ το Grip Control αναλαμβάνει τον έλεγχο της ταχύτητας και της ροπής σε γλιστερά περάσματα, αφήνοντας στον οδηγό μόνο τον χειρισμό του τιμονιού.

Η ακαριαία ροπή των δύο ηλεκτροκινητήρων βοηθά να ξεκολλάς εύκολα σε σαθρά εδάφη. Το Multi-Terrain Monitor με τέσσερις κάμερες δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι υπάρχει γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο, μαζί με ενδείξεις κλίσης, το Downhill Assist ελέγχει τις απότομες κατηφόρες, ενώ το bZ4X περνά υδάτινο κώλυμα βάθους 50 εκατοστών και ρυμουλκεί έως 1,5 τόνο.

Με μια λέξη: ολοκληρωμένο

Το ανανεωμένο Toyota bZ4X AWD είναι ένα ώριμο, ολοκληρωμένο ηλεκτρικό SUV. Προσφέρει δύναμη όταν τη ζητήσεις, κορυφαία άνεση στην καθημερινότητα, πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες και μια εγγύηση που λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για όποιον διστάζει να περάσει στην ηλεκτροκίνηση.

Με τιμή εκκίνησης τα 40.420 ευρώ για τη βασική δικίνητη έκδοση και τα 52.720 ευρώ για την κορυφαία τετρακίνητη Lounge Plus των 343 ίππων (χωρίς κρατική επιδότηση), τοποθετείται απέναντι σε καταξιωμένους αντιπάλους. Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης των 150 kW παραμένει το βασικό του μειονέκτημα, όμως όποιος αναζητά χώρους, σιγουριά σε κάθε τερέν και τη γνωστή αξιοπιστία της Toyota, έχει μπροστά του μια από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις της κατηγορίας.