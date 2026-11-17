Tο Zeekr X συνδυάζει ξεχωριστή σχεδίαση και προσεγμένη ποιότητα, με χαρακτήρα που δίνει προτεραιότητα στην καθημερινότητα.

Η πολυτέλεια σε ένα αυτοκίνητο γίνεται αισθητή στον τρόπο που κλείνει η πόρτα, στα υλικά που αγγίζεις, στην ησυχία της καμπίνας και στο πόσο ξεκούραστα φτάνεις στον προορισμό σου. Η Zeekr, μια μάρκα που για αρκετούς Έλληνες παραμένει καινούργιο όνομα, επιχειρεί να χτίσει τη θέση της ακριβώς πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Το Zeekr X είναι η πιο συμπαγής πρότασή της και ίσως εκείνη που εξηγεί πιο άμεσα τη φιλοσοφία της. Η σχεδίαση με προσωπικότητα, η προσεγμένη καμπίνα, η πλούσια τεχνολογία και η ήρεμη προσέγγιση στην οδήγηση συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, με έμφαση στην ποιότητα της καθημερινής μετακίνησης.

Η έκδοση Long Range RWD ταιριάζει σε αυτή τη λογική. Συνδυάζει τη μεγάλη μπαταρία των 69 kWh με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα και 272 ίππους. Η ισορροπία ανάμεσα στην ισχύ, την αυτονομία και την καθημερινή χρηστικότητα καθορίζει τον χαρακτήρα της.

Σχεδίαση με ξεχωριστή ταυτότητα

Το Zeekr X ξεχωρίζει ανάμεσα στα ηλεκτρικά SUV χάρη στις ακμές, στις έντονες πτυχώσεις του αμαξώματος και στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που προσκαλούν σε μια δεύτερη ματιά. Τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας, το διαμορφωμένο καπό και η κλειστή μάσκα δίνουν ιδιαίτερη έκφραση στο πρόσωπό του. Στο πλάι, οι χωνευτές χειρολαβές, τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο και η διαμόρφωση της πίσω κολόνας δημιουργούν μια σιλουέτα που βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε crossover και υπερυψωμένο hatchback. Πίσω, η φωτεινή υπογραφή και ο λογότυπος ολοκληρώνουν μια εμφάνιση με σαφή ταυτότητα.

Με μήκος 4.432 χλστ., το X διατηρεί διαστάσεις που διευκολύνουν τη χρήση στην πόλη. Το μεταξόνιο των 2.750 χλστ. συμβάλλει στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου για τους επιβάτες. Η σχεδίασή του έχει έντονο χαρακτήρα, με τις ιδιαίτερες αναλογίες και τις επιμέρους λεπτομέρειες να το κάνουν εύκολα αναγνωρίσιμο στον δρόμο.

Η καμπίνα είναι το ισχυρότερο επιχείρημα

Στο εσωτερικό, η premium τοποθέτηση αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο. Η επιλογή των υλικών, οι επενδύσεις και οι μεταλλικές αποχρώσεις στα διακοσμητικά συνθέτουν μια προσεγμένη εικόνα, με φροντίδα στις επιφάνειες και στις λεπτομέρειες. Το ταμπλό ακολουθεί καθαρές γραμμές και οι φυσικοί διακόπτες είναι λίγοι. Η κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του ξεχωριστό ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών. Η ύπαρξή του είναι ουσιαστική: οι βασικές πληροφορίες παραμένουν στο φυσικό οπτικό πεδίο, άμεσα διαθέσιμες στον οδηγό.

Η ψηφιοποίηση, βέβαια, απαιτεί εξοικείωση. Η συγκέντρωση πολλών ρυθμίσεων στην οθόνη σημαίνει ότι κάποιες απλές ενέργειες χρειάζονται περισσότερα βήματα από όσα θα ήθελες. Οι συντομεύσεις και η αποθήκευση των προτιμήσεων περιορίζουν την ανάγκη καθημερινής περιήγησης στα μενού. Παράλληλα, τα καθίσματα, οι επενδύσεις και η συνολική διαμόρφωση δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον, με την άνεση και την ψηφιακή εμπειρία να έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Το μεγάλο μεταξόνιο αξιοποιείται κυρίως προς όφελος των επιβατών. Τέσσερις ενήλικες μπορούν να φιλοξενηθούν με άνεση, με τον χώρο για τα πόδια πίσω να αποτελεί θετικό στοιχείο της διαρρύθμισης. Το διαθέσιμο ύψος παραμένει ικανοποιητικό κάτω από την κεκλιμένη οροφή, ενώ η μεγάλη γυάλινη επιφάνεια ενισχύει τη φωτεινότητα. Η πρόσβαση στις πίσω θέσεις χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή λόγω του ανοίγματος των θυρών. Μόλις καθίσεις, έχεις στη διάθεσή σου έναν γενναιόδωρο χώρο για αυτοκίνητο μήκους 4,43 μέτρων. Ο βασικός χωροταξικός συμβιβασμός βρίσκεται στο πορτμπαγκάζ. Τα 362 λίτρα αντιστοιχούν σε μέτρια μεταφορική δυνατότητα για την κατηγορία. Ο επιπλέον εμπρός αποθηκευτικός χώρος των 21 λίτρων προσφέρει μια χρήσιμη ξεχωριστή θέση για τα καλώδια φόρτισης.

Οι 272 ίπποι είναι υπεραρκετοί

Ο ηλεκτροκινητήρας της Long Range RWD αποδίδει 200 kW, δηλαδή 272 ίππους, και 343 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω κιβωτίου σταθερής σχέσης, με την εργοστασιακή επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 5,6 δευτερόλεπτα. Στην καθημερινή οδήγηση ξεχωρίζει η άμεσα διαθέσιμη δύναμη σε ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων. Οι επιταχύνσεις και οι προσπεράσεις γίνονται με χαρακτηριστική ευκολία, ενώ η δυνατότητα επιλογής διαφορετικής απόκρισης επιτρέπει να προσαρμόζεις τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου στις συνθήκες.

Στις ηπιότερες ρυθμίσεις το γκάζι βοηθά στη γραμμική μετακίνηση, με προοδευτική απόκριση στις κινήσεις του δεξιού ποδιού. Η πιο δυναμική επιλογή κάνει την απόκριση πιο ζωηρή, διατηρώντας τον βασικό προσανατολισμό του X. Η πισωκίνητη έκδοση διαθέτει άφθονο απόθεμα ισχύος για τη χρήση στην οποία απευθύνεται και καλύπτει με άνεση τις απαιτήσεις σε επιδόσεις.

Με έμφαση στην ποιότητα κύλισης

Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Η κατεύθυνση της ρύθμισης είναι σαφής, με προτεραιότητα στην ποιότητα κύλισης και στον έλεγχο του αμαξώματος. Οι έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες γίνονται αισθητές, ιδιαίτερα στις χαμηλές ταχύτητες. Η συνολική απόσβεση παραμένει ισορροπημένη και βοηθά το αυτοκίνητο να διατηρεί συγκροτημένο πάτημα. Όσο ο δρόμος ανοίγει, η ησυχία και η αίσθηση στιβαρότητας αναδεικνύουν περισσότερο τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του.

Στις στροφές οι κλίσεις του αμαξώματος συνοδεύονται από ελεγχόμενες αντιδράσεις και συνεπή απόκριση στις εντολές του οδηγού. Η πίσω κίνηση συμβάλλει στην ισορροπία και η διαθέσιμη πρόσφυση επιτρέπει γρήγορο ρυθμό. Το τιμόνι είναι εύχρηστο και ακριβές, με περιορισμένη πληροφόρηση από τον δρόμο. Συνολικά, η οδηγική εμπειρία χαρακτηρίζεται από ευκολία και προβλεψιμότητα, στοιχεία που συμβάλλουν στις ξεκούραστες καθημερινές μετακινήσεις. Η διαχείριση της ανάκτησης ενέργειας και η προοδευτικότητα στην επιβράδυνση επηρεάζουν επίσης ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία. Η ομαλή λειτουργία τους αποτελεί βασικό ζητούμενο σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτόν τον προσανατολισμό.

Η μεγάλη μπαταρία θέλει σωστή ανάγνωση

Η ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 69 kWh και η εργοστασιακή αυτονομία της Long Range RWD φτάνει έως τα 446 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP. Στην πράξη, η μέση κατανάλωση της δοκιμής μας διαμορφώθηκε κοντά στις 18 kWh/100 χλμ., μια τιμή που επιτρέπει στο Zeekr X Long Range RWD να συνδυάζει τις δυνατές επιδόσεις με λογικές ενεργειακές απαιτήσεις. Με αυτόν τον ρυθμό κατανάλωσης, η υπολογιζόμενη αυτονομία προσεγγίζει τα 350 χλμ. με πλήρη αξιοποίηση της μπαταρίας, προσφέροντας ένα χρήσιμο μέτρο αναφοράς για τον προγραμματισμό των διαδρομών. Στον αυτοκινητόδρομο, βέβαια, η υψηλότερη σταθερή ταχύτητα αυξάνει την κατανάλωση και περιορίζει αντίστοιχα την απόσταση ανάμεσα στις φορτίσεις.

Στο ταξίδι, ο προγραμματισμός χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη την πραγματική διαδρομή, την αναμενόμενη κατανάλωση και το διαθέσιμο παράθυρο φόρτισης. Η υποστήριξη ταχυφόρτισης DC φτάνει τα 150 kW, με τη Zeekr να αναφέρει περίπου 29 λεπτά για το 10%-80% υπό κατάλληλες συνθήκες. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα η συγκεκριμένη έκδοση υποστηρίζει έως 11 kW, ενώ η τετρακίνητη διαθέτει φορτιστή 22 kW.

Η ουσία πίσω από το διαφορετικό περιτύλιγμα

Το Zeekr X Long Range RWD απευθύνεται σε εκείνον που δίνει βάρος στην ποιότητα της καμπίνας, στον εξοπλισμό και στην ευκολία της καθημερινής μετακίνησης. Η τιμή του Zeekr X Long Range RWD με την μπαταρία των 69 kWh διαμορφώνεται στα 42.990 ευρώ, σύμφωνα με τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο. Στους συμβιβασμούς του περιλαμβάνονται η μέτρια χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ και μια έντονα ψηφιακή εργονομία που χρειάζεται εξοικείωση. Η προσεγμένη κατασκευή, η πλούσια τεχνολογία και οι δυνατές επιδόσεις διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία.

Απέναντι στις προτάσεις του ανταγωνισμού, ακόμα και τις «στγγενείς», το X αποκτά τη δική του θέση μέσα από την καμπίνα, τη σχεδίαση και τον πολιτισμένο χαρακτήρα του. Η πισωκίνητη έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία εκφράζει αυτή τηφιλοσοφία πειστικά. Η άφθονη δύναμη αποδίδεται με ομαλό τρόπο και η ξεχωριστή εμφάνιση συνοδεύεται από ουσιαστική φροντίδα στην ποιότητα και στην άνεση. Το X προσφέρει στη Zeekr μια πειστική πρώτη γνωριμία με το ελληνικό κοινό.